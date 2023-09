„In der Dorfkneipe geht es gnadenlos ehrlich zu“

Von: Dagmar Leischow

„So was gibt es in der Stadt kaum noch": Zervakis in ihrem Garten.

Eine Weile hat Linda Zervakis das Leben auf dem Land genossen – jetzt ist sie zurück in der Stadt. Ein Gespräch mit der Moderatorin über Hilfsbereitschaft, Schnaps und Stadtmenschen-Klischees.

Linda Zervakis kommt mit dem Fahrrad zum vereinbarten Treffpunkt, einem Café im Hamburger Stadtteil Winterhude, idyllisch gelegen am Alsterlauf. Eine überzeugte Radfahrerin war die Moderatorin schon, bevor sie sich in Schleswig-Holstein ein Haus auf dem Land gekauft hat. In ihrem Buch „Landgang“ erzählt sie von ihren Erfahrungen in der Provinz – sei es in der Dorfkneipe oder beim Renovieren. Allerdings gibt es in ihrer Geschichte ein paar Abweichungen von der Realität. Die ehemalige „Tagesschau“-Sprecherin ist in ihrem Buch nicht mit ihrer Familie umgezogen, sondern mit einer Freundin. Im Endeffekt ist es auf dasselbe hinausgelaufen: Die 48-Jährige lebt wieder in Hamburg.

Frau Zervakis, wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein Haus auf dem Land zu kaufen?

Das hatte wohl etwas mit dem Älterwerden zu tun. In den Medien zu arbeiten, ist ja ziemlich hektisch. Ich dachte: Ich brauche ein bisschen Ruhe, ich muss zwischendurch mal abschalten können. Das funktioniert auf dem Land tatsächlich sehr gut. Wenn ich dort bin, fühlt es sich so an, als hätte jemand den Stecker gezogen. Ich höre Vögel, manchmal höre ich gar nichts.

Was hat Ihr Umfeld von Ihren Umzugsplänen gehalten?

Meine Mutter hat gelacht und meinte: „Alles klar, bis bald.“ Das Schmunzeln einiger in meinem Freundeskreis hat ebenfalls eine deutliche Sprache gesprochen. Doch ich sagte mir: Ich werde es euch allen zeigen...

In Ihrem Buch bekennen Sie, dass Sie nun wieder in Hamburg wohnen. Wie lange haben Sie dem Provinzalltag eine Chance gegeben?

Mehrere Monate. Bis ich mir eingestanden habe: Ich bin ein Stadtmensch, der gewisse Infrastrukturen braucht – sei es zum Einkaufen oder um irgendwohin zu reisen. Von Hamburg aus komme ich einfach schneller von A nach B. Trotzdem habe ich mein Haus behalten, ich verbringe jetzt die Wochenenden auf dem Land.

Hatten Sie Ihre Stadtwohnung aufgegeben?

Nein. Ganz aufs Land zu ziehen, das wäre für mich ein zu großes Wagnis gewesen. Wer in Hamburg lebt, macht gerade im Sommer gern Ausflüge an die Ostsee oder die Nordsee. Sicher ist es dort schön, zwei Tage reichen aber meistens. Für immer auf dem Dorf zu leben, davor hätte ich zu viel Respekt und Schiss.

Warum das? Weil da so viel Arbeit wartet, im Haus, im Garten?

Das Haus war anfangs wirklich eine Ruine, in die sehr viel Schweiß, Tränen und Geld geflossen sind. Die Idee war: Wenn wir uns hier wohlfühlen wollen, müssen wir anpacken. Nicht halbherzig, sondern richtig. Einiges ist in Eigenleistung entstanden, aber von Leitungen, Elektrik oder sanitären Anlagen verstehe ich nichts. Für solche Dinge habe ich Fachleute beauftragt.

Haben Sie manchmal Hilfe aus der Nachbarschaft bekommen?

Natürlich hatten wir erst mal den Status „Städter“. Da wird zunächst geguckt, wie die so sind. Das Klischee der besserwissenden Stadtmenschen muss ja irgendwann mal entstanden sein... Weil wir uns auf das Dorfleben eingelassen haben, wurden wir jedoch recht schnell akzeptiert. Wir haben eine unglaubliche Hilfsbereitschaft erfahren, die ich sonst eher aus Griechenland kenne. Wenn man sich irgendwo einen Bohrer geliehen hat, ist man direkt ins Gespräch gekommen und hat viel über sein Gegenüber erfahren. So etwas gibt es in der Stadt kaum noch. Durch das Internet und Instagram lebt jeder für sich in seinem Mikrokosmos. Man sagt sich Hallo, das war es. Bis heute kostet es mich in Hamburg Überwindung, in der Nachbarschaft um etwas zu bitten. Ich versichere sofort: „Ich bezahle das oder bringe es dir wieder.“ Auf dem Land ist so etwas viel unkomplizierter.

Obgleich die Menschen Sie aus dem Fernsehen kennen?

