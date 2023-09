Vor Eröffnung der IAA: Kanzler Scholz erleidet Sportunfall – „Geht ihm nicht so gut“

Von: Leyla Yildiz

Bundeskanzler Scholz hatte einen Sportunfall. © Political-Moments/Imago

Olaf Scholz soll am Dienstag in München die IAA eröffnen. Am Samstag hatte der Kanzler jedoch einen Sportunfall und musste einen Termin absagen.

Update, 20.50 Uhr: Bundeskanzler Scholz hat seine Verletzung laut einer Sprecherin der Bundesregierung beim Joggen erlitten. Er sei gestürzt und habe sich Prellungen im Gesicht zugezogen. Seine Termine in der kommenden Woche seien davon nicht tangiert – also auch nicht die Eröffnung der IAA in München.

Erstmeldung: München - Sechs Tage lang findet in München wieder die IAA statt - genauer gesagt vom 5. bis 10. September. Da die IAA als international größte und bedeutendste Automesse gilt, kommen zahlreiche Besucher in die bayerische Landeshauptstadt. Unter anderem hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigt, der am Dienstag die Messe eröffnen soll.

Vor Eröffnung der IAA in München: Olaf Scholz hat Sportunfall am Samstag

Doch daraus wird jetzt vielleicht nichts. Wie die HNA berichtet, hatte Olaf Scholz am Samstag einen Sportunfall und kann deshalb am Sonntag, 3. September, einen Termin im hessischen Heringen nicht wahrnehmen. Gastgeber Michael Roth, ein Parteigenosse von Scholz, sagte: „Der Bundeskanzler hatte am Samstag einen Sportunfall, es geht ihm nicht so gut, und leider, leider müssen alle Veranstaltungen abgesagt werden, auch sein Besuch in Heringen.“ Zudem müssten auch die Veranstaltungen Scholz‘ im Rahmen der Hessen-Wahl gestrichen werden.

Eröffnung der IAA in Gefahr? Sportunfall von Olaf Scholz

Ob das auch das Aus für den Besuch in München bei der IAA bedeutet, steht noch nicht fest. Bleibt abzuwarten, wie es dem Kanzler in den nächsten Tagen gesundheitlich gehen wird. (ly)

