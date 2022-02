Europapark: Wird dieser Sommer der erfolgreichste der Parkgeschichte?

Deutschlands größter Freizeitpark

Die vergangenen beiden Jahre waren schwierig für den Europapark – das soll sich 2022 deutlich ändern. Lesen Sie hier, warum dieser Sommer der erfolgreichste der Parkgeschichte werden könnte:

Rust - Die vergangenen beiden Jahre waren für den Europapark im baden-württembergischen Rust keine einfachen. Durch die Beschränkungen während der Corona-Pandemie blieben die Besucherzahlen weit hinter den Erwartungen zurück. 2022 soll nun alles besser werden. Und tatsächlich deutet vieles darauf hin, dass es bergauf gehen könnte.

Warum die kommende Saison die erfolgreichste der Parkgeschichte werden könnte, verrät HEIDELBERG24*.

Auch derzeit ist der Park wieder geschlossen. Diesmal allerdings planmäßig, die Sommersaison beginnt erst am 27. März. Und die Zeit wird genutzt, das Parkgelände mit all seinen Attraktionen wieder in Schuss zu bringen – und Neues vorzubereiten. (mko) *HEIDELBERG24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA