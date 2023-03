Gasexplosion in Eschweiler – Feuerwehrleute unter den Verletzten

Von: Oliver Schmitz

In Eschweiler hat es am Donnerstag (30. März) eine heftige Explosion gegeben. © Federico Gambarini/dpa

In Eschweiler nahe Aachen ist es zu einer Gasexplosion gekommen. Dabei wurde unter anderem ein Säugling lebensgefährlich verletzt.

Update vom 31. März, 8:57 Uhr: Wie ein Feuerwehr-Sprecher vor Ort in Eschweiler auf 24RHEIN-Nachfrage mitteilt, ist das Feuer inzwischen gelöscht, die Kriminalpolizei Aachen habe den Explosionsort jedoch weiterhin abgesperrt und führe dort Untersuchungen durch. Zum Gesundheitszustand der lebensgefährlich Verletzten, darunter ein Säugling, und der zwei leichtverletzten Feuerwehrleute gibt es noch keinen neuen Stand.

Gasexplosion in Eschweiler – Feuerwehrleute unter den Verletzten

Update vom 31. März, 8:24 Uhr: Der Bereich rund um die Explosionsstelle in der Innenstadt von Eschweiler ist derzeit noch gesperrt, wie ein Sprecher der Polizei Aachen auf 24RHEIN-Nachfrage mitteilt. Wie es zu der Explosion kommen konnte ist derzeit noch Stand der Ermittlungen; zum Zustand des Säugling und der anderen, lebensgefährlich verletzten Person gibt es derzeit noch keine neuen Auskünfte. Insgesamt seien 17 Menschen verletzt; zwei davon wie erwähnt schwer, zwei Feuerwehrleute, die sich ebenfalls unter den 17 Verletzten befinden, leicht.

Eschweiler: Gasexplosion in der Innenstadt – NINA-Warnung aufgehoben

Update vom 31. März, 6:55 Uhr: Die Warnung der Nina-Warn-App ist am Freitagmorgen (31. März) zurückgenommen worden. Das teilt die Stadt Eschweiler via Facebook mit.

Eschweiler: Innenstadt nach Gasexplosion abgesperrt – zwei Menschen in Lebensgefahr

Update vom 31. März, 6:10 Uhr: Auf Facebook gibt eine Sprecherin der Stadt Eschweiler ein Update zur Lage. „Seit 21:30 Uhr läuft der Einsatz, eine Gasexplosion hat zu 16 Verletzten geführt. Wir haben Familien, die nicht mehr in ihren Wohnungen bleiben konnten. Rund 160 Einsatzkräfte arbeiten hier, es ist tief in der Nacht, und wir sind immer noch dabei, das Feuer zu löschen“, so die Sprecherin gegen 2 Uhr nachts. „Wir sind in einer akuten Einsatzlage, die wird sicher auch noch den kommenden Tag so andauern.“ Bei der Explosion kam es zu insgesamt zwei lebensgefährlich verletzten Personen. Darunter soll sich auch ein Säugling befinden.

Eschweiler: Innenstadt nach Gasexplosion abgesperrt – zwei Menschen in Lebensgefahr

Update vom 31. März, 00:35 Uhr: Mittlerweile hat sich die Zahl der Verletzten auf 16 erhöht, wie die Stadt Eschweiler mitteilte. Darunter seien auch zwei Schwerverletzte und zwei Personen in Lebensgefahr. Die betroffenen Anwohner werden im Saal des Martin-Luther-Hauses betreut. Man prüfe derzeit noch den Bedarf an möglichen Spenden oder Wohnraum. Solange werden hilfsbereite Menschen darum gebeten, von entsprechenden Anrufen noch abzusehen.

Eschweiler: Innenstadt nach Gasexplosion abgesperrt – Anwohner gewarnt

Erstmeldung vom 30. März, 22:54 Uhr: Eschweiler – In Eschweiler (Städteregion Aachen) hat es am Donnerstagabend (30. März) eine heftige Gasexplosion in einem Wohn- und Geschäftshaus gegeben. Das Gebäude stand anschließend voll in Flammen, was einen Großeinsatz der Feuerwehr auslöste. Die Löscharbeiten sollen noch bis in die Nacht dauern. „Die Innenstadt rund um die Neustraße ist komplett abgeriegelt“, teilte die am Abend Stadt mit. Neun Menschen wurden durch die Explosion verletzt, zwei schwer. Die Anwohner in der Region wurden anschließend auch vor den Folgen der Rauchgase gewarnt. Auch die Nina-Warn-App hatte ausgelöst.

Gasexplosion in Eschweiler: Zwei Kinder unter den Verletzten

Gegen 21:15 Uhr war es zu der schweren Erschütterung in der Eschweiler Innenstadt gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war in dem Haus in der Neustraße Gas ausgetreten, welches die Explosion verursachte, berichtet die Aachener Zeitung. Alle Anwohner wurden evakuiert. Unter den Verletzten befinden sich wohl auch zwei Kinder, darunter ein Säugling. Alle Betroffenen wurden mit Brandwunden in Krankenhäuser gebracht. Auch zwei Feuerwehrleute verletzten sich an den vielen Scherben.

Laut Feuerwehr gab es in dem betroffenem Wohnhaus drei Wohnungen. Auch angrenzende Häuser wurden durch die Gasexplosion beschädigt, jedoch gab es dort keine Verletzten.

Die Stadt Eschweiler hat einen Kristenstab eingerichtet. Die Feuerwehr wird von Kollegen aus Aachen, Stolberg, Würselen und Langerwehe sowie vom THW Eschweiler unterstützt. Auch ein Notfallseelsorger ist vor Ort. Im Januar hatte es in Bochum ebenfalls eine Gasexplosion gegeben. Das betroffene Wohnhaus stürzte dabei sogar ein, sodass eine Frau starb.

Warnung: Rauchgase nach Gasexplosion in Eschweiler – das sollen Anwohner beachten

Anwohner im betroffenen Bereich sollen sich sofort in geschlossene Räume begeben

Alle anderen sollen das betroffene Gebiet meiden

Fenster und Türen sollen geschlossen werden

Klima- und Lüftungsanlagen sollen abschaltet werden

Durch den Brand in der Eschweiler Innenstadt kommt es derzeit zu Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag. „Gesundheitliche Beeinträchtigungen können nicht ausgeschlossen werden", teilt die Feuerwehr mit. (os)