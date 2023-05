„Untenrum. Und wie sagst du?“: Mit Sprachkreativität und Witz zur kindgerechten Aufklärung

Von: Anna Laura Müller

Lo ist die Hauptfigur im Bildersachbuch „Untenrum. Und wie sagst du?“ von Peifer und Blatt. © Peifer, Blatt, Kawamura / Beltz & Gelberg

Kinder lernen früh Körperteile richtig zu benennen – selten gilt das auch für Genitalien. Noa Lovis Peifer und Linu Lätitia Blatt zeigen in ihrem ersten Bildersachbuch, wie Sexuelle Bildung ohne Scham funktionieren kann. Was das außerdem mit Gewaltprävention zu tun hat, erzählen sie im Interview.

Noa Lovis Peifer und Linu Lätitia Blatt, wir können gerne beim „Du“ bleiben. Wieso ist euer erstes Kinderbuch ausgerechnet eines über Genitalien geworden?

Peifer: Wir beschäftigen uns ja schon sehr lange mit sexualpädagogischen Themen. Mit unserem Kunstkollektiv „glitterclit“ haben wir neben der Entwicklung und Herstellung von sexualpädagogischen Genitalmodellen unter anderem Workshops für junge Erwachsene gegeben, in denen wir über die Klitoris und die Vulva geredet haben. So kamen wir ins Gespräch über gesellschaftliche Mythen und Scham. Und es kam ganz häufig die Rückmeldung: „Das hätte ich gerne schon als Kind gewusst, dann wäre mir als jugendliche Person so viel erspart geblieben.“ Das waren meistens Studierende Anfang 20.

Und wie war das bei euch?

Peifer: Uns geht es ähnlich. Wir haben auch viel zu spät über Genitalien und vor allem auch über die tatsächliche Größe der Klitoris erfahren. Ich bin beispielsweise auch mit dem Begriff „Scheide“ aufgewachsen, mit dem ich mich auch immer so unwohl gefühlt habe, obwohl ich gar nicht genau benennen konnte, woher dieses Unwohl-Gefühl kommt. Wir wollen da also gar nicht aus einer Perspektive sprechen, die behauptet wir hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern bei uns ist das genauso ein Lernprozess. Und aus diesem Lernprozess haben wir dann entschieden, dass wir ein Kinderbuch schreiben wollen – über Genitalien.

Also ist es auch für Erwachsene gedacht, die sich gewünscht hätten, so ein Buch als Kinder zu haben?

Blatt: Ganz genau. Aber auch für die Erwachsenen, die sich das jetzt wünschen, um mit ihren Kindern und denen in ihrem Umfeld über all die Themen wie Körper, Sexualität, Konsens, Körperwissen und Anatomie sprechen zu können. Unser Buch ist für Menschen, die gerne Wissen vermitteln möchten, aber denen vorher ein Zugang gefehlt hat, der eher leicht, humorvoll und offen ist. Ein Kinderbuch über Genitalien mit dem expliziten Fokus auf Sprache gab es einfach noch nicht. Und da dachten wir: Okay, dann schreiben wir das einfach selbst.

Linu Lätitia Blatt ist in der queeren Bildungs- und Antidiskriminierungsarbeit tätig. © Katharina Dubno

Es gibt ja viele Kinderlieder und Spiele, die sich mit der Benennung von Körperteilen beschäftigen. Da wird dann gefragt, „Wo ist deine Nase, Mund, Augen?“. Bei Genitalien ist das aber nicht so. Woran liegt das denn?

