Volkskrankheit Fettleber: Mit diesen Lebensmitteln beugen Sie einer Erkrankung vor

Die Fettleber ist eine gängige Erkrankung in Westeuropa. Ihre Folgen können schwerwiegend sein. So vermeidet man die Krankheit.

Frankfurt – Ungesunde Ernährung, zu viel Alkohol oder zu wenig Bewegung. All das sind Ursachen für eine Fettleber. Unter anderem Müdigkeit und Durst können Anzeichen für die Krankheit sein. Bereits Kinder und Jugendliche leiden an der Erkrankung und ganze 20–40 Prozent aller Erwachsenen Westeuropäer haben eine Fettleber. Dabei ist diese Krankheit gar nicht so harmlos. Darüber berichtet das Universitätsspital Zürich.

Volkskrankheit Fettleber: Folgen können schwerwiegend sein

Denn bekämpft man die Erkrankung nicht, kann es schwere Folgen haben. Sowohl eine Leberentzündung, als auch eine Leberzirrhose können die Folgen sein. Auch Leberkrebs, sowie weitere Folgeerkrankungen, unter anderem Demenz und Depressionen, können durch eine Fettleber begünstigt werden. Von einer solchen Fettleber spricht man, wenn bei einem Menschen mehr als 50 Prozent der Leberzellen verfettet sind, oder der Fettanteil des Organs mehr als zehn Prozent des Gesamtgewichts erreicht. Doch die gute Nachricht: durch die Veränderung des Lebensstils kann man die Heilung einer Fettleber selbst begünstigen. Gesunde Ernährung spielt dabei eine große Rolle.

Dir richtige Nahrung ist wichtig. Unter anderem bei zu hohem Blutzucker sollte man bestimmte Lebensmittel zu sich nehmen. Die Leberhilfe.org klärt über die richtige Ernährung bei einer Fettleber auf. Vermeiden sollte man demnach Softdrinks, da diese hoch konzentrierte Fructose enthalten. Auch süße Snacks und stark fetthaltige Produkte, wie zum Beispiel Fertiggerichte oder Junk Food, erstmal vom Ernährungsplan streichen. Bekanntlich ist auch Alkohol nicht gesund für die Leber. Dieser sollte besser gemieden werden. Denn leidet man unter der Erkrankung, wird Alkohol schlechter vertragen. Und auch das Qualmen sollte lieber verzichtet werden, da Zigaretten den Verlauf einer Fettleber ungünstig beeinflussen.

Fettleber vermeiden: Darauf sollte man besser verzichten

Softdrinks

Süße Snacks

Fetthaltige Produkte

Alkohol

Zigaretten

Aber was soll man nun essen, um wieder zurück zu einer gesunden Leber zu kommen? Das, was einem schon als Kind geraten wurde: viel Obst und Gemüse. Dennoch sollte mit Obst sparsam umgegangen werden. In etwa zwei Handvoll am Tag sind ausreichend. Denn der Fruktosegehalt in Früchten ist in zu großen Mengen ungesund. Wichtig ist zudem viele ungesättigte Fettsäuren zu sich zu nehmen. Dieses ist beispielsweise in Olivenöl enthalten. Und auch das Trinken nicht vergessen: vor allem genügend Wasser. Aber auch Kaffee schützt die Leber. Das wurde in verschiedenen Studien zu Leberkrankheiten bewiesen und wird demnach auch in den Fettleberleitlinien empfohlen.

Fettleber heilen: Bei diesen Nahrungsmitteln zugreifen!

Gemüse

Obst

Ungesättigte Fettsäuren

Wasser

Kaffee

Aber auch sportliche Aktivität kann bei einer Fettlebererkrankung Hilfe leisten. Denn Bewegung beeinflusst den Stoffwechsel, das Immunsystem und das Körpergewicht, welche die Heilung einer Fettleber unterstützen. Und nicht nur dabei kann eine Abnahme helfen, auch das Gehirn profitiert von einer gesunden Lebensweise.