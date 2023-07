Ein tiefer Blick in Raum und Zeit

Dieses Auge wird demnächst ins Weltall blicken: der 1,2 Meter große Hauptspiegel des „Euclid“-Weltraumteleskops. Uncredited/ESA/AP/dpa © dpa

Nach dem erfolgreichen Start kann das Teleskop „Euclid“ die Suche nach dunkler Materie starten

Die Reise in die Dunkelheit begann mit faszinierenden Bildern unseres Heimatplaneten, aufgenommen aus dem Weltraum. Bei bestem Wetter war am Samstag um 11.12 Uhr Ortszeit (17.12 Uhr mitteleuropäischer Zeit) eine SpaceX-Falcon-9-Rakete von Cape Canaveral (Florida) aus ins All gestartet. Im Gepäck hatte sie das Teleskop „Euclid“ der europäischen Raumfahrtagentur Esa, das in den kommenden sechs Jahren die dunkle Materie und die dunkle Energie im Universum erforschen soll.

Über eine Kamera an Bord der Falcon 9 konnte man mitverfolgen, wie Ozean und Küste immer kleiner wurden und sich die blaue Kugel allmählich vor dem Schwarz des Weltraums abzeichnete, im Vordergrund der Feuerschweif der Rakete. Vierzig Minuten später sieht man dann, wie „Euclid“ sich löst und in die Dunkelheit entschwebt, nach fünf weiteren Minuten trifft, etwas verspätet, das erlösende Signal über die Bodenstation New Norcia in Australien ein; es bestätigt, dass die Sonde „lebt“.

Vor ihr liegt eine vierwöchige Reise zum Sonne-Erde-Lagrange-Punkt 2, der sich in 1,5 Millionen Kilometern Entfernung befindet und der Erde bei ihrer Umkreisung der Sonne folgt. Dort soll das fliegende Teleskop dann seine Arbeit aufnehmen. Ein großes Schild schützt es vor dem Licht von Sonne, Erde und Mond. Auf der Erde übernimmt das Kontrollzentrum Esoc der Esa in Darmstadt die Mission, die zunächst auf sechs Jahre angelegt ist, möglicherweise aber auch länger dauern könnte.

René Laureijs, Projektwissenschaftler bei der Esa für „Euclid“, sprach von „einer Sternstunde für die Wissenschaft, auf die wir uns schon lange gefreut haben“, Esa-Generaldirektor Josef Aschbacher vom „Beginn eines neuen wissenschaftlichen Unterfangens, das uns helfen soll, eine der spannendsten Fragen der modernen Wissenschaft zu beantworten“.

Unter anderem soll „Euclid“ Erkenntnisse zur Struktur und Geschichte des Universums liefern und helfen, besser zu verstehen, wie sich dessen Ausdehnung seit dem Urknall verändert hat. Beides hängt eng mit dunkler Materie und dunkler Energie zusammen, über die man bis heute kaum etwas weiß – obwohl sie den weitaus größten Teil des Kosmos ausmachen. So besteht das Universum zu 95 Prozent aus dunkler Materie, während die „normale“ helle Materie (aus ihr bestehen sämtliche Himmelskörper inklusive allem, was sie beherbergen) lediglich fünf Prozent beiträgt. Die dunkle Materie spielt eine zentrale Rolle beim Zusammenhalt des „kosmischen Netzes“, jener Struktur, zu der sich die Galaxien im Universum fügen. Die dunkle Energie wiederum gilt als verantwortliche Kraft hinter der sich beschleunigenden Ausdehnung des Universums. Ohne ein besseres Wissen über dunkle Materie und dunkle Energie und darüber, welche Rolle sie bei der Entstehung des Weltalls gespielt haben, sei „kein echte Verständnis des Universums, in dem wir leben möglich“, sagt Carole Mundell, Wissenschaftsdirektorin der Esa.

Eine 3-D-Karte des Weltalls

Zu diesem Zweck wird „Euclid“ in einem Bereich, der mehr als ein Drittel des Himmels erfasst, Milliarden von Galaxien in einem Umkreis von zehn Milliarden Lichtjahren beobachten. Mit nur einer Beobachtung kann „Euclid“ die Daten aus einem hundertmal größeren Himmelsbereich aufnehmen als das Webb-Weltraumteleskop (das dagegen weiter und detaillierter in die Tiefe des Alls zu blicken vermag).

Auf dieser Basis soll die bisher umfangreichste und genaueste 3- D-Karte des Universums entstehen. Die Zeit stellt dabei die dritte Dimension dar (je entfernter eine Galaxie, desto länger hat es gedauert, bis ihr Licht uns erreicht). „Wir blicken nicht nur in den Raum, sondern auch in die Zeit“, sagt Esa-Wissenschaftler Mark McCaughrean. Die Karte soll die Struktur des Universums darstellen und veranschaulichen, wie diese sich im Laufe der kosmischen Geschichte entwickelt hat. Bei diesem Prozess, so McCaughrean, veränderten sich auch die Galaxien, ihr Umfang nehme zu, ihre Form wandle sich vom Kreis zur Ellipse.

Für diese höchst anspruchsvolle Aufgabe ist „Euclid“ mit einem 1,3-Meter-Spiegelteleskop und zwei hochmodernen Instrumenten ausgestattet: einer Kamera für den sichtbaren Wellenlängenbereich, die sehr scharfe Bilder liefert, und ein Nahinfrarot-Spektrometer, das das Infrarotlicht von Galaxien nach Wellenlängen analysieren kann, um ihre Entfernung zu bestimmen: Für letzteres stellte die US-Raumfahrtagentur Nasa die Detektoren zur Verfügung.

Um die zu erwartenden riesigen Datenmengen zu bewältigen, hat man das Netz der Esa-Funkstationen auf der Erde mit Tiefseeantennen aufgerüstet. Analysiert werden die Daten vom Euclid-Konsortium, einer Gruppe von mehr als 2000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die an über 300 Instituten in Europa, den USA, Kanada und Japan arbeiten. Zudem soll der Datenschatz von „Euclid“ in jährlichen Abständen veröffentlicht und über das Wissenschaftsarchiv im Europäischen Weltraum-Astronomiezentrum in Spanien für die weltweite Forschungsgemeinschaft zugänglich gemacht werden.