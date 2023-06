Europa-Park öffnet nach Brand wieder – Fans trauern um beliebte Attraktion: „Könnte heulen“

Von: Sina Alonso Garcia

Teilen

Nach dem Großbrand in der „Yomi-Zauberwelt der Diamanten“ ist der Europa-Park am Dienstag wieder geöffnet. Mehrere Attraktionen bleiben geschlossen. Fotos im Netz zeigen das Ausmaß der Zerstörung. Fans trauern.

Rust - Bedrohlich schwebte die schwarze Rauchwolke am Montagnachmittag über dem Europa-Park in Rust. Im Technikraum der Attraktion „Yomi-Zauberwelt der Diamanten“ war ein Brand entstanden, der sich rasend schnell ausbreitete. Nach der Löschung des Feuers sind noch immer viele Fragen offen. Auf dem Twitter-Kanal Europa-Park Sprecher informiert die Presseabteilung des Parks über alle Entwicklungen rund um den traurigen Zwischenfall.

Schon am Dienstag ist der Europa-Park wieder regulär geöffnet, heißt es auf Twitter. Vorerst geschlossen bleiben die Attraktionen „Panoramabahn“, „Alpenexpress Enzian“, „Alpenexpress Coastiality“, „Tiroler Wildwasserbahn“, „Yomis-Zauberwelt der Diamanten“ sowie die Shops „Bazar Español“ und „Edelsteingrotte“. Dass die Attraktionen mitunter erheblichen Schaden genommen haben, steht außer Frage. Fotos im Netz zeigen das Ausmaß der Zerstörung.

Europa-Park-Fans unter Schock: „Es ist schrecklich traurig, was da gestern passiert ist“

Nach dem Brand der „Piraten in Batavia“ 2018 ist der Brand in der Zauberwelt der Diamanten ein weiterer Schock für Park-Fans. „Es ist schrecklich traurig, was da gestern passiert ist“, schreibt eine Facebook-Nutzerin im Forum Europa-Park Resort Freunde. „Könnte heulen, das ist seit Kindheit eine meiner Lieblingsbereiche“, kommentiert eine andere.

Am Montag kam es im Europa-Park zu einem Brand in der Attraktion „Zauberwelt der Diamanten“. © dpa/vifogra/Eberlein/Instagram/epfan1981

Laut zahlreicher weiterer Kommentare war die Diamantengrotte eine der beliebtesten Attraktionen im Park. Im Bergwerk konnte man viele kleine Yomis beobachten, die dort fleißig Diamanten sammeln. Neben den Besuchern der Grotte rauschte immer wieder der Alpenexpress durch die Höhe, ein kleiner Wildbach trieb die Baumstämme der Tiroler Wasserbahn vorbei.

Europa-Park: Zwei Feuerwehrleute erleiden bei Löscharbeiten leichte Rauchvergiftung

Gegenüber BW24 wollte sich der Europa-Park noch nicht zum Ausmaß des Schadens äußern. Offiziell bekannt ist bislang nur, dass das Feuer am Montag gegen 16.40 Uhr ausbrach, die Ursache war wohl ein technischer Defekt. Mehr als 450 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. Polizeiangaben zufolge erlitten zwei Feuerwehrleute eine leichte Rauchvergiftung. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches waren etwa 25.000 Menschen im Europa-Park und konnten bis etwa 18.50 Uhr evakuiert werden.

Auch gegen 21.50 Uhr war die Luft in und um den Europa-Park laut Informationen des SWR noch voller Rauch und die Feuerwehr weiter vor Ort, um Glutnester zu bekämpfen. Anwohner der Gemeinde Rust wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. In der Nacht wurde diese Warnung dann aufgehoben.

Europa-Park-Fans atmen trotz Großbrand auf – „überglücklich, dass niemand zu Tode gekommen ist“

Die Reaktionen in den sozialen Netzwerken zu dem Vorfall überschlugen sich am Montag. Auf Twitter trendete zeitweise der Hashtag Europa-Park. „Es ist sehr traurig, was passiert ist“, schreibt ein Europa-Park-Fan auf Facebook. „Aber ich bin überglücklich, dass dabei niemand zu Tode gekommen ist.“ Angesichts der Fotos und Videos aus dem Park, die das Ausmaß der Zerstörung andeuten, denken viele Fans bereits an einen Wiederaufbau der Zauberwelt. „Hoffentlich bauen sie es wieder auf wie bei Batavia damals“, schreibt etwa ein Facebook-User.