Großalarm am Hamburger Flughafen: Flugzeug muss notlanden

Von: Sebastian Peters

Großalarm am Flughafen Hamburg. Eine A321 musste, nach dem Start in Hamburg, wieder umkehren. Ein Feuer im Frachtraum wurde gemeldet (Symbolfoto-Fotomontage) © Blaulicht-News.de & Screenshot/globe.adsbexchange

Großeinsatz am Flughafen Hamburg. Eine A321 von Turkish Airlines meldete Feuer im Frachtraum. Die Maschine, besetzt mit 164 Personen, musste notlanden.

Hamburg – Um 07:42 Uhr startete am Donnerstag ein A321 von Turkish Airlines, besetzt mit 164 Personen am Bord, am Flughafen Hamburg. Nur wenige Augenblicke später der Alarm. In der Passagiermaschine haben Detektoren ein Feuer im Frachtraum des Flugzeuges festgestellt. Großalarm!

Großalarm am Flughafen Hamburg: Feuermeldung im Frachtraum einer A321 – 164 Personen am Bord

Der Flieger wurde von der Landebahn heruntergleitet und neben der Piste von Einsatzkräften überprüft. © Blaulicht-News.de

Das Flugzeug kehrte sofort zum Flughafen in die Hansestadt zurück. Landete gegen 08:02 Uhr „sicher“ auf der Start-und-Landebahn 05/23. Ein Großaufgebot von Einsatzkräften nahm die 12 Jahre alte Flugmaschine in Empfang. Sofort wurde eine große Nottreppe zum Evakuieren der Maschine an das Flugzeug herangerollt.

Nun wird der verrauchte Frachtraum von Einsatzkräften der Feuerwehr kontrolliert. Nach bisherigen Informationen kam es zu der Rauchentwicklung aufgrund auslaufender Flüssigkeiten bei der Warmhaltung der Speisen am Bord. Temperaturmessungen ergaben bisher eine Temperatur von rund 60 °C im Inneren des Flugzeuges.