Peifer: Erwachsene entscheiden ja, welche Spiele oder Lieder sie mit ihren Kindern oder mit den Kindern mit denen sie sich beschäftigen spielen oder singen. Natürlich ist das auch eine Sache von Komfortbereich. Es gibt einfach wenig gesellschaftliche Scham über den Ellenbogen oder über den Fuß. Das sieht aber im Genitalbereich ganz anders aus. Das sagt ja auch schon das Wort „Schambereich“, was sehr verbreitet ist. Das ist ein Bereich, der nicht ganz offen betrachtet wird, sondern für viele – absolut verständlich – etwas sehr Persönliches ist. Da kommen also zwei Sachen zusammen: Erwachsene untereinander haben eine Scham über ihren Intimbereich zu sprechen, weil da eine gesellschaftliche Tabuisierung stattfindet. Und zusätzlich kommt dann häufig auch eine Verunsicherung dazu, wenn es um den Umgang mit Kindern geht. Eltern, Bezugspersonen oder auch pädagogisches Fachpersonal sind sich da oft unsicher: Ist es jetzt übergriffig, wenn ich mit dem Kind über Genitalien rede? Und viele sind sich so unsicher, dass sie das Thema einfach aussparen.

Blatt: Aber Kinder haben eben Fragen und stellen die auch in der Kita und in der Schule. Und wenn sie Unsicherheit bei Erwachsenen spüren und merken, dass das ein Thema ist, über das nicht gesprochen werden soll, dann werden sie mit ihren Fragen erstmal alleine gelassen. Und müssen sich alleine ihre Antworten suchen. Wir sehen im Kontakt zu pädagogischen Fachkräften aber, dass viele von ihnen Lust haben sexualpädagogische Themen zu vermitteln. Und dass ihnen dabei eine sensible, wertschätzende Art und Weise wichtig ist. Diese Fachkräfte haben in der Regel auch schon selbst Verständnis dafür, dass es für Kinder wichtig ist, Wörter für Genitalien zu kennen. Genauso wie wir ein Wort für den Ellenbogen oder für die Nase haben, wenn uns dieses Körperteil mal weh tut, genauso brauchen Kinder eben auch ein Wort für ihre Genitalien, wenn sie ihnen weh tun. Oder aber auch im schlimmeren Fall, wenn ein Übergriff passiert ist.

Noa Lovis Peifer gibt auch Workshops an Schulen und anderen pädagogischen Einrichtungen. © Paul Jakob Rektor

Dafür gibt es ja schon Bücher, oder?

Blatt: Genau. Es gibt einige Bücher, die man benutzen kann, wenn in einer Kita beispielsweise ein Übergriff passiert ist. Die sind auch wertvoll und wichtig. Aber wir hatten Lust bei unserem Buch etwas zu machen, was viel früher ansetzt und erstmal dazu einlädt spielerisch und mit Witz über Körper und „Untenrums“ zu sprechen. Unserer Erfahrung nach, lässt sich durch Humor die Anspannung lösen, sodass anschließend viel entspannter auf ernste Themen eingegangen werden kann. Die Prävention sexualisierter Gewalt steckt in unserem Buch auf jeder einzelnen Seite drin, aber sie ist nicht das Erste, was wahrgenommen wird. Das war uns wichtig, damit der Raum überhaupt erst geöffnet werden kann, um darüber zu sprechen.

Ihr zeigt in dem Buch an mehreren Stellen, wie Erwachsene erstmal unsicher sind oder auch peinlich berührt von den Fragen eurer Hauptfigur Lo. Ist es in Ordnung, wenn Erwachsene nicht immer souverän antworten können?

Peifer: Klar. So ist das ja auch bei anderen Themen. Man weiß nicht immer eine Antwort. Geht man an einer Baustelle vorbei und das Kind fragt: „Was ist das? Ein Radlader oder ein Kipplader?“. Da kann man dem Kind ja sagen: „Das weiß ich gerade nicht. Das gucken wir zu Hause nach.“ Und das Gleiche kann man eben auch machen, bei Fragen zu Genitalien oder zu Körperlichkeit.

Ist das Ziel dann eine Normalisierung dahingehend, dass eine Frage zu Genitalien genauso behandelt wird, wie die Frage nach dem Kipplader?

