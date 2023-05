Aus „traurigem Anlass“: Schwester von Maddie McCann zeigt sich erstmals in der Öffentlichkeit

Teilen

Die Mutter der vermissten Maddie, Kate McCann (Mitte), mit Maddies Geschwistern, den Zwillingen Amelie (rechts) und Sean (links), im Jahr 2007 vor ihrem Wohnort im britischen Rothley, Leicestershire. © dpa/Archivbild

Die jüngere Schwester der vermissten Maddie McCann zeigt sich nun erstmals der Öffentlichkeit – am Abend der Entführung schliefen die Geschwister im gleichen Zimmer.

Rothley (Vereinigtes Königreich) – Die Umstände des Verschwindens von Madeleine McCann sind auch nach 16 Jahren weiterhin ungeklärt. Am 3. Mai 2007 wurde die damals dreijährige Britin Maddie aus einer Ferienwohnung in Praia da Luz in Portugal entführt. Neben ihr im Zimmer schliefen zu diesem Zeitpunkt auch ihre Geschwister, die ein Jahr jüngeren Zwillinge Amelie und Sean. Maddies Schwester Amelie zeigte sich nun erstmals der Öffentlichkeit.

Amelie McCann zündet am Gedenktag zum Verschwinden ihrer Schwester Maddie Kerze an

Als Maddie McCann verschwand, riefen ihre Eltern Kate und Gerry McCann öffentlich zur Hilfe bei der Suche nach ihrer Tochter auf. Ihre Gesichter sind der Weltöffentlichkeit geläufig. Weniger bekannt ist indes, dass Maddie noch zwei Geschwister hat: die heute 18-jährigen Zwillinge Amelie und Sean. Zum 16. Jahrestag des Verschwindens von Maddie kamen Familie und Freunde wie jedes Jahr bei einem Gedenkgottesdienst in der britischen Ortschaft Rothley, der Heimatstadt der McCanns zusammen. Rund 70 Menschen nahmen Medienberichten zufolge an dem diesjährigen Gedenken teil.

In diesem Jahr zündete auch Maddies ein Jahr jüngere Schwester Amelie eine Kerze an und trat damit Medienberichten zufolge erstmals in der Öffentlichkeit auf. „Es ist schön, dass alle hier zusammengekommen sind. Aber es ist ein trauriger Anlass“, sagte die 18-Jährige laut Angaben der britischen Zeitung The Mirror. Ihr Zwillingsbruder Sean entschied sich offenbar dazu, das Rampenlicht weiterhin zu meiden, denn er war bei der Gedenkfeier nicht dabei.

Beide Geschwister hatten in Betten neben Maddie im gleichen Zimmer geschlafen, als die damals Dreijährige entführt wurde. Auch wenn sie ihre ältere Schwester nicht bewusst kannten, hat die Suche nach ihr mit Sicherheit auch ihr Kindheit geprägt. Die verschwundene Maddie wäre heute 19 Jahre alt.

Ermittlungen zu Verdächtigem im Fall Maddie McCann – Eltern hoffen auf „einen Durchbruch“

Noch ist nicht abschließend geklärt, was in der Nacht des 3. Mai 2007 mit Maddie McCann passierte. Doch es gibt es einen Hauptverdächtigen, ein 46-jähriger Deutscher steht in diesem Fall unter Mordverdacht. Der registrierte Sexualstraftäter war bereits in der Vergangenheit in Portugal straffällig geworden und sitzt derzeit eine mehrjährige Haftstrafe wegen einer anderen Straftat, ab.

Bei der juristischen Verfolgung das 46-Jährigen wegen anderer Straftaten, die nicht im Zusammenhang mit der verschwundenen Britin standen, gab es kürzlich jedoch einen Rückschlag. Das Landgericht Braunschweig erklärte im April, in der Anklage gegen den Tatverdächtigen nicht zuständig zu sein. Die Eltern des verschwundenen Mädchens äußerten sich zum 16. Jahrestag der Entführung hoffnungsvoll. In einem Facebook-Post teilten sie am 3. Mai 2023 im Hinblick auf die laufenden Ermittlungen mit: „Wir erwarten einen Durchbruch.“