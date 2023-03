Groß-Streik am Montag: Welche Städte, Bereiche und Institutionen betroffen sind

Von: Helmi Krappitz

Gewerkschaften wollen am 27. März den Nah- und Fernverkehr lahmlegen. Welche Sektoren noch vom Groß-Streik betroffen sind und worauf Sie achten müssen.

München/Berlin – Im eskalierenden Tarifstreit wollen die Eisenbahngewerkschaft EVG und die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) gemeinsam den öffentlichen Nah- und Fernverkehr lahmlegen. Auch der Flugverkehr soll betroffen sein. Für mindestens einen halben Tag soll am 27. März die Reise per Zug, Bus und Flugzeug nichts möglich sein. Das haben die Gewerkschaften am Donnerstag (23. März) verkündet.

Gewerkschaften Verdi und EVG planen einen Groß-Streik am Montag

„Dieser Streiktag wird massive Wirkung haben“, sagte Verdi-Chef Frank Werneke am Donnerstag in Berlin. Nicht nur der Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr, sowie einige Busbetriebe sind laut EVG vom Groß-Streik betroffen, auch im Bereich des Schiffsverkehrs soll es zu Einschränkungen kommen. Außerdem seien im Verdi-Organisationsbereich, mit Ausnahme von Berlin, die Beschäftigten aller deutschen Verkehrsflughäfen zum Ausstand aufgerufen. Der Luftverkehr wird daher im gesamten Zeitraum eingeschränkt sein.

Der Warnstreik soll in der Nacht vom 26. auf den 27. März um 0 Uhr beginnen und am 27. März um 24 Uhr enden. Doch das Ausmaß des Streiks könnte auch an den Tagen zuvor zu spüren sein. Schon Stunden vor Streikbeginn werden Züge aus dem Verkehr genommen – mit der Folge von Verspätungen und Fahrplanabweichungen. Auch der Autobahnverkehr am 27. März soll lahmgelegt werden, da die Beschäftigten der Autobahngesellschaften des Bundes ebenfalls zum Ausstand aufgerufen sind. Einschränkungen kommen insbesondere im Bereich von Tunnelverbindungen auf die Autofahrer zu.

Laut Werneke sind die Bundesländer Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Rheinland-Pfalz und weite Teile Bayerns von dem Warnstreik betroffen. In diesen Teilen Deutschlands sind großflächige Ausfälle zu erwarten. Da diese besonders den Nahverkehr betreffen, kommt man womöglich nicht zur Arbeit oder Schule.

Wenn sich die Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände nicht einigen, kann es am 27. März zu einem flächenübergreifenden Streik kommen. © Moritz Frankenberg/dpa

Deutsche Bahn rechnet mit „massiven Beeinträchtigungen“ im Bahnbetrieb

Aufgrund der Ankündigungen rechnet die Deutsche Bahn mit „massiven Beeinträchtigungen“ am Streiktag. „Genauere Informationen zu Auswirkungen auf den Verkehr folgen“, teilte der Konzern am Donnerstag mit. „Klar ist bereits jetzt, dass für die betroffenen Fahrgäste umfangreiche Kulanzregelungen vorgesehen sind.“

Den Streik selbst bezeichnete die Bahn als „grundlos und unnötig“. Personalvorstand Seiler findet, dass sich die EVG „ihrer Verantwortung stellen und umgehend an den Verhandlungstisch zurückkehren“ muss. „Unsere Mitarbeitenden und Fahrgäste brauchen jetzt eine zügige Lösung, keinen großen Warnstreik“, sagt er.

Lahmgelegter Verkehr: Streik ist keine Entschuldigung für Verspätungen am Arbeitsplatz

Der Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Martin Burkert, empfiehlt Reisenden bereits am Sonntag frühzeitig ans Ziel zu kommen. „Weil es durchaus Schichten geben kann, die schon ab Sonntagabend in den Montag hineingehen“, sagte er am Donnerstag bei der Ankündigung des gemeinsamen Arbeitskampfs mit der Gewerkschaft Verdi in Berlin.

Um am Streiktag selbst pünktlich zur Arbeit zu kommen, sollen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich rechtzeitig auf den Weg machen, erklärte der Heidelberger Rechtsanwalt Michael Eckert focus.de: „Das kann auch bedeuten, ein, zwei Stunden früher loszufahren. Und auf jeden Fall sollte man dem Chef sagen, dass es später wird. So lässt sich Ärger vermeiden.“ Denn eine Entschuldigung für eine Verspätung sei ein Streik rechtlich nicht. Urlaub nehmen, Überstunden abbauen oder ins Homeoffice gehen – das sind die Möglichkeiten für Arbeitnehmer, die auf ihre Kinder aufpassen müssen.

Groß-Streik: Schulpflicht bleibt trotzdem bestehen

Kinder haben kein schulfrei, denn die Schulpflicht bestehe bei Streiks im öffentlichen Nahverkehr, so ein Sprecher des Kultusministeriums. Wenn Schüler auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind, können Schulen selbst entscheiden, ob Schüler bei Streik vom Unterricht befreit werden. Politiker haben bereits dafür plädiert, dass Schulen bei streikbedingten Fehlzeiten Verständnis zeigen. Eine Gestaltung des Unterrichts in digitaler Form ist auch eine Möglichkeit Fehlzeiten zu entgehen. Bei Bekanntgabe des Streiks sollten Eltern auf Informationen der jeweiligen Schule achten.

Züge und Busse fahren nicht: Fahrradfahren und Carsharing als Alternative

Bei Streik gilt es bei Möglichkeit auf andere Transportmittel umzusteigen. Im Fall von kurzen Strecken: Fahrrad, E-Scooter und ähnliche Angebote von Sharing-Anbietern sind eine gute Alternative zu Bus und Bahn. Auch Fahrgemeinschaften sind eine Option, wenn die Schule weit vom Wohnort entfernt ist. Bei der Fahrt mit dem Auto sollten im Vorfeld Staumelder und Stauprognosen gecheckt werden. Am besten fahren Sie auch früher los, um Verspätungen zu vermeiden. Womöglich bietet sich eine Homeoffice-Lösung an. Wenn Flüge streikbedingt ausfallen, muss die Fluggesellschaft eine Alternative anbieten. Eine Umbuchung fällt im Streikfall meist auf den nächsten Tag.

Rund drei Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst sind von den Verhandlungen der Gewerkschaften mit den Arbeitgeberverbänden betroffen. Die nächste wichtige Tarifrunde von Verdi ist am 27. März. Bei der Post hat es bereits eine Einigung auf einen Tarifvertrag gegeben. (dpa/hk/rrm)