Dehydriert und orientierungslos: Sieben Deutsche auf Mallorca gerettet

Von: Alina Schröder

Sieben Deutsche hatten sich bei der Schlucht Torrent de Pareis auf Mallorca verlaufen. Rettungskräfte rückten aus. © Schoening/Imago

Völlig erschöpft und dehydriert: Rettungskräfte finde eine Familie auf Mallorca. Zeitgleich befinden sich auch zwei weitere Deutsche in einer Notsituation.

Palma de Mallorca – So hatten sie sich ihren Ausflug sicher nicht vorgestellt: Am frühen Mittwochabend (2. August) mussten sieben Deutsche, darunter zwei Kinder, auf Mallorca gerettet werden. Sie hatten sich im Nordwesten der Insel verirrt, in der Nähe der Schlucht Torrent de Pareis. Das teilte die Feuerwehr, die zusammen mit der Guardia Civil im Einsatz war, auf Twitter mit.

Rettung auf Mallorca: Sieben Deutsche verirren sich bei Wanderung

Wie auch die Mallorcazeitung berichtet, habe es sich bei der Wandergruppe um eine fünfköpfige Familie, darunter ein sechsjähriges Mädchen, gehandelt. Sie seien an dem sonnig-heißen Tag von dem Ort Sa Calobra aus zu der Schlucht gestartet, hätten sich aber beim Aufstieg eines trockenen Sturzbachs verlaufen. Schließlich saßen sie an einem Abschnitt fest – sie konnten wohl weder hinab- noch weiter aufsteigen. Darüber hinaus seien sie mit ihren Kräften am Ende gewesen und ohne Wasserreserve. Gegen 18.30 Uhr ging der Notruf bei Polizei und Feuerwehr ein.

Die Guardia Civil und das Bergrettungsteam der mallorquinischen Feuerwehr rückten aus und konnten die erschöpfte und dehydrierte Familie antreffen. Doch währenddessen stellten sie fest, dass die fünf Personen nicht die einzigen hilflosen Wandernden in der Gegend waren. Zwei weitere Deutsche befanden sich in derselben Situation und benötigten Hilfe. Schlussendlich konnten alle mit dem Rettungshubschrauber in einen nahegelegenen Ort gebracht werden. Von dort aus kehrten sie mit Taxen zurück in ihr Hotel.

Dehydriert und orientierungslos: Wandern in der Mallorca-Sommerhitze wird zur Gefahr

Am Mittwoch, dem Tag des Geschehens, wurden in Teilen der Insel teils 30 Grad gemessen. Anfang August steigen die Temperaturen auf Mallorca wieder an, der Wetterdienst ruft die Warnstufe gelb aus.

Falls Urlaubende Wanderungen und Ausflüge bei höheren Temperaturen planen, sollten sie in jedem Fall genug Wasser einpacken und sich angemessen kleiden. Dazu zählt insbesondere festes Schuhwerk. Denn die sieben Deutschen waren nicht die einzigen, die die Gefahren des heißen Sommers auf der Mittelmeerinsel unterschätzten: Einen Tag zuvor mussten Rettungskräfte fünf Touristinnen retten, die in der Mittagshitze ohne Verpflegung eine Wandertour starteten. Doch Vorsicht: Beim Einkauf auf Mallorca sollte der Kassenbon immer gründlich geprüft werden. (asc)