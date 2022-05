Erster Affenpocken-Fall in Deutschland bestätigt

Von: Katja Becher

Erster Affenpocken-Fall in Deutschland nachgewiesen. (Symbolfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Weltweit werden immer mehr Fälle von Affenpocken gemeldet. Jetzt wurde auch in Deutschland ein Fall der Virus-Erkrankung bestätigt. Lesen Sie hier erste Details:

Seit Anfang Mai werden weltweit immer mehr Fälle von Affenpocken gemeldet. Nach gemeldeten Infektionen in vielen europäischen Ländern wurde nun auch der erste Fall der Viruserkrankung in Deutschland bestätigt. Zuvor hatte das Robert-Koch-Institut (RKI) bereits Ärzte in Deutschland für die Virusinfektion sensibilisiert.

HEIDELBERG24 verrät erste Details zu dem Affenpocken-Fall in Deutschland – und welche Symptome der Patient aufgewiesen hat.

Mittlerweile wurden in mehreren europäischen und nordamerikanischen Ländern etliche Verdachtsfälle sowie bestätigte Erkrankungen mit Affenpocken gemeldet – so auch in Spanien, den USA, Australien, Schweden und Italien. „Es war nur eine Frage der Zeit, bis Affenpocken auch in Deutschland nachgewiesen werden“, teilte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu dem Fall mit.