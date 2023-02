Erdbeben-Einsatz: Helfende aus Deutschland retten Frau nach 100 Stunden aus Trümmern

Von: Lucas Maier

Die Bilder aus den Erdbebengebieten in Syrien und der Türkei erschüttern derzeit die Welt. Eine Hoffnungsmeldung kommt jetzt von einem Rettungsteam aus Deutschland.

Kirikhan – Hilfskräfte aus der ganzen Welt sind nach den schweren Erdbeben in die Türkei gefahren, um dort Hilfe zu leisten. Auch Retter:innen aus Deutschland sind unter ihnen. Das Nachbarland Syrien ist ebenfalls von der Katastrophe betroffen, bisher sind hier allerdings keine internationalen Rettungsteams im Einsatz.

Die Organisation International Search and Rescue Germany, kurz I.S.A.R., hat ebenfalls Teams in die betroffenen Regionen entsendet. Im Schichtsystem konnten die Helfenden zuletzt eine Frau nach über 100 Stunden lebend aus den Trümmern eines Hauses in der türkischen Stadt Kirikhan retten.

Internationale Rettungsaktion: Teams arbeiten Hand in Hand und retten das Leben einer Frau

Mehrere Rettungsteams der I.S.A.R.-Gruppe waren damit beschäftigt, die Frau aus dem Schutt zu befreien. Dabei arbeiteten Helfende aus Deutschland und der Türkei Hand in Hand, wie die Gruppe mitteilt. Unterstützt wurden die Kräfte vom BRH Bundesverband Rettungshunde.

Erdbeben in der Türkei: Team aus Deutschland rettet Frau nach über 100 Stunden. © I.S.A.R. Germany

Dieser gehört auch Anja Hoch aus der nordhessischen Stadt Witzenhausen an, im Gespräch mit FR.de beschrieb sie die Situation vor Ort als „katastrophal und schlimm“. Es ist schwierig, überhaupt irgendwo ran zu kommen, so die Helferin in der Telefonschalte.

Rettung erfolgreich: Frau unter großem Aufwand lebend aus Trümmern gerettet

„Die Frau lag in mehreren Metern Tiefe. Um an sie zu gelangen, mussten unsere Teams Betondecken durchbrechen und viel Schutt abtransportieren. Kompliziert war die Rettung auch, weil der Zugang zur Verschütteten nur über sehr enge Wege möglich war“, beschreibt Einsatzleiter Steven Bayer die Lage.

Nach der erfolgreichen Rettung war die Stimmung bei allen sehr emotional - Alle hatten Tränen in Augen und mussten Schlucken.

Die Frau wurde über einen Versorgungskanal mit Wasser versorgt. Anschließend arbeiteten sich die Retter im Schichtsystem „Zentimeter für Zentimeter“ vor. Es mussten Betondecken durchbrochen, Schutt abtransportiert und sehr enge Wege in Kauf genommen werden, um die Rettung durchzuführen, wie es in der Pressemitteilung heißt. Insgesamt konnten die Helfenden bisher vier Personen lebend aus den Trümmern retten, zog Anja Hoch im Gespräch eine erste Bilanz des bisherigen Einsatzes. (Lucas Maier)