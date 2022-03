„Brüskiert die Königin“

Von Annemarie Göbbel schließen

Es ist endgültig. Prinz Harry wird nicht an der Gedenkfeier für seinen Großvater Prinz Philip teilnehmen. Queen Elizabeth II. muss weiter auf ein Treffen mit Urenkelin Lilibet warten.

London – Kurz vor knapp ließ Prinz Harry(37) die Bombe platzen. Angeblich nur eine Viertelstunde bevor ein Sprecher des Herzogs von Sussex sein Fernbleiben offiziell verkündete, informierte er seine Großmutter, die britische Monarchin, darüber. Wirklich bedauerlich ist an dem Schritt aber, dass damit ein erstes Treffen der Queen (95) mit Harrys Tochter Lilibet Diana (9 Monate) in weite Ferne rückt.

Fans sind sich einig: Harrys Entscheidung brüskiert die Monarchie.*

Fans entsetzt: Prinz Harry kommt nicht zur Gedenkfeier Prinz Philips

Die Formulierung der Absage des Sussex-Sprechers lässt vieles im Unklaren: „Der Herzog wird Ende März nicht nach Großbritannien zurückkehren, hofft aber, seine Großmutter so bald wie möglich besuchen zu können“. Wenn nicht im März plant das Herzogspaar dann einen Besuch zum Thronjubiläum der Queen* im Sommer? Die Trauerfeier für Prinz Philip* (99, † 2021) soll am 29. März in der Westminster Abbey stattfinden. Biografin Angela Levin äußerte sich schockiert: „Er hat den Herzog von Edinburgh brüskiert, aber in Wirklichkeit brüskiert er die Königin“, die nach 73 Ehejahren mit dem Gedenktag um den Verlust ihres geliebten Mannes trauere.

+ Prinz Harry wird nicht an der Trauerfeier für seinen Großvater Prinz Philip teilnehmen (Symbolbild). © Andrew Parsons/Imago

Das Unverständnis aufseiten der Fans und vermutlich auch der Royal Family* ist deshalb so hoch, weil der zweifache Vater zudem nur wenig später im April über den Atlantik nach Den Haag zu den Invictus Games, seiner Veranstaltung für Armee-Veteranen, zu fliegen beabsichtigt. Er fühle sich „unsicher“, gab der Sohn des Thronfolgers Prinz Charles* (73) an. Zum Besuch im Königreich hatte er Polizeischutz für seine Familie beantragt*, die ihm aber aufgrund seines Ausscheidens als Senior-Royal verwehrt wurde. Der Herzog von Sussex* reichte darauf Klage beim High Court ein.

Fans entsetzt: Prinz Harrys Motivation nicht zu kommen bleibt im Dunkeln

Abgesehen von allen Befindlichkeiten und Widrigkeiten ist Harrys und Meghans* (40) Entscheidung – sei sie trotzig oder nicht – hart, denn wieder einmal verstreicht eine Gelegenheit, an dem Queen Elizabeth II.* hihre Urenkeln Lilibet Diana nicht persönlich kennenlernen kann. Die Gesundheit der Regentin ist nach ihrer Covid-Erkrankung* zwar stabil, trotzdem sagt sie zunehmend Termine ab, um keine unnötigen Risiken einzugehen.



Dass ein Treffen zwischen der betagten Namensgeberin und der kleinen Lilibet ein Herzenswunsch seiner Großmutter* sein dürfte, müsste auch Prinz Harry wissen. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Rubriklistenbild: © Andrew Parsons/Imago