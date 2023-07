Schmerz-Gas und Krötengift: Russlands-Elite wird Alternativmedizin offenbar zum Verhängnis

Von: Bettina Menzel

Blick auf den Roten Platz in der russischen Hauptstadt Moskau. Der Kreml ist das Machtzentrum Russlands. © IMAGO / ZUMA Wire

Zahlreiche russische Oligarchen kamen zuletzt unter mysteriösen Umständen ums Leben. Immer häufiger zählt offenbar Alternativmedizin zu den Todesursachen.

Moskau – Seit Beginn des Ukraine-Kriegs scheint das Interesse an „spirituellen Heilungsmethoden“ innerhalb Moskaus Elite zu steigen. Mehrere mysteriöse Todesfälle russischer Oligarchen stehen womöglich in Verbindung mit Alternativmedizin. Auch Präsident Wladimir Putin soll sich für pseudowissenschaftliche Praktiken interessieren, wie etwa die Zeitung Newsweek berichtete.

Russlands Elite: Mindestens zwei Oligarchen sterben offenbar an Inhalationstherapie mit Gas Xenon

Insgesamt rund 40 prominente russische Menschen kamen allein im vergangenen Jahr unter ungeklärten Umständen ums Leben. Erst vergangene Woche starb der Kreml-Abhörspezialist und IT-Milliardär Anton Tscherepennikow im Alter von 40 Jahren. Die offizielle Todesursache laut russischen Staatsmedien: Herzversagen. Doch im Zusammenhang mit dem Tod des Oligarchen gab es zahlreiche Ungereimtheiten. So hätten Behörden die Todesursache bereits vor der Obduktion vermeldet, wie die britische Zeitung Sun berichtete. „Ein weiterer mysteriöser Tod eines Top-Managers in Russland“, kommentierte der innenpolitische Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Anton Heraschtschenko, den Vorfall auf Twitter.

Nun wird Tscherepennikows Ableben mit einer Überdosis „medizinischen Gases“ in Verbindung gebracht. Dies hatte eine Quelle laut Newsweek gegenüber dem russischen Sender RTVI angegeben, wobei sich die Informationen nicht unabhängig verifizieren ließen. Eine Inhalationstherapie mit dem ungiftigen Gas Xenon werde in Russland immer beliebter, schrieb Newsweek. Besonders Menschen mit Angststörungen und Depressionen ließen sich damit behandeln. Tscherepennikow sei der zweite Fall eines prominenten Oligarchen in Russland, der mutmaßlich infolge einer Xenon-Therapie starb. Der russischen Zeitung Kommersant zufolge sei die Nachfrage nach „mystischen Themen“ im vergangenen Jahr generell stark gestiegen, da die Bürger „nach Möglichkeiten suchen, der Realität zu entfliehen“, hieß es.

Über Xenon: Xenon eignet sich bei der Verwendung im medizinischen Bereich etwa als Kontrastmittel oder Anästhetikum, ist aber aufgrund seiner hohen Kosten weniger im Einsatz. Von der Gesundheitsbehörde der USA (FDA) ist das Gas nicht zugelassen, in Russland erfreut es sich indes großer Beliebtheit. Eine Sitzung mit dem teuren Edelgas soll rund 60.000 Rubel, umgerechnet etwa 600 Euro kosten. In Deutschland ist Xenon insbesondere durch seine Verwendung in Autoscheinwerfern bekannt.

Xenon oder Schamanenbehandlung: Diese Oligarchen starben womöglich ebenfalls an Alternativmedizin

Tscherepennikow soll nicht der einzige Oligarch sein, der infolge einer Inhalationstherapie ums Leben kam. „Dmitry Konoplew starb während einer Sauerstoffmaskenbehandlung – er atmete Xenon ein, um Kopfschmerzen und eine Angststörung zu behandeln. Die Ärzte können die Todesursache noch nicht feststellen“, berichtete der russische Telegramkanal Mash zum Tod des Oligarchen im Juli vergangenen Jahres. Konoplew war einer der Top-Waffenkonstrukteure Russlands.

In die mutmaßlichen Tode durch Alternativmedizin reiht sich auch das Ableben von Alexander Subbotin ein. Der Top-Manager des Ölkonzerns Lukoil war vergangenes Jahr tot im Haus eines Schamanen gefunden worden. Offenbar hatte er sich zur Behandlung seiner Alkoholsucht dorthin begeben und war mit esoterischen Behandlungsmethoden wie „Krötengift“ und einem Bad in „Hahnenblut“ behandelt worden. Man habe den Leichnam des Oligarchen im Keller des Hauses gefunden, den der behandelnde Schamane für Voodoo-Rituale nutzte, berichtete die russische Nachrichtenagentur Tass zu dem Fall.

Zuletzt war auch der russische Geschäftsmann Dmitry Zhulin wegen einer vermeintlich immunstimulierenden Behandlung auf Basis einer menschlichen Plazenta ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der russische Präsident Putin soll sich ebenfalls für Okkultismus und Pseudowissenschaften interessieren und beispielsweise in Extrakten aus Hirschgeweihen baden, so Newsweek. Auch diese Berichte ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren (bme).