Strandcafé in kroatischer Urlauber-Bucht brennt lichterloh: Besitzer äußert Verdacht

In der Traumbucht von Kostrena brennt eine beliebte Strandbar bis auf die Grundmauern nieder. Der Besitzer befürchtet eine Brandstiftung mit Vorgeschichte.

Kostrena – Malerisch eingebettet zwischen den Buchten von Martinscica und Bakar erstreckt sich die etwa zehn Kilometer lange Halbinsel, deren Strände wegen ihrer coolen Clubs und traumhaften Beach-Bars bei Touristen besonders beliebt sind. Hier, in diesem Urlaubs-Paradies in Kroatien, wo eine Rechnung Urlauber fassungslos hinterließ, wütete vergangene Woche ein schlimmer Brand, die Flammen verschlangen eine komplette Bar. Der Besitzer äußert nun einen schlimmen Verdacht.

Nachdem am letzten Samstag (26. August) kurz vor 4 Uhr morgens in Kostrena ein Feuer ausbrach, brannte die trotz der in ganz Kroatien gefühlt täglich steigenden Preise viel besuchte „Sunset Beach Bar Kostrena“ oberhalb des Strandes bis auf die Grundmauern nieder. Nach Untersuchungen konnte eine technische Ursache des Brandes ausgeschlossen werden. Der Eigentümer des Gebäudes, Josip Škundrić, schätzt den entstandenen Schaden auf rund 80.000 Euro, auch er bezweifelt, dass das Feuer durch einen Defekt oder ein Versehen ausgebrochen ist.

„Es gab Drohungen, aber es wurde nichts unternommen“: Strandcafé-Besitzer hat schlimmen Verdacht

„Ich verdächtige bestimmte Personen, es gab bereits Drohungen“, erklärt Škundrić, der nun vor den Trümmern seiner Existenz steht. „Ich kam hierher zum Unfallort, das Café stand völlig in Flammen, nichts wurde gerettet. Es gibt Anzeichen dafür, dass es gelegt wurde, das sagen sogar die Feuerwehrleute“, so der Gastronom aus Kroatien. In den vergangenen Monaten hätte es einige Drohungen gegeben, „aber es wurde nie etwas dagegen unternommen“, berichtete der Barbesitzer gegenüber der Tageszeitung Dnevnik.hr.

„Mit Traurigkeit und Tränen in den Augen teilen wir euch mit, dass diese Saison für uns etwas früher endet“

„Mit Traurigkeit und Tränen in den Augen teilen wir euch mit, dass diese Saison für uns etwas früher endet, weil unser und euer Sonnenuntergang gestern Abend abgebrannt ist“, schreibt Škundrić am Morgen nach dem verheerenden Feuer auf der Facebook-Seite des Cafés. „Vielen Dank an alle, die uns in dieser Saison mit Ihrer Ankunft ehren und wir erwarten Sie in der nächsten Saison in einigen neuen Klamotten, die noch besser und schöner sind! Deine Sunset Beach Bar liebt dich!“