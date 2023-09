Mit „das Spektakulärste, was wir in Bayern haben“: Funde auf dem Grund des Starnberger Sees

Von: Johannes Thoma

Still ruht der See: Im Starnberger See bei Bernried befindet sich so manch archäologischer Schatz. © EMANUEL GRONAU

Der Starnberger See ist reich an Attraktionen – sowohl am als auch im Wasser. Was sich unter Wasser verbirgt, ermöglicht einen Einblick in die Jahrtausende alte Siedlungsgeschichte.

Bernried – Zu verdanken sind solche Entdeckungen den ehrenamtlichen Tauchern der Bayerischen Gesellschaft für Unterwasserarchäologie, die ihr neues Buch vorgestellt haben. Die archäologischen Forschungstaucher wurden in den vergangenen Jahren vor allem im Bereich des Dampfersteges und in der Nähe des Klosters Bernried fündig. Sie entdeckten einen Einbaum, das bis Anfang des 20. Jahrhunderts bevorzugte Boot auf dem See. Der gefundene Einbaum ist wesentlich älter, der verwendete Baum dürfte Ende des 16. Jahrhunderts gefällt worden sein. Etwas jünger ist ein Silbergroschen mit dem Konterfei von Leopold I. (1658–1705), Erzherzog von Österreich. Während der Einbaum schon 2005 gesichtet, aber nicht geborgen wurde, ist der Groschen im Wert von drei Kreuzern erst vergangenes Jahr entdeckt worden.

Beide Funde werden ausführlich in dem neuen Forschungsband erläutert, der bei einer kleiner Feier im Barocksaal des Klosters präsentiert wurde. Das über 400 Seiten umfassende Werk schildert sehr detailliert und nach wissenschaftlichen Kriterien die ehrenamtlichen Einsätze der Mitglieder der Bayerischen Gesellschaft für Unterwasserarchäologie, die im Auftrag der Denkmalpfleger aktiv werden . Einen Weg in die Bestseller-Listen der Buchverlage wird das Werk wohl nicht finden, es ist eher für Universitätsbibliotheken gedacht.

Auch Läusekamm aus Buchsbaumholz gehört zu den Funden

Dabei sind die Erkenntnisse daraus hochinteressant: Anhand ihrer Funde auf dem Seegrund konnten die Taucher etwa zeigen, dass es schon vor Jahrhunderten Läusekämme gab. Bei dem Fundstück aus Buchsbaumholz dürfte es sich um einen Import aus Südeuropa handeln.

Buchvorstellung im Kloster: (von links) Bernrieds Bürgermeister Georg Malterer mit Prof. Tobias Pflederer, Ehrenpräsident der Bayerischen Gesellschaft für Unterwasserarchäologie, Prof. Bernd Päffgen, Vorsitzender der Gesellschaft für Archäologie in Bayern, Walter Irlinger, Amtsleiter des Landesamtes für Denkmalpflege. © EMANUEL GRONAU

Zudem wurden Knochen der unterschiedlichsten Tierarten vermutlich seit dem Mittelalter im See entsorgt. Über die Hälfte dieser Knochen stammt von Rindern, daraus schließen die Forscher, dass im Kloster mindestens seit dem 16. Jahrhundert intensiv Landwirtschaft betrieben wurde. Auffällig war laut den Forschern, dass keinerlei Fischgräten im See gefunden wurden. Damit wurden offensichtlich Haustiere gefüttert. Bei den Tauchgängen der letzten Jahre sind sowohl Brandungszonen als auch Torfschichten entdeckt worden, die zeigen, dass der Seespiegel Mitte des 17. Jahrhunderts schätzungsweise zwei Meter tiefer war als heute. Einen Brand konnten die Hobbyforscher ebenfalls nachweisen. Anhand der Brandkonzentration in den tieferen Schichten des Seegrunds dürfte er sich im Hochmittelalter (1050-1250) ereignet haben.

Mit „das Spektakulärste, was wir in Bayern haben“

„Die hier vorgestellten Funde beweisen die umwelthistorische Archivfunktion der Unterwasserdeponie vor Bernried am Westufer des Starnberger See“, heißt es in dem Band. Allerdings sei es bedauerlich, dass durch den Schiffsverkehr der Standort arg in Mitleidenschaft gezogen werde. Ein Ende des wertvollen Umweltarchivs sei nur eine Frage von wenigen Jahren, warnen Experten. Grund seien die Verwirbelungen durch die Passagierschiffe.

Bei der Präsentation des Werkes würdigten auch zwei Denkmalschützer und Mitherausgeber des Buches die Arbeit der Unterwasserarchäologen: Professor Bernd Päffgen, Vorsitzender der Gesellschaft für Archäologie in Bayern von der Universität München und der Akademie der Wissenschaften, sowie Walter Irlinger vom Landesamt für Denkmalpflege. Die Unterwasserfunde im Starnberger See seien mit „das Spektakulärste, was wir in Bayern haben“, so Irlinger, Abteilungsleiter für Bodendenkmalpflege beim Landesamt.

Funde dokumentieren 2500 Jahre alte Schifffahrtsgeschichte auf dem See

Die Funde dokumentierten die 2500 Jahre alte Schifffahrtsgeschichte auf dem See und ließen die Menschen „Eintauchen in eine völlig fremde Welt“. Die Zusammenarbeit zwischen Denkmalschutz und Unterwasserarchäologen habe „einen Schub an Erkenntnissen“ gebracht. Irlinger würdigte auch die Arbeit der Unterwasserarchäologen bei der Erforschung der Roseninsel – dank ihrer prähistorischen Pfahlbauten, die bis zu 6700 Jahre alt sind, ist sie ein UNESCO-Welterbe.

Die Bayerische Gesellschaft für Unterwasserarchäologie, das Landesamt für Denkmalpflege und die Gesellschaft für Archäologie in Bayern teilen sich die Kosten von 9000 Euro für das Buch.

