Erdbeben in der Türkei und Syrien: So können Sie helfen

Von: Helmi Krappitz

Teilen

Schwere Erdbeben haben die Türkei und Syrien erschüttert. Betroffene und Hilfsorganisationen sind auf Spenden angewiesen. So können Sie helfen.

München – Nach verheerenden Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion steigt die Zahl der Todesopfer und Verletzten. Noch immer dauern die Bergungsarbeiten an. Rettungsteams suchen weiterhin nach Verschütteten und medizinische Helfer kümmern sich um Verletzte. Tausende Menschen befinden sich in der Türkei und im Nordwesten Syriens nun ohne Obdach. Dazu erschweren Temperaturen von Minusgraden die Lage. Besonders stark sind syrische Geflüchtete von der Katastrophe betroffen. Hilfsorganisationen rufen nun zum Spenden auf, um Betroffene mit Lebensmitteln, Decken und medizinischer Versorgung zu unterstützen, wie auch merkur.de berichtet.

Gefahrenzone: Warum es in der Türkei immer wieder zu Erdbeben kommt Fotostrecke ansehen

Erdbeben in der Türkei und Syrien: Spenden – So können Sie Betroffenen helfen

Deutsches Rotes Kreuz:

Spendenkonto: DE63 3702 0500 0005 0233 07

Stichwort: Nothilfe Erdbeben Türkei und Syrien



Die internationale Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung ist die weltweit größte humanitäre Organisation. Sie leisten Hilfe für Menschen in Konfliktsituationen, bei Katastrophen und gesundheitlichen Notlagen.

Stichwort: Nothilfe Erdbeben Türkei und Syrien Die internationale Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung ist die weltweit größte humanitäre Organisation. Sie leisten Hilfe für Menschen in Konfliktsituationen, bei Katastrophen und gesundheitlichen Notlagen. Ärzte der Welt e.V.:

Spendenkonto: DE06 1203 0000 1004 3336 60

Stichwort: Nothilfe Türkei/Syrien



Ärzte der Welt e.V. gehört zu der internationalen humanitären Organisation Médecins du Monde. Sie unterstützen weltweit mit medizinischer Hilfe und politischer Arbeit.

Stichwort: Nothilfe Türkei/Syrien Ärzte der Welt e.V. gehört zu der internationalen humanitären Organisation Médecins du Monde. Sie unterstützen weltweit mit medizinischer Hilfe und politischer Arbeit. UNICEF:

Spendenkonto: DE57 3702 0500 0000 3000 00

Stichwort: Erdbeben Türkei/Syrien



UNICEF ist das Kindernetzwerk der Vereinten Nationen und leistet in 190 Ländern der Welt humanitäre Hilfe.

Stichwort: Erdbeben Türkei/Syrien UNICEF ist das Kindernetzwerk der Vereinten Nationen und leistet in 190 Ländern der Welt humanitäre Hilfe. UNO-Flüchtlingshilfe e.V.:

Spendenkonto: DE78 3705 0198 0020 0088 50

Stichwort: Erdbeben



Der deutsche Partner des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen leistet humanitäre Soforthilfe und kümmert sich nun um die Versorgung syrischer Flüchtlinge.

Stichwort: Erdbeben Der deutsche Partner des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen leistet humanitäre Soforthilfe und kümmert sich nun um die Versorgung syrischer Flüchtlinge. Aktion Deutschland Hilft:

Spendenkonto: DE62 3702 0500 0000 1020 30

Stichwort: Erdbeben Türkei und Syrien



Aktion Deutschland hilft ist ein Zusammenschluss deutscher Hilfsorganisationen. Darunter die Jahanniter-Unfall-Hilfe und der Malteser Hilfedienst. Sie leisten humanitäre Hilfe bei Katastrophen und Notsituationen.

Stichwort: Erdbeben Türkei und Syrien Aktion Deutschland hilft ist ein Zusammenschluss deutscher Hilfsorganisationen. Darunter die Jahanniter-Unfall-Hilfe und der Malteser Hilfedienst. Sie leisten humanitäre Hilfe bei Katastrophen und Notsituationen. Bündnis Entwicklung Hilft:

Spendenkonto: DE29 100 20 5000 100 20 5000

Stichwort: Erdbeben Türkei/Syrien



Bündnis Entwicklung Hilft ist ein Zusammenschluss von elf deutscher Hilfswerke. Darunter Brot für die Welt und die Kindernothilfe. Sie unterstützen langfristig in Katastrophengebieten.

Stichwort: Erdbeben Türkei/Syrien Bündnis Entwicklung Hilft ist ein Zusammenschluss von elf deutscher Hilfswerke. Darunter Brot für die Welt und die Kindernothilfe. Sie unterstützen langfristig in Katastrophengebieten. Diakonie Katastrophenhilfe

Spendenkonto: DE68520604100000502502

Stichwort: Erdbebenhilfe Türkei Syrien



Diakonie Katastrophenhilfe ist das humanitäre Hilfswerk der evangelischen Kirche. Sie setzen sich für Opfer von Naturkatastrophen, Krieg und Vertreibung ein.

Stichwort: Erdbebenhilfe Türkei Syrien Diakonie Katastrophenhilfe ist das humanitäre Hilfswerk der evangelischen Kirche. Sie setzen sich für Opfer von Naturkatastrophen, Krieg und Vertreibung ein. Caritas International

Spendenkonto: DE88 6602 0500 0202 0202 02

Stichwort: Nothilfe nach Erdbeben in Türkei/Syrien



Das Hilfswerk der deutschen Caritas leistet Nothilfe in Krisen- und Katastrophengebieten. Sie unterstützen besonders schutzbedürftige Menschen.

Stichwort: Nothilfe nach Erdbeben in Türkei/Syrien Das Hilfswerk der deutschen Caritas leistet Nothilfe in Krisen- und Katastrophengebieten. Sie unterstützen besonders schutzbedürftige Menschen. Humedica:

Spendenkonto: DE35 7345 0000 0000 0047 47

Stichwort: Erdbeben Türkei



Humedica setzen internationale Hilfe für Menschen in Katastrophengebieten um. Sie senden medizinische Einsatzkräfte in die Türkei.