Zur Person Linda Zervakis, 48, war bis April 2021 Sprecherin der Tagesschau, seit Mai 2021 moderiert sie für den Sender ProSieben/Sat1 diverse Formate. Sie arbeitete zunächst als Werbetexterin, nach ihrer journalistischen Ausbildung kam sie 2001 zum NDR. Vor „Landgang“ hat sie bereits mehrere Bücher veröffentlicht, unter anderem Geschichten aus der Zeit, als sie im Kiosk ihrer Eltern mitarbeitete. Sie lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Hamburg. FR

Klar hieß es: „Habt ihr gehört? Die Zervakis ist hier im Dorf.“ Andererseits sehe ich auf dem Land nicht so aus wie im Fernsehen. Ich glaube, ungeschminkt, mit Gummistiefeln und abgewetzter Jeans haben mich einige auf den ersten Blick überhaupt nicht erkannt. Es hat die Leute vermutlich überrascht zu sehen: So viel Glamour hat die gar nicht. Sie hat keine lackierten Nägel, sie legt sogar selber Hand an. In Gesprächen kristallisierte sich später heraus, dass manche sich zunächst nicht getraut haben, mich anzusprechen. Weil ich für sie die Frau aus dem Fernsehen war. Zum Glück haben sie bald gemerkt: Die Zervakis ist auch nur ein Mensch. Das ist für mich das größte Kompliment, das mir jemand machen kann.

Gab es nach dieser Annäherung für Sie im Dorfkrug Schnaps?

Wer sagt: „Ich trinke keinen Alkohol“, wird Probleme haben, mit der Dorfgemeinschaft ins Gespräch zu kommen. Korn ist nicht gerade mein Lieblingsgetränk. Aber wenn ich ihn abgelehnt hätte, wäre das eine Beleidigung gewesen. Also habe ich ihn getrunken – obwohl er ordentlich im Rachen gezündet hat.

Welche Erfahrungen haben Sie ansonsten in der Dorfkneipe gesammelt?

Dort geht es gnadenlos ehrlich zu. Man hört schon mal einen Satz wie „Lieber widerlich, als wieder nicht“. Ich saß da und staunte: Hat er das jetzt wirklich gesagt? Ist ja unglaublich. Zugleich habe ich gemerkt: In einer Welt, die scheinbar immer komplizierter wird, sind die Leute auf dem Land um einiges entspannter als die Leute in der Großstadt. Da nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird, braucht man sich über viele Sachen nicht den Kopf zu zerbrechen. In der Stadt wiederum muss man inzwischen sehr aufpassen, was man wie formuliert, damit man keinem auf die Füße tritt.

Neben der Direktheit werden auf dem Land handwerkliche Fähigkeiten hochgehalten. Wie talentiert sind Sie auf diesem Gebiet?

Auf einer Skala von 0 bis 10 liege ich bei 3. Ich bin nicht so wahnsinnig begabt. Was ich wirklich mag: im Dreck herumwühlen und Unkraut ziehen. Dabei habe ich allerdings schon manche Pflanze vernichtet, weil ich sie für Unkraut gehalten habe. Nun gut, man lernt dazu... In unserer Nachbarschaft haben die Männer in der Regel einen kompletten Werkzeugschrank, mit allen Gerätschaften. Wenn ich etwas zu reparieren versuche, heißt es: „Pass mal auf, Mädchen, ich mache das eben.“ Dieses Angebot nehme ich gern an, ohne zu kontern: „Hey, traust du mir das etwa nicht zu?“

Stichwort Gartenarbeit: Kommen Sie mit dem durchs Jahr, was der Garten an Obst und Gemüse abwirft?

Was der Garten hergegeben hat, haben wir gegessen. Ich habe sogar meinen Fleischkonsum reduziert, seitdem ich weiß, welche Konsequenzen er hat und wie Fleisch auf den Tisch kommt.

In Ihrem Buch erzählen Sie, dass Sie ein Lamm geschlachtet haben. Stimmt das?

Das ist tatsächlich passiert. In Griechenland ist das Osterfest das größte Fest. Im Heimatdorf meiner Eltern gab es zu Ostern immer Lamm. Dort habe ich hautnah miterlebt, wie ein Tier stirbt. Wenn ich nun auf dem Land die kleinen Lämmer auf den Wiesen sehe, kriege ich diese Bilder nicht mehr aus dem Kopf. Für mich hat durch meine Zeit auf dem Dorf ein intensiveres Umdenken stattgefunden. Ich frage mich: Was tue ich dem Klima und den Tieren an, wenn ich Fleisch esse? In der Stadt war ich früher im Supermarkt eher versucht, der Verlockung nachzugeben: Lammwürstchen heute Abend, das wäre doch super.

Aber Cabanossi lieben Sie nach wie vor, oder?

Sie enthält ja kein Lamm. (lacht) Im Ernst: Ich stehe jetzt öfter vor dem Cabanossi-Regal und überlege: Muss das wirklich sein? Manchmal ist mein Jieper trotzdem so groß, dass ich die Bilder in meinem Gehirn ausschalte und die Cabanossi entgegen aller Vernunft kaufe. Leider!

Interview: Dagmar Leischow

