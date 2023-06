Muslimische Schülerin wehrt sich gegen Nikab-Verbot – mit schwerwiegenden Folgen

Von: Jana Stäbener

Teilen

„Glauben Sie, dass Sie so akzeptiert werden?“, fragt eine Pädagogin aus Baden-Württemberg ihre Schülerin, die eine Gesichtsverschleierung trägt. Jetzt ermittelt die Polizei.

Eine 16-jährige Schülerin aus Baden-Württemberg teilt auf TikTok mehrere Aufnahmen ihrer Lehrerin. Die redet auf sie ein, warum sie keinen Nikab – ein meist von muslimischen Frauen getragener Gesichtsschleier – tragen darf. Darum wird nun wegen Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes gegen die junge Frau ermittelt, bestätigt ein Polizeisprecher BuzzFeed News Deutschland (gehört wie die Frankfurter Rundschau zu IPPEN MEDIA). Mit der Berichterstattung über den Vorfall hat BuzzFeed News offenbar einen Präzedenzfall aufgedeckt.

Lehrerin fragt Schülerin in Nikab: „Glauben Sie, dass Sie so akzeptiert werden?“

„Ich sehe keine Toleranz gegenüber mir“, sagt die 16-Jährige im Video. „Es gibt halt Grenzen für die Toleranz“, entgegnet ihre Lehrerin und äußert ihre Zweifel, dass die Muslima im „Kulturkreis in Deutschland angekommen“ sei. „Überlegen Sie sich mal, warum Sie so provozieren wollen?“, fragt sie die Schülerin.



„Weil es das ist, was ich möchte. Weil ich mich hier wohlfühlen will und akzeptiert werden will, wie die anderen“, antwortet die Schülerin im Video. „Glauben Sie, dass Sie so akzeptiert werden?“, fragt die Lehrerin. Ein Kopftuch dürfe sie ja tragen, es gehe „nur um Mund und Nase“ und wenn sie die nicht zeigen wolle, gehöre sie auf eine andere Schule.

Eine Schülerin aus Baden-Württemberg teilt eine Aufnahme ihrer Lehrerin, in der ihr diese erklärt, warum sie mit Nikab „im deutschen Kulturkreis nicht angekommen“ ist. © Screenshots TikTok

Apropos Kopftuch: Bewerberinnen mit Kopftuch werden in Deutschland diskriminiert, zeigt eine Studie

Videos mittlerweile gelöscht – gegen Schülerin wird ermittelt

Am Mittwochmittag, 14. Juni 2023, waren die TikToks noch online – ein paar Stunden später sind sie gelöscht. BuzzFeed News Deutschland schreibt die junge Muslima, die die Videos hochgeladen hat, an und bittet sie um ein Gespräch. Sie erzählt uns per Chat, dass momentan wegen der Veröffentlichung der Tonbandaufnahme gegen sie ermittelt werde und sie Angst habe über die Situation zu sprechen. Sie sei momentan vom Schulbesuch ausgeschlossen, erzählt sie uns.



Die Schule* selbst will sich auf telefonische Anfrage von BuzzFeed News Deutschland nicht zum Video äußern.

Polizei: „Uns ist der Sachverhalt bekannt“

Auf Anfrage an das zuständige Polizeirevier bestätigt die Polizei die laufenden Ermittlungen. „Uns ist der Sachverhalt bekannt. Im Raum steht die Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes nach Paragraf 201 Strafgesetzbuch. In der Sache wird nun ermittelt“, sagt ein Polizeisprecher zu BuzzFeed News Deutschland.



Das Video sei der Polizei seit Dienstag, 13. Juni, bekannt. Man werde die Ermittlungen abschließen und den Fall dann an die zuständige Staatsanwaltschaft weitergeben, teilt er uns mit. Zusätzlich zum Paragraf 201 des Strafgesetzbuches gehe es in dieser Sache eben auch um Paragraf 72 Absatz 3a des baden-württembergischen Schulgesetzes, der 2020 beschlossen wurde.



Dieser schreibt vor, dass „Schülerinnen und Schülern öffentlicher Schulen die Verhüllung des Gesichts bei schulischen Veranstaltungen untersagt“ ist. Ausnahmen können durch die Schulleitung genehmigt werden. Das Verhüllungsverbot soll der „Durchführung wirksamen Unterrichts mittels offener Kommunikation“ dienen.

So sieht ein Nikab (auch Niquab genannt) aus. (Symbolbild) © IMAGO/xsaturax

Mehr zum Thema: Achtklässlerin bekommt Ärger, weil sie in der Schule Hijab trägt.

„Bei dem Video handelt es sich um den ersten hier bekannt gewordenen Vorfall dieser Art“

BuzzFeed News Deutschland fragt das Kultusministerium Baden-Württemberg an, wie dieses Verbot bislang in die Praxis umgesetzt wurde und ob es sich bei dem Vorfall um einen Präzedenzfall handelt. „Bisher sind keine Fälle aus der Praxis an das Ministerium herangetragen worden. Bei dem Video handelt es sich um den ersten hier bekannt gewordenen Vorfall dieser Art“, so eine Sprecherin des Ministeriums.



Bevor es zu etwaigen Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen komme, sollten Schulen in solchen Fällen zuallererst den Dialog mit den Eltern suchen, erklärt die Pressesprecherin des Ministeriums. „Dabei geht es darum, die oben ausgeführte Argumentation darzulegen und verständlich zu machen. Erst bei fortgeführter Nichtbeachtung des Verhüllungsverbotes kämen andere Maßnahmen zum Einsatz.“



Man wolle das Verhalten der Lehrerin nicht aus der Ferne bewerten. „Es liegt uns keine Problemanzeige seitens der Schule vor, wir können also weder beurteilen, ob es bereits ähnliche Zwischenfälle gegeben hat, ob die Schülerin wiederholt im Nikab erschienen und gegebenenfalls schon mehrmals seitens der Lehrerin darauf angesprochen wurde, noch ob es sich um eine einmalige Verhüllung der Schülerin gehandelt hat.“

Mehr News wie diese: So ist die Situation der Musliminnen in Deutschland: „Mein Kopftuch bedeckt meine Haare und nicht mein Gehirn“.

*Die Daten zum genauen Namen und Standort der Schule sowie alle Videoaufnahmen liegen BuzzFeed News Deutschland vor. Diese veröffentlichen wir aus rechtlichen Gründen und um die Identität der Schülerin zu schützen nicht.