Peifer: Ja. Ganz wichtig ist bei der Thematik aber zwischen kindlicher Sexualität und Erwachsenen-Sexualität zu unterscheiden: Kindliche Sexualität ist total auf sich selbst bezogen. Die unterscheidet sich einfach fundamental von Erwachsenen-Sexualität, weil Kinder ihre Welt mit allen Sinnen erleben. Also mit dem ganzen Körper. Das kann man ganz gut deutlich machen, wenn man sich überlegt, wie sich eine erwachsene Person freut: Dann betrifft das die Mundwinkel, die gehen nach oben und vielleicht schüttelt man sich noch so ein bisschen. Aber wenn man ein Baby sieht, das sich freut, dann lacht das mit dem ganzen Körper. Das macht deutlich, dass das Erleben der Welt für Kinder eine ganzheitliche Körpererfahrung ist. Und dazu gehört auch der Genitalbereich: Weil da sehr viele Nervenenden sind, ist das also auch eine total spannende Zone.

Blatt: Die Frage nach dem Kontext ist in unserem Buch dabei ganz wichtig. Unsere Hauptfigur Lo ist ein Kind, das nach Hause kommt und Papa fragt: „Hey, ich hab das Wort Untenrum gehört, was bedeutet das denn eigentlich?“ Und mit Unterstützung von Mama und Papa versucht Lo dann immer mehr rauszufinden, was Untenrums sind, was sie können, wie sie aussehen, wie man sie nennen kann. Lo interessiert sich so sehr für Untenrums, dass Lo auch an einem Nacki-Badestrand über das Untenrum von einer anderen Person sagt: „Ach, guck mal, das sieht doch aus wie ein Muschel-Untenrum!“ Und Lo wird dann auch von den Eltern darauf hingewiesen: „Ach total schön, dass du dich so für Untenrums interessierst, aber viele Menschen mögen das nicht, wenn man über deren Untenrums spricht. Das ist für viele ein unangenehmes Gefühl.“

Es braucht dabei also auch Grenzen?

Blatt: Ja. Lo lernt auf diese Weise, dass es total schön ist, einen guten Zugang zum eigenen Körper zu haben und diesen für sich zu entdecken, aber dass es auch Kontexte gibt, in denen es unangemessen sein kann, diesem Interesse nachzugehen. Außerdem lernt Lo in unserem Buch auch generelle Regeln für Körperspiele: Etwa, dass man sofort aufhören muss, wenn es einem beteiligten Kind keinen Spaß mehr macht. Ganz wichtig ist auch die Regel, dass das Erkunden des Körpers nichts ist, was Erwachsene und Kinder zusammen machen. Mit diesen Regeln wollen wir zur Prävention sexualisierter Gewalt beitragen.

In diesem Zusammenhang gibt es im Buch, neben der großen Auswahl an Wörtern und Wortneuschöpfungen, auch die Profiwörter für Genitalien. Wieso war das so wichtig, Platz für beides zu schaffen?

Blatt: Uns ist wichtig, dass Kinder lernen Begriffe zu benutzen, die auch Erwachsene verstehen können. Kinder müssen sich verständigen können, damit dann die angesprochene erwachsene Person weiß, was das Kind meint, wenn es sagt: „Mir tut etwas am Penis weh“ oder „Mir tut es an der Vulva weh“. Und gleichzeitig möchten wir Kinder ermutigen ihren eigenen Körper selbstbestimmt zu erleben und auch zu benennen. Es macht Spaß spielerisch herauszufinden: Welches Wort fühlt sich für mich ganz persönlich richtig an für meinen eigenen Körper? Jeder Mensch sollte über den eigenen Körper selbst bestimmen dürfen. Kinder haben sowieso schon diesen Zugang und beschäftigen sich mit ihrem Körper und wir wollen sie ermutigen, das auch beizubehalten.

