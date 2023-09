„Es fühlt sich surreal an“

Von: Boris Halva

Analog aufgenommen, daher weichgezeichnet wirkend: Sonnenuntergang nahe Kelowna mit Blick auf den John Hindle Drive. Weisensel © Nicolas Weisensel

Im kanadischen Okanagan Valley hat es dieses Jahr heftiger gebrannt als je zuvor. Nicolas Weisensel hat dort geforscht und das Tal erkundet. Ein Gespräch über Leere, altes Wissen und Menschen als Fremdkörper.

Herr Weisensel, Sie waren im Sommer 2022 für drei Monate in Kelowna als Gastforscher an der University of British Columbia Okanagan. In der Region hat es bis vor Kurzem heftiger gebrannt als in den Jahren zuvor. Wie haben Sie Ihren Aufenthalt erlebt?

Ich war einerseits fasziniert von der Schönheit der Region, andererseits bestürzt, wie die Landschaft, in der die Syilx über Jahrtausende gelebt haben, verändert wurde und weiter verändert wird. Mit diesem disparaten Gefühl – darunter auch Scham, als Tourist selbst Teil eines destruktiven Prozesses zu sein – entstanden die Bilder meiner analogen Fotoserie „Okanaganatures“.

Die Fotos zeigen unter anderem Gebiete, die bei den jüngsten Waldbränden betroffen waren. Wie ist die Serie entstanden?

Für die Fotos bin ich mit einem Fahrrad und einer alten Nikon F-301 durch die Gegend gefahren und dadurch an sehr ungewöhnliche Orte gelangt. Kanada ist ein Autoland, in dem alles für den Autoverkehr optimiert ist. Mit dem Fahrrad wirkte ich an vielen Orten wie ein Fremdkörper, vielleicht genauso wie die einst von Franz Kafka in seinem Amerika-Roman beschriebenen „wahllos hingestellten“ Gebäude und Straßen in der Landschaft.

Welche Orte haben Sie am meisten berührt – oder verstört?

Besondere Aufmerksamkeit erregten für mich der Kelowna International Airport, der dort wie ein Raumschiff wirkt, und eine sich im Bau befindliche neue Wohnsiedlung nahe der Universität.

Ihre Fotos zeigen auch einen Plainspotter im Cabrio vor dem Airport, oder Menschen auf einem Golfplatz zwischen waldbrandgefährdeten Kiefern. Sie haben auch einen Mann fotografiert, der Müll vom Campus abtransportiert. Sie sagten es eben schon, Menschen wirken wie Fremdkörper in diesen manchmal irgendwie grün-grau schimmernden Landstrichen.

Menschen spielen in meiner Serie eine paradoxe Doppelrolle: Sie sind einerseits immer anwesend durch Ihre Bauwerke und die massiven Umweltveränderungen im Okanagan, andererseits scheinen sie gleichzeitig sehr einsam und verschollen. Sie sind nicht mehr der Mittelpunkt des Bildes – vielleicht: der Welt –, sondern geradezu hilfloser Bestandteil eines beständig wechselwirkenden intra-aktiven Geflechts verschiedenster Aktanten...

Die Region Das Okanagan ist ein nicht abgetretenes Gebiet der Syilx First Nation in der Provinz British Columbia im Westen Kanadas und bekannt für ein sehr heißes und trockenes Klima, zahlreiche Seen, Obst- und Weinbau sowie Outdoor-Sport. Die Region ist beliebt bei Reisenden aus aller Welt. Seit Jahren wächst dort die Bevölkerung stark an, was zu Preissteigerungen bei Immobilien und einem Bauboom geführt hat. Kelowna ist demografisch und ökonomisch eine der am schnellsten wachsenden Städte Kanadas. Zugleich ist die Region stark vom Klimawandel betroffen und wird jedes Jahr von desaströsen Waldbränden heimgesucht. Die Feuer zerstören immer wieder Wohngebiete, die in die bergige Landschaft bestehend aus Grasslands und Gelb-Kiefer-Trockenwäldern gebaut sind. FR

Meinen Sie mit Aktanten die Tiere, Pflanzen, Gewässer, Wolken, Maschinen und Gebäude auf Ihren Fotos?

Ja, oder um es mit der Philosophin Donna Haraway zu sagen: Naturenkulturen. Ich fand es faszinierend, wie Vögel den Kelowna Airport, vermeintlich ein lebensfeindlicher Ort, als Lebensraum eingenommen haben. Oder Enten an der betonierten Uferpromenade des Okanagan Lake leben.

Spielen auch die Waldbrände in der Serie eine Rolle?

Nicht auf den Fotos direkt, aber ich lernte den Grasland-Ökologen und Schriftsteller Don Gayton kennen. Durch ihn erfuhr ich, dass Feuer eigentlich zum Ökosystem des Okanagan dazugehören und von den Syilx zur Fruchtbarmachung, Verjüngung und Feuerprävention über Jahrtausende aktiv gelegt wurden. Durch die restriktive Feuerpolitik der Regierung wurden jedoch Feuer jeglicher Art – auch jene kulturellen Feuer der indigenen Bevölkerung – verboten und bekämpft. Dies führte in Konsequenz, neben der Klimaerhitzung, zu den noch zerstörerischen Feuern heute. Erst allmählich setzt hier ein Umdenken ein. Meine Kollegin Judith Burr beleuchtet dies in ihrem Podcast „Listening to Fire Knowledges in and around the Okanagan Valley“.

Was fühlen Sie, wenn Sie heute Ihre Fotos sehen?

Es macht mich tieftraurig und fühlt sich geradezu surreal an, dass Gebiete, in denen ich damals unterwegs war, heute verbrannt sind. Ich hoffe sehr, dass sich die Natur trotz Klimaerhitzung und Dürren wieder regenerieren kann. Dafür müssen auch wir Menschen umdenken.

Interview: Boris Halva

Fußgängerweg zwischen Flughafen und Uni-Campus, hinten rechts: der Academy Hill. Weisensel © Nicolas Weisensel

Nicolas Weisensel ist Umweltphilosoph und interessiert sich für naturkulturelle Verflechtungen, Intra-Aktionen und konstante Transformationen. Aktuell promoviert er in Literaturwissenschaft an der Goethe-Universität in Frankfurt. privat © privat

Blick von Knox Mountain auf Kelowna und Okanagan Lake, mittig die Bennett Bridge am Highway 97. Weisensel © Nicolas Weisensel