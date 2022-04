Elon Musk will Twitter übernehmen – Unternehmen wehrt sich mit „Giftpille“

Von: Tanja Banner, Sarah Neumeyer

Teilen

Tesla-Chef Elon Musk will Twitter komplett übernehmen. © Patrick Pleul/dpa

Der US-Milliardär und Tesla-Chef Elon Musk will Twitter komplett übernehmen.

Update vom Freitag, 15.04.2022: Der Milliardär Elon Musk will Twitter kaufen, doch das Unternehmen wehrt sich. Wie aus einem Statement hervor geht will Twitter den Versuch Musks abwehren. Geschehen soll das mit einem Manöver, das auch „poison pill“, also „Giftpille“ genannt wird, wie die New York Times berichtet. Bei einer Übernahme des Unternehmens werde der Markt mit neuen Unternehmensanteilen geflutet oder bereits existierende Anteilseigner bekämen sie zu einem günstigen Preis angeboten, heißt es bei der US-Zeitung.

Die bittere Pille würde demnach aktiviert werden, wenn eine Einzelperson oder eine Gruppe von Personen, die zusammenarbeitet, gemeinsam 15 oder mehr Prozent der Twitter-Anteile kauft. Derzeit besitzt Elon Musk alleine mehr als neun Prozent. Der Plan soll ein Jahr lang in Kraft bleiben und soll nach Angaben von Twitter das Unternehmen nicht davon abhalten, mit einem potenziellen Käufer über einen Verkauf zu sprechen. Der Mechanismus soll dem Unternehmen offenbar nur mehr Zeit verschaffen, um einen Handel auszuarbeiten.

Elon Musk will Twitter kaufen – das Unternehmen wehrt sich mit einer „Giftpille“

Erstmeldung vom Donnerstag, 14.04.2022: San Francisco – Tech-Milliardär Elon Musk* startet einen Versuch, Twitter zu kaufen. Der Chef des Elektroauto-Herstellers Tesla gab am Donnerstag ein Angebot zum Kauf aller Aktien des Kurznachrichtendienstes bekannt. Er wolle Twitter nach einer Übernahme von der Börse nehmen, weil der Dienst nur so das Potenzial als Plattform für Redefreiheit ausschöpfen könne, argumentierte der 50-Jährige.

Musk hält bisher gut neun Prozent an Twitter. Er bietet nun allen Aktionären 54,20 Dollar pro Aktie, wie aus einer Mitteilung bei der US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Das Papier schloss am Mittwoch bei knapp 46 Dollar. Allerdings verweist Musk darauf, dass der vorgeschlagene Preis einen Aufschlag von mehr als 38 Prozent auf den letzten Preis vor Bekanntwerden seines Einstiegs bei Twitter bedeute.

Twitter: Elon Musk will Unternehmen komplett übernehmen

Musk schrieb, dass der Preis sein letztes Angebot sein. Scheitere mit dem Übernahmeversuch, müsse er sein Engagement bei Twitter überdenken. Der Tesla-Chef hat mehr als 80 Millionen Follower bei Twitter und zählt zu den populärsten Nutzern des Dienstes.

Die Erfolgsaussichten von Musks Übernahmeattacke sind unklar. Twitter hat mehrere Finanzinvestoren als große Anteilseigner, die jeweils zwischen zwei bis acht Prozent der Anteile halten. Es würde also nicht reichen, nur wenige Großaktionäre von Verkauf zu überzeugen.

Übernahmeattacke von Elon Musk zeichnete sich im Vorfeld ab

Dass Musk eine Übernahmeattacke starten könnte, wurde von Beobachtern bereits vermutet, nachdem er am Wochenende einen Sitz im Verwaltungsrat des Unternehmens ausschlug. Laut einer Vereinbarung mit Twitter hätte er sich damit nämlich verpflichtet, seinen Anteil nicht über 14,9 Prozent zu erhöhen. Der Verzicht auf die Mitgliedschaft in dem Aufsichtsgremium öffnete Musk hingegen die Tür, um mehr Anteile zu kaufen. Ein Twitter-Aktionär hat Elon Musk verklagt*, weil er den Zeitpunkt seines Twitter-Einstiegs verschwiegen haben soll.

Twitter war zuletzt insgesamt gut 36 Milliarden Dollar wert. Musk ist der mit Abstand reichste Mensch der Welt – vor allem dank seiner Beteiligungen am Elektroauto-Hersteller Tesla und der Raumfahrtfirma SpaceX. Der Finanzdienst Bloomberg schätzt sein Vermögen zu jüngsten Aktienkursen auf rund 260 Milliarden Dollar. (dpa) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.