Fernzüge mit Verspätung: Endstation Basel für viele unpünktliche Züge aus Deutschland

Von: Michael Bayer

Der Badische Bahnhof in Basel. © Imago Images

Die Schweizerische Bundesbahn ist genervt von unpünktlichen ICE-Zügen aus Deutschland. Seit einigen Tagen gehen nur noch vier Verbindungen über Basel hinaus.

Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) lassen immer weniger ICE der Deutschen Bahn ins Land. Deren Verspätungen hätten „negative Auswirkungen auf die Pünktlichkeit der Züge innerhalb der Schweiz“, erklärt das Unternehmen.

Seit einigen Tagen gibt es von Deutschland kommend nur noch vier ICE- und EC-Verbindungen, die über Basel hinausgehen. Die Reisenden aus den sieben anderen Fernzügen müssen jetzt entgegen dem ursprünglichen Fahrplans in Züge der SBB umsteigen.

Als Grund für die aktuellen Einschränkungen nennen die Schweizer Bahnen auf FR-Anfrage eine beschädigte Brücke in Frankfurt am Main, verursacht von einem falsch beladenen Baufahrzeug. Damit steht ein kurzes, aber wichtiges Gleisstück nicht zur Verfügung, das unter anderem dazu dient, die Züge auf die beiden Mainbrücken zu verteilen.

ICE fahren derzeit Umleitung zwischen Frankfurt und Mannheim

Die ICE müssen deshalb zwischen Frankfurt und Mannheim eine weiträumige Umleitung fahren: Statt der Riedbahn über Biblis nehmen sie die Main-Neckar-Bahn entlang des Odenwalds über Darmstadt – und damit eine längere, für den Hochgeschwindigkeitsverkehr nicht ausgebaute Strecke. Das dauert.

Zwar lassen die Züge in der Mainmetropole den Hauptbahnhof aus, um das dort nötige zeitaufwendige Wenden zu vermeiden. Sie nehmen stattdessen eine Abkürzung und halten in Frankfurt Süd. Dennoch bleibt unter dem Strich eine Verspätung von etwa 20 Minuten – deutlich zu viel für Schweizer Verhältnisse.

Nachtzüge sind nicht betroffen. Auch in der Gegenrichtung rollen die ICE, abgesehen von einer Ausnahme, wie ursprünglich im Fahrplan vorgesehen.

Späte Fernzüge aus Deutschland in der Schweiz schon länger ein Ärgernis

Die späten Fernzüge aus Deutschland nerven die Schweiz schon länger. Bereits im vergangenen Jahr brachte die SBB die Deutsche Bahn dazu, zwei ICE in Basel enden und warten zu lassen – damit im Falle größerer Verspätungen ein Ersatzfahrzeug bereitsteht.

Die SBB will ihr Vorgehen nicht grundsätzlich verstanden wissen. „Die Nachfrage im internationalen Personenverkehr nimmt laufend zu, Zugreisen in unsere Nachbarländer und darüber hinaus entsprechen einem großen Kundenbedürfnis“, heißt es in einer Stellungnahme. „Gemeinsam mit unseren Partnerbahnen arbeiten wir deshalb daran, das grenzüberschreitende Angebot weiter auszubauen.“

In Frankfurt kostet übrigens der Ersatzhalt am Südbahnhof die Reisenden aktuell besonders viel Zeit, wenn sie zum Hauptbahnhof weiter wollen.

Üblicherweise verbinden S-Bahnen beide Stationen im Fünf-Minutentakt. Doch während der hessischen Sommerferien ist der S-Bahn-Tunnel durch die Stadt wegen Bauarbeiten gesperrt. Unglücklicherweise gilt Gleiches für jene U-Bahnen, auf die sich sonst ausweichen ließe. Viele unglückliche Umstände auf einmal.

Als Alternative wird in Zügen der unregelmäßige Regionalverkehr genannt. Verspätung der Züge und Wartezeit auf den Anschluss zum Hauptbahnhof in Frankfurt summieren sich nicht selten auf eine ganze Stunde. Es sei denn, Reisende kommen auf die Idee, die Straßenbahn der Linie 16 zu nehmen. Angesagt allerdings wird sie nicht.