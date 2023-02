Neues Erdbeben der Stärke 5,3 im Südosten der Türkei – zwölf Tage nach der Katastrophe

Schäden bislang nicht bekannt

Von Patrick Huljina schließen

Der Südosten der Türkei wurde am Samstagabend erneut von einem starken Beben erschüttert. Ob es Schäden oder Verletzte gibt, ist bislang nicht bekannt.

Istanbul – Zwölf Tage nach den verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet hat am Samstagabend (18. Februar) erneut ein starkes Beben den Südosten der Türkei erschüttert. Das Erdbeben mit der Stärke 5,3 sei etwa um 22.31 Uhr Ortszeit (20.31 MEZ) in der Gemeinde Göksun registriert worden, teilte die Erdbebenwarte Kandilli am Abend über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die US-Erdbebenwarte USGS bezifferte die Stärke des Bebens auf 5,0. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete unter Berufung auf Angaben der Katastrophenschutzbehörde Afad eine Stärke von 5,1.

Die Gemeinde Göksun befindet sich in der Provinz Kahramanmaras, die von der Erdbebenkatastrophe im syrisch-türkischen Grenzgebiet betroffen ist. Ob durch das Beben am Samstagabend Schäden entstanden oder Menschen verletzt worden sind, war zunächst nicht bekannt, berichtet merkur.de.

+ Die Provinz Kahramanmaras war bereits von der Erdbeben-Katastrophe vor zwölf Tagen betroffen. © Hussein Malla/dpa

Zwölf Tage nach Katastrophe: Erdbeben der Stärke 5,3 im Südosten der Türkei

Vor zwölf Tagen hatte ein Beben der Stärke 7,7 die Südosttürkei erschüttert, Stunden später folgte ein zweites schweres Beben der Stärke 7,6. Die Zahl der bestätigten Toten in der Türkei und Syrien steigt immer noch – bislang wurden mehr als 46.000 Tote bestätigt (Stand: 18. Februar).

Alleine in der Türkei ist die Zahl der Toten laut der Katastrophenschutzbehörde Afad inzwischen auf 40.642 gestiegen. In Syrien sind bisher rund 5900 tote Menschen in Zusammenhang mit den verheerenden Beben gezählt worden. Die Zahl wird jedoch nur unregelmäßig aktualisiert. Zehntausende wurden zudem verletzt, Millionen sind von den Auswirkungen der heftigen Erdstöße betroffen.

Erdbeben in der Türkei und Syrien: Berichte über Rettungen auch nach 296 Stunden

Die Berichte über Rettungen aus der Türkei reißen derweil noch immer nicht ab. Aus den Trümmern eines eingestürzten Wohnhauses in Antakya sollen Helfer drei Menschen geborgen haben, darunter ein Kind. Sie seien 296 Stunden verschüttet gewesen, berichtete der staatliche Sender TRT. Der Bericht konnte zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Das zwölf Jahre alte Kind habe jedoch trotz medizinischer Behandlung nicht überlebt, teilte die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu mit. Den Angaben zufolge handelte es sich bei den drei Personen um einen Mann, eine Frau und ihr gemeinsames Kind. Auf einem Video war zu sehen, wie die Helfer den Mann und die Frau per Trage zu einem Krankenwagen brachten und Mediziner das Kind behandelten.

Erdbeben in der Türkei: Experten warnen vor Nachbeben

Experten vom türkischen Katastrophenschutz erklärten bereits im Nachgang der schweren Erdbeben, dass sie starke Nachbeben erwarten. Bisher habe es laut Afad mehr als 4700 davon gegeben. Ein Experte riet sogar von Wiederaufbau türkischer Städte an derselben Stelle ab. „Über kurz oder lang“ würden weitere, starke Erdbeben die Region treffen, sagte Prof. Dr. Marco Bohnhoff vom Deutschen GeoForschungsZentrum in Potsdam der Deutschen Presse-Agentur. Auch in Istanbul ist ein schweres Erdbeben laut Experten „überfällig“.

Die aktuellen Erdbeben beunruhigen Bürger über die Grenzen der Türkei und Syrien hinaus. Wo in Europa sind Erdbeben noch wahrscheinlich? In den Ländern auf dem Balkan wächst derzeit die Sorge vor einer Naturkatastrophe. In Kroatien ereignete sich am vergangenen Donnerstag (16. Februar) ein Erdbeben in einer Urlaubsregion – die Erschütterungen waren wohl bis nach Bayern zu spüren. (ph/dpa)

Rubriklistenbild: © Hussein Malla/dpa