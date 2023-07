„Die Hölle brach los“: Alleinerziehende Mutter fliegt in Griechenland-Urlaub aus Hotel, weil sie Kekse aß

Von: Christoph Gschoßmann

Ein Urlaub wird zum Alptraum: Eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern wurde aus ihrer Unterkunft in Griechenland geworfen. Wegen Keksen am Strand.

München – Für eine alleinerziehende Mutter entwickelte sich ein Strandurlaub zur Katastrophe: Sie musste das Hotel ohne Rückerstattung verlassen, und die Bediensteten sollen sogar mit Steinen nach ihr geworfen haben. All das, weil sie mit ihren Kindern am Strand Kekse gegessen haben soll. Das berichtete die 37-jährige Kroatin Ljubica in einem Beitrag auf Facebook.

Frau erlebt Horror im Urlaub: „Haben uns als Bösewichte hingestellt“

Demnach habe sie mit ihren beiden minderjährigen Kindern auf einer griechischen Insel Urlaub gemacht. Genauer gesagt buchte sie eine Unterkunft in Nea Flogita machte, einem Ferienort in der nordgriechischen Region Chalkidiki. Der Urlaub verlief ohne Zwischenfälle – doch nicht lange. Als sie etwas in der Stadt zu Essen kauften und dies am Hotelstrand verzehrten, endete der Urlaub mit einem Schrecken. „Die Hölle brach los, es war wie in einem Horrorfilm“, sagte die Mutter dem Portal Nova.rs.

Sie habe zwei Kekse für jeden gekauft. „Sobald wir anfingen, sie zu essen, erschien ein Mann, der uns sagte, wir sollten alles in eine Tüte packen, weil das strengstens verboten sei.“ Am nächsten Tag, so erzählte sie, packten die Kinder etwas Essen ein, das vom Frühstück übrig geblieben war. Doch auch das kam nicht gut an. „Nach dem Schwimmen gingen wir etwas trinken und wie beim letzten Mal erschien dieser Mann, aber jetzt war der Besitzer des Gästehauses neben ihm.“ Die beiden hätten unter anderem Steine nach ihnen geworfen und sie als „Bösewichte hingestellt“.

Urlauberin aus Kroatien erhält kein Geld zurück

Die Hoteliers mahnten an, die Gäste würden ein schlechtes Beispiel für andere Gäste abgeben, und fragten die Mutter und ihre Kinder, „ob wir uns nicht schämen würden.“ Sie bezeichneten sie als „unkultiviert.“ Schließlich hieß es, „wir sollten packen und aus seinem Strand und seinem Gästehaus auschecken.“ Sie behauptet, dass ihr für die fünf restlichen Tage nicht einmal das Geld zurückerstattet wurde.

Laut dem Bericht schloss sich eine weitere Frau der Gruppe an, der es ebenfalls verboten war, ein Zwei-Euro-Eis am Strand zu essen. Demnach wurde sie „gezwungen“, ein Eis für 6,50 Euro zu kaufen. (cgsc)

