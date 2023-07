Feuer, überall Feuer

150 Quadratkilometer Wald sind laut Schätzungen auf Rhodos verbrannt – hier eine Aufnahmen nahe der Ortschaft Vati. © dpa

Nahezu alle Mittelmeeranrainer leiden unter Hitze und Waldbränden. Auf der griechischen Insel Rhodos ist die Situation höchst dramatisch.

Großflächige Waldbrände wüten wie in den Vorjahren seit mehreren Tagen in den Mittelmeerländern. Begleitet werden die Feuer von Hitzewellen. Mit am heftigsten sind derzeit die Brände weiterhin auf der griechischen Insel Rhodos. Auch in der Nacht zu Dienstag stiegen dort Rauchwolken auf, diesmal nahe der Ortschaft Vati im Südosten. Bald standen mehrere Hektar Wald in Flammen, der Wind trieb das Feuer die Hügel entlang. Strom gab es ab 23 Uhr nicht mehr, vermutlich waren Strommasten abgebrannt. Viele Orte in der Umgebung liegen im Dunklen, auch die Stadt Lindos.

Am Dienstagmittag schließlich brach erneut ein Brand nahe Vati aus. Flammen breiteten sich in Richtung des bereits evakuierten Dorfes Gennada aus, wie Augenzeug:innen berichteten. „Wir brauchen dringend Hilfe, sonst brennt der Süden der Insel bis morgen komplett ab“, sagte ein Feuerwehrmann. Alle Kräfte seien zu dem Brand gezogen worden.

Mit jedem Tag, den es weiter brennt, wächst die Müdigkeit und die Verzweiflung bei den Menschen. „Womit haben wir das verdient? Hat das denn nie ein Ende? Es ist schlimm, schlimm, schlimm!“, ruft Gastronomin Evcharis, während sie weit entfernt vom Feuer in ihrer Taverne in Rhodos-Stadt ausländischen Gästen Zaziki, Tomatensalat und Lammrippchen serviert. Es gibt für die Leute kein anderes Thema mehr – emotional wird es, wenn über die Ursachen der Brände diskutiert wird. Geschichten über Festnahmen mutmaßlicher Brandstifter kursieren ebenso wie Berichte über Camping-Gaskartuschen, die Feuerwehrleute an Brandherden gefunden hätten. Verifizieren lässt sich nichts. Das Ministerium für Bürgerschutz ermittelt. Auch die Justiz prüfe, ob die Feuerwehr richtig gehandelt habe, als der Brand im Südosten von Rhodos noch kleine Dimensionen hatte, berichtete das Staatsfernsehen am Dienstag. Vertreter der Gewerkschaft von Polizei und Feuerwehr dämpften aber die Erwartungen, dass Verantwortliche gefunden werden. Die Chancen seien gering.

Sechs Dörfer nördlich und westlich der antiken Stätte von Lindos waren am Dienstag noch bedroht. Mit dem ersten Tageslicht wurden Löschflugzeuge eingesetzt. „Die Löscharbeiten gestalten sich wegen der drehenden Winde sehr schwierig“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Nach ersten Schätzungen von Fachleuten sind bei den jüngsten Bränden auf der Insel 150 Quadratkilometer Wald und landwirtschaftliche Fläche zerstört worden. Zudem seien nach Schätzungen von Tierschützer:innen viele Rehe, Schildkröten sowie Wild- und Nutztiere verendet. Auf Rhodos lebt eine Art Damwild, genannt Dama-Dama. Viele dieser Tiere verbrannten.

Von den Bränden sind zwangsläufig auch Reisende betroffen. Rund 19 000 Tourist:innen und Einheimische mussten am Wochenende ihre Hotels und Häuser verlassen. Deutsche Reisekonzerne haben Tausende Reisende wegen der Waldbrände auf Rhodos vorzeitig nach Hause gebracht. Der Reiseveranstalter FTI teilte am Dienstagabend mit, bis Sonntag alle Buchungen mit Reisezielen in die von Waldbränden betroffenen Regionen im Südosten von Rhodos abzusagen. Tui hat bis einschließlich Freitag alle Flüge auf die beliebte Ferieninsel storniert, für Reisen in den Süden von Rhodos gilt dies bis einschließlich Sonntag. DER Touristik sagte bis einschließlich Samstag alle Reisen in den Süden der Insel ab.

