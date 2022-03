Europapark: Sommer ohne Einschränkungen? Diese Corona-Regeln gelten

Deutschlands größter Freizeitpark

In den kommenden Wochen startet der Europapark in die Sommer-Saison. Es ist die erste nach zwei Jahren Pandemie. Lesen Sie hier, welche Corona-Regeln zum Saisonstart gelten:

Rust - Am 19. März startet der Europapark* in Rust mit einem Pre-Opening-Wochenende in die neue Saison*. Und eine Woche später wird Deutschlands größter Freizeitpark seine Tore dann ganz generell für den Sommer öffnen. Es wird auch Zeit, denn die vergangenen beiden Jahre waren schwierig für den Park. Coronabedingt blieben die Besucherzahlen weit hinter den Erwartungen zurück.

Einen Überblick über alle Regeln, die Besucher beachten müssen, hat HEIDELBERG24*.

Seit dem 23. Februar gilt in Baden-Württemberg eine neue Corona-Verordnung*, die ein Stufensystem für unterschiedliche Szenarien vorsieht und selbstverständlich auch festlegt, welche Regeln in Freizeitparks zu beachten sind. (mko) *HEIDELBERG24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA