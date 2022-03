Europapark: VR-Reise ins Miniatur-Wunderland

Der Haupteingang des Europa-Parks in Rust ist von Flaggen umrahmt. © picture alliance/Patrick Seeger/dpa/Archivbild

Der Europapark startet die Saison nicht nur mit neuen Highlights, auch virtuell steht Neues auf dem Programm. Lesen Sie hier, wie Sie das Miniatur-Wunderland erleben können:

Deutschland, deine Attraktionen. Einzigartige Sehenswürdigkeiten ziehen Gäste aus aller Welt an. Welche Bauwerke und Naturschönheiten die beliebtesten sind, lässt sich bei all der Vielfalt nur schwerlich beantworten, sollte man meinen – doch eben diese Frage war es, die die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) Ende vergangenen Jahres umtrieb. Auf den Plätzen 1 und 2 aber landen das Miniatur-Wunderland in Hamburg und der Europapark* Rust. Eigentlich naheliegend, dass sich die beiden Top-Platzierten jetzt zusammen tun.

Sowohl das Miniatur-Wunderland im Norden, als auch den Europa-Park im Süden verbindet die Detailliebe und das Familienunternehmertum. Schon im Mai 2021 erklären beide Seiten, in regem Austausch zu stehen – und ein gemeinsames Projekt zu planen. (mko) *HEIDELBERG24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA