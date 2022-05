9-Euro-Ticket in Hamburg: Ab wann und wo gibt es das Ticket bei der Deutschen Bahn?

Das 9-Euro-Ticket auf einem Smartphone-Bildschirm. © Piero Nigro/Imago

Das 9-Euro-Ticket kommt. Nach dem HVV hat nun auch die Deutsche Bahn verraten, ab wann und wo das Monatsticket in Deutschland und damit in Hamburg erhältlich ist.

Hamburg – Die Deutschen sollen entlastet werden – das sagt schon der Name des Entlastungspakets 2022. Darin enthalten: das 9-Euro-Ticket, das ab dem 1. Juni 2022 kommen und auf das es einen großen „Run“geben wird.

Die Deutsche Bahn hat nun bekanntgegeben, ab wann es das 9-Euro-Ticket im Vorverkauf in Deutschland zu erwerben geben wird. Wo genau und ab welchem Zeitpunkt dies in Hamburg der Fall sein wird, verrät 24hamburg.de.

Schon vor der Deutschen Bahnt hat in der Millionenmetropole im hohen Norden der dortige Hamburger Verkehrsverbund (HVV) erklärt, wo und wann es im Mai das 9-Euro-Ticket im Vorverkauf geben wird. Besonders interessant ist dabei für die Hamburger wegen der Nähe zu einer der beliebtesten Inseln in Deutschland auch die Frage: Wie komme ich günstig mit dem Zug nach Sylt. Auf der Insel wird bereits mit einem Ansturm der 9-Euro-Ticket-Reisenden gerechnet.