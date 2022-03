Nach Eklat bei den Oscars 2022: P. Diddy über Verhältnis zwischen Will Smith und Chris Rock

Von: Helena Gries, Lucas Maier, Vincent Büssow, Delia Friess

Teilen

Nach der Ohrfeige auf der Oscarverleihung 2022 soll es kein böses Blut zwischen Chris Rock und Will Smith geben. Gesprochen haben die beiden aber nicht.

+++ 9.45 Uhr: Zwischen Will Smith und Chris Rock soll keine Feindseligkeit herrschen, nachdem der Schauspieler den Komiker bei der Oscar-Verleihung geschlagen hat. Das berichtete der Rapper und Produzent Sean Combs, besser bekannt als P. Diddy, gegenüber dem Portal Pagesix. „Das ist kein Problem. Das ist vorbei. Ich kann das bestätigen“, sagte der 52-Jährige und nannte Smith und Rock „Brüder“.

Dennoch sollen die beiden am Abend nach der Verleihung nicht persönlich miteinander gesprochen haben. Stattdessen wird berichtet, wie Will Smith mit seiner Familie auf einer Afterparty getanzt und gerappt haben soll. P. Diddy selbst soll mit Smith und Chris Rock gesprochen haben. Die Academy, die für die Verleihung der Oscars zuständig ist, hat indessen eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet (siehe Update von 08.05 Uhr). Will Smith könnte dabei der Ausschluss drohen.

Will Smith mit seiner Familie nach der Oscar-Verleihung, bei der er Chris Rock ins Gesicht geschlagen hat. © Kathy Hutchins/imago

Nach Eklat bei den Oscars 2022: Will Smith bereut Ohrfeige – Untersuchung eingeleitet

Update vom Dienstag, 29.03.2022, 08.05 Uhr: Der US-Schauspieler Will Smith hat sich nach seiner Ohrfeige bei der Oscars-Preisverleihung auf der Internetplattform Instagram bei Komiker Chris Rock entschuldigt. „Ich möchte mich öffentlich bei dir entschuldigen, Chris“, schrieb er am Montag (28.03.2022). „Ich habe mich daneben benommen und lag falsch. Es ist mir peinlich und meine Handlungen waren nicht bezeichnend für den Mann, der ich sein möchte.“

Nach der Ohrfeige von Hollywood-Star Will Smith (53) für den Komiker Chris Rock (57) auf der Bühne der Oscar-Gala prüfen die Veranstalter mögliche Konsequenzen. „Die Academy verurteilt die Handlungen von Herrn Smith bei der gestrigen Show“, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter vom Montag, die der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vorlag. „Wir haben offiziell eine formelle Untersuchung des Vorfalls begonnen und werden das weitere Verfahren und Konsequenzen prüfen.“

Was für Konsequenzen Smith drohen könnten, blieb zunächst unklar. In US-Medien wurde beispielsweise über einen Ausschluss aus der Oscar-Akademie spekuliert, eine Aberkennung seines Oscars wurde dagegen als unwahrscheinlich angesehen.

Nach der Ohrfeige von Hollywood-Star Will Smith (53) für den Komiker Chris Rock (57) auf der Bühne der Oscar-Gala prüfen die Veranstalter mögliche Konsequenzen. © Chris Pizzello/dpa

Eklat bei den Oscars 2022: Droht Will Smith nach Live-Ohrfeige eine Anzeige?

Update vom Montag, den 28.03.2022, 17.30 Uhr: Nach Informationen von CNN will Chris Rock keine Anzeige gegen Will Smith nach dem Vorfall bei den Oscars 2022 erstatten. Das bestätigte das Los Angeles Police Departement (LAPD) am Montag (28.03.2022). „Die Ermittlungsbehörden des LAPD sind sich eines Vorfalls zwischen zwei Personen während der Oscar-Verleihung bewusst“, teilte das LAPD dem Sender mit. Will Smith hatte Chris Rock eine Ohrfeige verpasst, nachdem dieser einen Witz über Jada Pinkett Smith gemacht hatte.

„Der Vorfall betraf eine Person, die eine andere schlug. Die betroffene Person hat es abgelehnt, eine Anzeige zu erstatten. Wenn die beteiligte Partei zu einem späteren Zeitpunkt einen Polizeibericht wünscht, wird das LAPD zur Verfügung stehen, um einen Untersuchungsbericht zu erstellen“, teilte die Polizei laut CNN mit.

Oscars 2022: Sean Combs (l.-r.), Will Smith und Tyler Perry unterhalten sich bei der 94. Verleihung der Academy Awards in Hollywood, nachdem Smith wutentbrannt auf die Bühne gelaufen war und seinem Kollegen Ch. Rock eine Ohrfeige gegeben hat. © Chris Pizzello / dpa

Ohrfeige bei den Oscars 2022: Chris Rock verzichtet wohl auf Anzeige gegen Will Smith

Die Ohrfeige von Will Smith bei den Oscars 2022 vor einem Millionenpublikum stieß in den sozialen Netzwerken auf starke Kritik: Viele forderten eine Anklage wegen Körperverletzung. Will Smiths Sohn Jaden Smith postete auf Twitter: „And That’s How We Do It“ (Und so machen wir das). Unklar ist, ob sich der Tweet auf den Vorfall bei den Oscars 2022 bezog. Die 94. Oscarverleihung 2022 fand am 27.03.2022 in Los Angeles in den USA statt.