Auch andernorts im Land brennt es: Wegen starker Rauchbildung ist am Dienstag das Dorf Loutses im Norden der Ferieninsel Korfu evakuiert worden. Die Menschen dort erhielten per SMS einen Aufruf des griechischen Zivilschutzes. Das griechische Fernsehen zeigte Reisende, die zu Fuß die Ortschaft verließen. Busse warteten auf sie am Rande des Dorfes. Der Brand auf Korfu sei deutlich kleiner als der auf Rhodos, teilte die Feuerwehr mit. Auch auf der Insel Euböa bei Athen brennen Feuer rund um die Hafenstadt Karystos und bedrohen Dörfer. Auf Euböa sei am Dienstag zudem ein Löschflugzeug abgestürzt, berichtete das Staatsfernsehen. Ob die Piloten berlebt haben, war noch unklar. Auf dem Peloponnes nahe der Hafenstadt Egion konnte ein Brand eingedämmt werden.

Die Temperaturen klettern auf 46 Grad

Der griechische Zivilschutz informierte darüber, dass es am Mittwoch extrem heiß werden soll - bis 46 Grad und vielleicht mehr. „Es ist ein explosiver Cocktail. Hitze, Winde und Brände“, sagte eine Meteorologin am Dienstagabend. Das Ende der Hitze werde am Donnerstag kommen. Dann werden Temperaturen um die 35 Grad erwartet.

Auch in Italien – auf Sizilien – sind in der Nacht zu Dienstag Wald- und Flächenbrände ausgebrochen. Betroffen ist der Norden, die Region um Palermo. Ein Feuer auf den Hügeln rund um die Inselhauptstadt hat am Dienstagmorgen das Gelände des dortigen Flughafens erreicht. Der Airport bleibt vormittags gesperrt, wie der Betreiber mitteilte. Medien berichteten, dass auch ein Krankenhaus bedroht sei – laut Feuerwehr konnte der Brand dort aber unter Kontrolle gebracht werden. 1500 Menschen mussten in der Gegend in Sicherheit gebracht werden, wie der Sender „Rai“ berichtete. Bereits am Montag meldete der Zivilschutz auf Sizilien eine Höchsttemperatur von 47,6 Grad in Catania.

In der Türkei ist derweil ein Waldbrand in der Urlaubsregion Antalya ausgebrochen. Aus Sicherheitsgründen seien zehn Häuser im Bezirk Kemer evakuiert worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag. Reisende seien nicht betroffen. Winde erschwerten demnach das Löschen. Auch die Türkei kämpft zurzeit mit einer Hitzewelle und Temperaturen von mehr als 40 Grad.

Auf Zypern hat die Feuerwehr inmitten einer der längsten Hitzewellen in der Geschichte der Mittelmeerinsel einen Waldbrand gelöscht, der innerhalb nur einer Nacht etwa 20 Hektar Wald zerstörte. Das Feuer war am Montagabend in einer unbewohnten Region im Zentrum der Insel ausgebrochen, wie die Forstbehörde am Dienstag mitteilte.

Bei Waldbränden in Algerien ist die Zahl der Toten auf 34 gestiegen, wie das Innenministerium am Montagabend bekanntgab. Feuer wüteten am Montag etwa in der Region Beni Ksila östlich von Algier. 1500 Menschen wurden aus Dörfern in Sicherheit gebracht. Das Nachbarland Tunesien kämpfte bereits am Montag mit Bränden und einer Hitzewelle, in Tunis herrschten 48 Grad.

Eine Hitzewelle hat auch die Mittelmeerinsel Malta im Griff, dort wurden am Montag 42,7 Grad gemessen. Die Temperaturen führten wiederholt zu Stromausfällen. Das Stromversorgungsunternehmen Enemalta machte die Hitze für die Beschädigung vieler unterirdischer Kabel verantwortlich. Stromausfälle dauerten teils bis zu 36 Stunden. (dpa/afp)