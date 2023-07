Fashionweek 2023: Berliner Baustoff

Von: Judith Kohl

Richard Beil. © Judith Kohl

Anspielungen auf Architektur, ungewöhnliche Materialien und neue Formen prägen in dieser Saison die Fashion Week. FR-Modeenthusiastin Judith Kohl präsentiert ihre Lieblinge frisch vom Laufsteg.

Richard Beil

Nachhaltige, wertschätzende und faire Mode als Selbstverständlichkeit: Das ist das erklärte Ziel der beiden kreativen Köpfe hinter dem Label. Jale Richert und Michele Beil kreieren integrative Kollektionen, die die Grenzen der gesellschaftlichen Erwartungen an Mode verwischen, stereotype Ideale und geschlechtsspezifische Ästhetiken dekonstruieren. Immer wieder beweisen die Designer:innen das hohe Niveau ihrer Kreativität; zeigen, wie perfekt sie die Schneiderkunst beherrschen.

Auf der diesjährigen Fashion Week vom 10. bis 14. Juli nehmen sie sich in ihrer aktuellen Kollektion „Vater, unser“ klassische Männergarderobe vor, dekonstruieren diese und setzen sie neu zusammen – mit verblüffenden Ergebnissen. Das Zusammenspiel von traditionellen Stoffen, klassischen Farben (weiß, schwarz, denim) und Mustern (Nadelstreifen) mit überraschenden Schnitten und auffälligen Details beeindruckt und begeistert die Modemeute. Jedem einzelnen Teil sind die wohlüberlegte Idee, eine makellose Umsetzung und die Liebe zum Detail anzusehen,

Richert und Beil arbeiten mit Cut-outs, Transparenz, Schlitzen und ungewöhnlichen Längen; sie nehmen Stoff weg oder fügen ihn hinzu, setzen Nähte auf ganz neue Art. Trotz dieser teilweise extremen Eingriffe in die klassische Schnittführung entsteht eine außergewöhnliche, ganz eigene Eleganz. Wer ihre Hosen, Blazer und Hemden trägt, fühlt sich gut angezogen, gerüstet für den Tag und behält trotzdem seine Individualität.

MARKE

MARKE. © Judith Kohl

Mario Keine, der kreative Kopf hinter dem jungen Label, hat sich ästhetische Hybridität auf die Fahnen geschrieben. Er will sich – trotz eigener und wiedererkennbarer Handschrift – nicht auf einen Stil festlegen.

Auf der Berliner Modewoche zeigt er seine aktuelle Kollektion „Hide and Seek“ in Anspielung auf unbeschwerte Momente der Kindheit, auf die man sich besinnen soll in diesen turbulenten Zeiten. Zu sehen sind Mäntel und Jacken, die mit auffälligen Nähten, Schnürungen oder großen Knöpfen versehen sind. Im Kontrast dazu Hemden und Hosen aus leichten, fließenden Stoffen, teilweise transparent und dezent mit Kinderzeichnungen verziert. Eine stimmige und überzeugende Kollektion.

Odeeh

Odeeh. © Judith Kohl

Das Dreamteam Jörg Ehrlich (Hintergrund als Herrenschneider) und Otto Drögsler (Studium an der Universität für Angewandte Kunst Wien) überzeugt mit einem Feuerwerk an Stoffen und Farben. Die James-Simon-Galerie, das neue Eingangsgebäude des Besucherzentrums der Museumsinsel, diente dabei als schöne Kulisse für die neueste Kollektion.

„Wie laut muss man sein, um gesehen zu werden? Wie leise, um unsichtbar zu sein?“ Das sind die beiden Pole, zwischen denen sich die Designs von Odeeh bewegen. Kontraste zwischen leger-fließend und formal-streng bringen Spannung in die Entwürfe. Die klaren Silhouetten werden gebrochen durch Layering, Stoffgürtel, Pailletten. Ein sommerlicher Fotoprint (eine Collage aus Pool und Palmen) bringt die Stimmung der Kollektion wunderbar auf den Punkt.

Litkovska

Litkovska © Haydon Perrior

Wie viele andere Kreative lebt Lilia Litkovska seit Beginn des Ukraine-Krieges zwischen den Welten. Die Designerin stammt aus einer Familie mit vier Generationen von Schneiderinnen und Schneidern. Sie präsentiert zeitgenössische Kleidung in schlichten und doch skurrilen Silhouetten – kantige, aber fließende Stücke.

Durch kühne Formen, raffinierte Schnitte und aufwendige Handwerkskunst bringt sie das kulturelle Erbe der Ukraine in einen modernen Kontext. So wird zum Beispiel ein traditioneller Blazer aus klassischem Stoff durch die kunstvoll überschnittene Schulterpartie zum Statement. Roh, avantgardistisch und fast industriell schick: In jeden Look, in jede Faser und Naht scheint die Designerin ihre Stärke und Widerstandsfähigkeit einzusticken.

Esther Perband

Esther Perband © Judith Kohl

Mit ihrer Kollektion „Concrete Jungle“ bleibt die Designerin ihrem dunklen Universum treu. Sie arbeitet ausschließlich mit schwarzen Materialien und verleiht ihren Designs Struktur und Abwechslung, indem sie ganz unterschiedliche Materialien verwendet und mit Transparenz und Opazität, also Lichtundurchlässigkeit, spielt.

Passend zum Namen zeigt Perband ihre neue Kollektion in einem Lichtschacht im Souterrain des Kreativ-Hubs AchtBerlin, der an ein Aquarium erinnert. Zu live gespielter Cellomusik lässt sich nicht nur die kunstvolle Kleidung betrachten, die durch Layering und Muschelsäume Elemente der Natur in den urbanen Dschungel bringt; es gibt auch skulpturale Haarteile, die an Geweihe und Bäume denken lassen. Eine gelungene und sehr stimmige Präsentation ihrer Vision.

PODYH

Podyh. © Finnegan Koichi Godenschweger - GODENSCHWEGER PHOTOGRAPHY

Das ukrainische Label, 2020 von Daria Plaksiuk gegründet, verbindet deren Erfahrungen als Architektin mit Mode. Beeindruckende Details, einzigartige Kompositionen und die Verwendung handgefertigter Materialien lehnen sich an architektonische Stile an, die in der Heimat der Designerin zu finden sind.

Die aktuelle Kollektion greift Formen traditioneller Architektur wie zum Beispiel hölzerne turmartige Kirchen auf. Anspielungen auf Materialien und Bauweisen wie Holzschindeln, Strohdächer oder Tympanona finden sich in Plaksiuks Entwürfen wieder, die mit Schlichtheit und Eleganz bestechen.

Guter Zweck Einige Designer:innen haben sich dieses Jahr zu einem guten Zweck für eine Kampagne zusammengeschlossen: Rebekka Ruetz, Danny Reinke, Marcel Ostertag und Kilian Kerner haben die Eintrittserlöse ihrer Schauen dem DKMS und der Deutschen Krebshilfe gespendet. Gemeinsam wollen die Modeschaffenden damit mehr Aufmerksamkeit für das Thema Blutkrebs generieren.