Peifer: Es geht auch darum Wörter aufzugreifen, die Kinder schon mal gehört haben. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass das Wort „Scheide“ für mich eher schambesetzt ist. Wir haben das aber trotzdem drin. Das ist ganz wichtig, dass auch Wörter aufgegriffen werden, die die Kinder oder die Erwachsenen im Umfeld von den Kindern vielleicht auch verwenden. Damit das eingeordnet werden kann. Da geht es auch wieder um den Präventionsgedanken. Außerdem verfolgen wir in unserem Buch einen sprachkreativen Ansatz mit den vielen Wörtern. Das ist unsere Methode, um eine Leichtigkeit reinzubringen. Um dieses Thema, was oft so sprachlos ist. Da die Scham ganz häufig dazu führt, dass man gar nicht darüber spricht. Wir drehen den Spieß also einfach um. Wir packen da einfach ganz viele Wörter rein, um ein schambesetztes Thema auch von der lustigen Seite zu zeigen.

Unterschätzen wir Kinder in ihrer Fähigkeit darin, zwischen den verschiedenen Möglichkeiten unterscheiden zu können und haben zu viele Bedenken sie zu überfordern?

Blatt: Auf jeden Fall unterschätzen wir Kinder ganz oft. Auch was Themen, wie trans und nicht-binär angeht. In unserem Buch gibt es ja auch die Person Onte Stef. Und Onte Stef ist ein Familienmitglied von Los Familie und ist eben kein Onkel und keine Tante, sondern nicht-binär, wird also „Onte Stef“ genannt. Kindern, denen ich das Buch vorlese oder die mir Feedback geben, verstehen sofort, wer Onte Stef ist. Schwierigkeiten damit haben oft eher die Erwachsenen, die schon ihr Leben lang ausschließlich in den Kategorien Mann und Frau denken. Das projizieren sie dann auf Kinder und denken, dass ein Charakter wie „Onte Stef“ für Kinder zu viel wäre. Tatsächlich geht es dann ja eher darum, eine altersangemessene Sprache zu finden. Ich finde wir können Kindern mehr zutrauen. Dafür müssen wir mit ihnen auf Augenhöhe sprechen und sie auch fragen, wie sie die Dinge wahrnehmen.

Habt Ihr euch bewusst entschieden eurer Hauptfigur Lo kein Geschlecht zuzuordnen?

Peifer: Es gibt inzwischen einige Kinderbücher, die auch mit geschlechtsneutralen Kindern oder Kindern arbeiten, denen keinen Geschlecht zugewiesen wird. Wir wollen uns da in diese schöne Bewegung einordnen. Wir haben auch gar nichts dagegen, wenn Lo ein Geschlecht zugewiesen wird von den Kindern oder von den Erwachsenen. Das passiert auch. Wir haben auch sehr lange an dem Namen gesessen. Der hat erstmal nicht unbedingt eine Tendenz zu männlich oder zu weiblich, könnte gleichzeitig aber auch einfach eine Abkürzung sein, die sich Lo selbst gegeben hat. Und es gibt einige Bücher zum Thema Genitalien, aber es gibt dann zum Beispiel Bücher über die Vulva und Bücher über den Penis und wir wollten ein Buch schaffen, das alle Kinder anspricht und deshalb wollten wir der Hauptfigur kein Geschlecht zuweisen. Und auch die Genitalien des Kindes werden nicht deutlich in dem Buch. Es geht zwar die ganze Zeit um Genitalien, aber welche Genitalien Lo hat, kommt gar nicht raus und das liegt einfach daran, dass wir wollten, dass jedes Kind, egal welchen Geschlechts, egal mit welchen Genitalien, sich mit Lo identifizieren kann.

Blatt: Und wir finden es auch ganz schön, dass wir schon ein paar Mal das Feedback bekommen haben, dass Menschen das Buch angefangen haben zu lesen und direkt dachten: Ja, das ist ein Mädchen oder ein Junge und dann im Laufe des Buches gemerkt haben: Oh Moment, hier werden gar keine Pronomen verwendet. Wieso dachte ich Lo hätte dieses oder jenes Geschlecht? Daran sehen wir, dass unsere Strategie aufgegangen ist. Wir haben es geschafft, Menschen ganz subtil und sanft darauf aufmerksam zu machen und sie zur Reflektion darüber einzuladen, anhand von welchen Markern sie selbst eigentlich Geschlecht konstruieren.

