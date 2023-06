„Es geht um Werte, die zeitlos sind“

Karikaturen oder Vorbilder? Szene aus der aktuellen Produktion mit Alexander Klaws, Joshy Peters und Bastian Semm (v.l.n.r.). imago images © Imago

Bei den 70. Karl-May-Spielen in Bad Segeberg gibt Wolfgang Bahro den Schurken, der Winnetou und Old Shatterhand ans Leben will. Ein Gespräch über Abenteuergeschichten als Lehrstücke für Toleranz und Freundschaft als hohes Gut.

Herr Bahro, mussten Sie lange überlegen, als Sie die Anfrage bekommen haben, bei den Karl-May-Spielen mitzuwirken?

Nein, Lust darauf hatte ich sofort. Ich hab in meiner Jugend schon die Karl-May-Bücher verschlungen und als Kind gerne Cowboy und Indianer gespielt. Der entscheidende Punkt war aber, ob mir der Sender und die Produktionsfirma von „GZSZ“, die UFA, einen Sommer lang drehfrei geben. Zum Glück fand meine Produzentin die Idee toll.

Nun regen sich nicht erst in jüngster Zeit kritische Stimmen, die Karl Mays Geschichten als nicht mehr zeitgemäß bezeichnen, weil die fiktiven Abenteuer Klischees bedienen und ein diskriminierendes Bild über die Kulturen der Native Americans zeichnen. Wie sehen Sie das?

Bei den Karl-May-Spielen sehe ich diese Problematik überhaupt nicht. Hier wird niemand diskriminiert. Im Gegenteil. Winnetou und Old Shatterhand sind absolut gute Menschen, die ihre Ideale leben und verbreiten – und gegen so finstere Gestalten kämpfen wie Santer, der über Leichen geht, der keinen Respekt vor anderen Menschen hat. Winnetou ist und bleibt ein Vorbild. In den Abenteuergeschichten werden Werte vermittelt, und die sind zeitlos. Auch das aktuelle Stück „Blutsbrüder“ gibt den Leuten wieder etwas Wertvolles mit auf den Weg: dass Freundschaft ein hohes Gut ist, dass man menschlich sein soll und tolerant gegenüber anderen.

In Zeiten von Streaming-Diensten und Social Media locken die „alten“ Karl-May-Geschichten noch immer alle Generationen in die Kalkberg-Arena. Wie erklären Sie sich dieses Phänomen?

Das liegt sicher an der zeitlosen Faszination der Geschichten. Und daran, dass hier ein „echtes“ Abenteuer erlebbar wird. Man bekommt am Kalkberg live, was man sonst nur aus Filmkonserven kennt. Hier explodiert was, da galoppieren Pferde – es passiert ganz viel gleichzeitig, und das Publikum ist mittendrin, mitten im „Wilden Westen“. Das hat eine eigene Dimension und Energie, das ist Theater zum Anfassen. Und in unserem digitalen Zeitalter ist das – gerade für junge Menschen – ein ganz besonderes Erlebnis.

Ihre TV-Figur Jo Gerner ist ein skrupelloser Intrigant, bei den Festspielen verkörpern Sie den Schurken und Gangsterboss Santer. Wie unterscheiden sich die beiden Figuren?

Santer hat schon viel Ähnlichkeit mit Jo Gerner, aber Santer geht noch einen Schritt weiter. Gerner würde niemals einen Menschen töten. Außer vielleicht aus Notwehr oder einer direkten Bedrohung gegenüber seinem Kind oder seiner Frau. Santer hingegen denkt nur an sich selbst und setzt seine Interessen mit allen Mitteln durch. Auch wie er die Apachen behandelt – nämlich nicht als Menschen, sondern als Wilde – ist ein Charakterzug, der ihn von Gerner deutlich unterscheidet.

Zur Person Wolfgang Bahro ist seit 31 Jahren in der Rolle des Rechtsanwaltes Jo Gerner das Gesicht der Erfolgsserie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Jetzt spielt der 62-Jährige bei den 70. Karl-May-Spielen in Bad Segeberg den Schurken Santer. Bahro ist auch Synchronsprecher und Kabarettist. Die Jubiläumsproduktion der Karl-May-Festspiele „Winnetou I – Blutsbrüder“ hat am 24. Juni Premiere und wird bis 3. September jeden Donnerstag, Freitag und Samstag um 15 und 20 Uhr sowie sonntags 15 Uhr in der Freilichtarena am Kalkberg aufgeführt. FR

Was reizt Sie an dunklen Charakteren?

Dass man als Schauspieler in diesen Rollen Seiten von sich zeigen darf, die man privat nie ausleben würde. Weil man ein guter Mensch sein möchte – und hoffentlich auch ist. Aber als Bösewicht kann man seinem inneren Affen Zucker geben und das rauslassen, was man eigentlich nicht ist. Je vielfältiger ein Charakter, desto reizvoller ist er für einen Schauspieler. Deshalb spiele ich nicht nur gerne Fieslinge, sondern die unterschiedlichsten Rollen – auch im Theater.

Sie sind auch Kabarettist. Wie viel Humor dürfen Sie Ihrem Santer geben?

Das bleibt sehr im Rahmen. Santer zeigt ein bisschen Sarkasmus und ist sehr zynisch. Bei Karl May sind die Figuren ja fest eingeteilt: Es gibt die Guten, es gibt die Komiker, und es gibt die Bösen. Letztere sind mein Metier.

Sie haben für die Karl-May-Spiele reiten gelernt. Wäre Santers Part nicht auch ohne Pferd möglich gewesen?

Das hatte mir der Produktionsleiter vorgeschlagen. Er meinte, Santer könnte auch mit dem Landauer in die Arena gefahren werden – also mit dieser viersitzigen Westernkutsche. Das fand ich erst ganz wunderbar. Aber dann hatte ich mir voriges Jahr eine Aufführung von „Der Ölprinz“ angeschaut mit Sascha Hehn als Gaststar. Der ist als Bösewicht lässig in die Arena rein- und rausgeritten, und ich dachte: Das sieht toll aus, das will ich auch! Das hat doch ein anderes Flair als mit dem Landauer in die Arena chauffiert zu werden. Und dann hab ich’s einfach ausprobiert.

Wolfgang Bahro am Kalkberg. imago images © Imago