Fans bewerten Harry Styles Kusskünste auf Tiktok und Twitter

Von: Kathrin Rosendorff

Muss ein Superstar immer auch ein Sexgott sein? Foto: imago images © Imago Images

Superstar Harry Styles wird nachdem Knutsch-Video mit Model Emily Ratajkowski in den Sozialen Medien von Fans kritisiert, weil er angeblich ein schlechter Küsser sei. Als sei seine Knutscherei eine Kunstform, die man bewerten darf.

Ja, okay! Harry Styles hat rumgeknutscht. Vor wenigen Tagen waren wir plötzlich alle Zeug:innen, weil das Kussvideo des britischen Popstars mit Model und Schauspielerin Emily Ratajkowski auf einem Parkplatz in Tokio viral ging und auf Social Media ausführlich besprochen wurde. Und zwar nicht nur, weil er in seiner Dating-Geschichte wieder einmal eine Frau knutscht, die bereits Mutter ist (als sei das ein No-Go!), oder weil Ratajkowski eine Freundin seiner letzten Ex-Freundin Olivia Wilde sei (Girlcode gebrochen!), sondern weil der 29-Jährige angeblich schlecht küsst.

„Harry-Fans“ kritisieren also auf Twitter, aber auch auf Tiktok in ihren Videos, seine Kussfähigkeiten. Abgesehen davon, dass es für manche Menschen völlig in Ordnung zu sein scheint, einen Superstar, der in seiner Privatzeit knutscht, zu filmen und das Video online zu stellen, nervt an dieser Kussgeschichte doch vor allem eines: dass fremde Menschen es als ihr Recht ansehen, seine Knutschfähigkeiten beurteilen zu dürfen. Als sei seine Knutscherei eine Kunstform, die man bewerten darf. Also: Einen Kuss anhand eines Videos zu bewerten, ist doch, als würde man über ein Essen sprechen, das man nicht probiert hat oder von einem Konzert erzählen, auf dem man gar nicht war …

Auf Twitter schreiben Leute Dinge wie: „Die Erkenntnis, dass Harry Styles ein schlechter Küsser ist, hat wirklich meinen Tag ruiniert“. Die Armen! Und eine junge Frau klagt auf Tiktok: „Harry, warum sind deine Augen beim Knutschen geöffnet? Ich habe mir jeden Tag vorgestellt, wie es wäre, dich zu küssen, aber du hast alles zerstört, als ich gesehen habe in welcher Weise du Emily geknutscht hast“. Sie wiederholt immer wieder: „Harry, you are giving me the ick“. Ick heißt übersetzt Igitt. Auf Tiktok benutzt man den Hashtag „The ick“, wenn man beim Daten einen Menschen plötzlich unattraktiv findet, weil er was „Peinliches“ gemacht hat oder nach dem Essen Krümel im Gesicht hatte. Aber nicht mal dieses „ick“ würde Harry Styles der jungen Frau geben, denn: sie datet ihn nicht …

In einem Tiktok-Video unterhalten sich drei australische Moderator:innen einer satirischen Regionalzeitung über den Kuss: „Harry Styles hat Millionen von Herzen gebrochen, weil sich raus-stellt, dass er ziemlich beschissen knutscht“, sagt der Moderator. Seine Kollegin erzählt daraufhin: „Normalerweise wäre ich eifersüchtig, weil jemand anderes als ich mit Harry Styles knutscht, aber das Video erinnert mich an die Zeit, als ich neun Jahre alt war und die Schuldisko verlassen habe, um mit Robbie vom Englischunterricht zu knutschen“. Die dritte in der Runde zieht das Fazit: „Er sieht einfach nicht wie ein guter Küsser aus. Es macht die Illusion kaputt, denn so viele Leute sehen Harry als diesen Sexgott und dann sieht man dieses Video, wie er mit seiner Zunge diese ‚Waschmaschine im Mund‘ macht“.

Kommentare wie diese gibt es unzählige auf Social Media. Und ja, teilweise sind die Videos lustig, und ja, Harry Styles ist ein Popstar, aber eben auch ein Mensch. Schaut er sich diese Videos an? Lacht er darüber – oder trifft ihn das? Machen sich diese Leute darüber Gedanken? Wollen sie, dass ihre Knutschfähigkeiten per Videoanalyse bewertet werden? Ob das optisch immer so schön ist?

Fakt ist: Nur weil Harry Styles prominent ist, geht es uns nichts an. Gerüchte, dass alles ein PR-Video sei, weil er angeblich schwul sei, gibt es natürlich auch. Und klar kann man sagen, die meisten dieser Leute sind wahrscheinlich nur eifersüchtig oder haben ein langweiliges Leben oder wollen schnell und einfach Klicks mit solchen Videos generieren.

Apropos Langeweile: Auch Promis haben ein Privatleben, vielleicht sogar ein ganz und gar nicht glamouröses. Und selbst wenn Harry Styles schlecht küssen sollte, was soll’s? Die meisten von uns werden ihn nie küssen! Von einem Superstar wie Harry Styles erwarten die Menschen offenbar, dass er ein Sexgott ist.

Ob er das ist, das können nur die beurteilen, die ihn daten. Wahrscheinlich hat er gute und nicht so gute Tage, tolle und nicht so tolle Dates. Gerade soll Harry mit einer seiner Ex-Freundinnen gesichtet worden sein. Er datet viel. Das ist sein gutes Recht. Denn küssen und küssen lassen, das gilt auch für Harry, okay?!