Euer Buch richtet sich ja auch an pädagogisches Personal. Sollte sexuelle Bildung schon früh auch in Kitas beispielsweise stattfinden?

Peifer: Ich hatte ja am Anfang von kindlicher Sexualität gesprochen und das ist eben kein Thema, was von außen an die Kinder herangetragen wird. Es ist ein Thema, was von den Kindern ausgeht und ob sie wollen oder nicht, Kita Personal muss sich mit dem Thema sexueller Bildung auseinandersetzen. Der Umgang mit kindlicher Sexualität, mit kindlicher Körperlichkeit kommt so oder so und deshalb finden wir, dass das dann ein professioneller Umgang sein sollte.

Blatt: Ich will auch nochmal ganz klar benennen, dass auch frühkindliche sexuelle Bildung tatsächlich ein sehr wichtiger Grundbaustein von Gewaltprävention ist. Wer gegen sexualisierte Gewalt arbeiten möchte, muss sich mit sexueller Bildung beschäftigen, weil das nicht anders geht. Sich mit Genitalien auskennen und Körperwahrnehmung – all diese Themen in der Kita professionell zu besprechen – sind ganz zentrale Bausteine für die Prävention sexualisierter Gewalt. Es ist ja logisch, wenn wir darüber nachdenken: Wenn ein Kind ein Wort für seine Genitalien hat und sagen kann, mir tut da was weh, mich hat da jemand angefasst, obwohl ich das nicht möchte, dann muss das Kind benennen können, wo das Kind angefasst wurde. Oft kommen in dem Bezug ja Angriffe von rechts, die sagen: Das ist Frühsexualisierung von Kindern. Da wird der sexuellen Bildung vorgeworfen etwas zu machen, was sie überhaupt nicht tut. Im Gegenteil: Sexuelle Bildung versucht junge Menschen zu empowern und ihnen Wörter und Wissen zu verschaffen, weil Wissen auch bei Körpern Macht ist. Macht, um gegen Gewalt vorzugehen.

Zu Personen & Thema Linu Lätitia Blatt gründet 2019 zusammen mit Peifer das sexualpädagogische Kunstkollektiv „glitterclit“. Seit 2022 betreiben sie gemeinsam „Körperwörter“, einen Online-Fachbuchhandel für Sexuelle Bildung und Körperwissen. Daneben ist Blatt in der queeren Bildungs- und Antidiskriminierungsarbeit tätig. Noa Lovis Peifer ist in der Sexuellen Bildung bei Pro Familia tätig und gibt Workshops an Schulen und anderen pädagogischen Einrichtungen. Bei „glitterclit“ ist Peifer für die Entwicklung und das Nähen der Genitalmodelle zuständig. Yayo Kawamura arbeitet seit 2001 als Bilderbuchkünstlerin. Über 150 Titel hat sie bereits illustriert. Übersetzt wurden diese in 24 Sprachen. Kawamuras Bebilderung für „Untenrum. Und wie sagst du?“, veranschaulichen auch komplexeres Körperwissen auf Augenhöhe mit Kindern. Lo ist die Hauptfigur im ersten Bildersachbuch aus Blatt und Peifers Feder. Lo ist ein Kind im Kindergartenalter, das neben Onten und Enten auch besonders Untenrums – also Genitalien – spannend findet. Durch den sprachkreativen Ansatz im Buch, können Kinder und Erwachsene gleichermaßen einen unverkrampften und selbstbestimmten Zugang zu Körpern, Genitalien und Geschlechtern finden. „Untenrum. Und wie sagst du?“ ist im Beltz & Gelberg Verlag erschienen. Das Bildersachbuch ist geeignet für Kinder ab 4 Jahren, umfasst 38 Seiten und kostet 16 Euro.