Eklat bei den Oscars 2022: Will Smith schlägt live zu

Erstmeldung vom Montag, den 28.03.2022: Los Angeles – Wenn es um seine Familie geht, versteht Schauspieler Will Smith offensichtlich keinen Spaß. Das durfte der Komiker Chris Rock bei der 94. Oscar Verleihung am eigenen Leib erfahren.

Nachdem Rock einen Witz über Jada Pinkett Smith gemacht hatte, stand ihr Mann Will Smith auf und verpasste dem 57-jährigen eine Ohrfeige. Das Ganze wurde live im TV übertragen, wie die dpa berichtet.

Ohrfeige bei der Oscar-Verleihung: Will Smith stürmt die Bühne und schlägt zu. © Chris Pizzello/DPA

Ohrfeige live gesendet: Will Smith teilt bei der Oscar-Verleihung aus

Lustig gemacht hatte sich der Komiker über den Haarausfall von Jada Smith. „G.I. Jane 2 - ich kann es nicht abwarten, das zu sehen“, sagte Chris Rock in seiner Anmoderation. Damit spielte er auf den Film „.G.I. Jane“ an, in dem sich Demi Moore als Soldatin den Kopf rasierte.

Jada Pinkett Smith leidet unter Alopecia, weshalb ihr die Haare ausfallen. Darüber sprach sie auch bereits mehrfach in der Öffentlichkeit.

Oscar-Verleihung in den USA: Worte von Will Smith zensiert

Nachdem Will Smith auf der Bühne der Oscar Verleihung zuschlug, sagte er in Richtung Chris Rock „Lass den Namen meiner Frau aus Deinem verdammten Mund“. In der US-Übertragung wurde das hierbei zweimal das Wort „fucking“ mit einem Piepton zensiert.

Unter Tränen: Will Smith entschuldigt sich während seiner Dankesrede für sein Verhalten bei der Oscar-Verleihung. © Chris Pizzello/DPA

Bei der Verleihung im Dolby Theatre in Los Angeles, wurde Will Smith im Laufe des Abends dann für seine Rolle im Tennisdrama „King Richard“ als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. In seiner Rede entschuldigte er sich bei den Veranstaltern und Gästen, direkt sprach er den Vorfall jedoch nicht an.

Die Oscars im Überblick

- Bester Film: „Coda“ von Siân Heder

- Regie: Jane Campion für „The Power of the Dog“

- Hauptdarsteller: Will Smith in „King Richard“

- Hauptdarstellerin: Jessica Chastain in „The Eyes Of Tammy Faye“

- Nebendarstellerin: Ariana DeBose in „West Side Story“

- Nebendarsteller: Troy Kotsur in „Coda“

- Internationaler Film: „Drive My Car“ von Ryusuke Hamaguchi

- Kamera: Greig Fraser für „Dune“

- Original-Drehbuch: Kenneth Branagh für „Belfast“

- Adaptiertes Drehbuch: Siân Heder für „Coda“

- Schnitt: Joe Walker für „Dune“

- Filmmusik: Hans Zimmer für „Dune“

- Filmsong: „No Time To Die“ von Billie Eilish and Finneas O‘Connell

- Produktionsdesign: Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos für „Dune“

- Ton: Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Goug Hemphill, Ron Bartlett für „Dune“

- Visuelle Effekte: Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor, Gerd Nefzer für „Dune“

- Animationsfilm: „Encanto“ von Byron Howard, Jared Bush

- Animations-Kurzfilm: „The Windshield Wiper“ von Alberto Mielgo und Leo Sanchez

- Dokumentarfilm: „Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)„ von Ahmir „Questlove“ Thompson, Joseph Patel, Robert Fyvolent and David Dinerstein

- Dokumentar-Kurzfilm: „The Queen of Basketball“ von Ben Proudfoot

- Make-up/Frisur: Linda Dowds, Stephanie Ingram, Justin Raleigh für „The Eyes of Tammy Faye“

- Kostümdesign: Jenny Beavan für „Cruella“

- Kurzfilm: „The Long Goodbye“ von Aneil Karia und Riz Ahmed

Tränen bei der Oscar-Verleihung: Will Smith entschuldigt sich bei Publikum und Gastgeber

Während Will Smith mit den Tränen kämpfte, sagte er: “Du musst Deine Familie beschützen“. Er spielte hiermit auf seine Rolle in „King Richards“ an. Die Kunst würde manchmal das Leben imitieren, sagte Smith weiter. Dabei liefen ihm Tränen über die Wange. Nachdem er sich entschuldigt hatte, fügte er noch hinzu das er hofft, wieder eingeladen zu werden.

Bevor Will Smith die Rede gehalten hatte, mutmaßten viele Fans und Beobachter der US-Medien, dass es sich um eine inszenierte Szeneniere gehandelt haben könnte. Bei der Oscar-Verleihung kam es in der Vergangenheit häufiger zu Eklats und besonderen Vorkommnissen, TV-Geschichte dürfte Will Smith mit dieser Show jedoch trotzdem geschrieben haben. (lm)