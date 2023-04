Deutsches Ehepaar tot in spanischem Urlaubsparadies aufgefunden - Todesursache nach Obduktion bekannt

Von: Anika Zuschke

Nach dem Tod zweier Urlauber aus Deutschland macht die spanische Polizeibehörde Guardia Civil Angaben zur Todesursache. © Clara Margais/dpa

Auf der beliebten spanischen Ferieninsel Fuerteventura wurden zwei deutsche Touristen tot in ihrem Hotelzimmer gefunden. Die Obduktion gibt nun Aufschluss über die Ursache.

Update vom 16. April, 12.35 Uhr: Schon früh, nachdem das deutsche Ehepaar in einem Hotelzimmer auf Fuerteventura leblos aufgefunden wurde, vermuteten die Behörden einen gewaltsamen Tod. Nun hat sich dieser Verdacht bestätigt: die Obduktion ergab, dass es sich dabei um einen erweiterten Suizid handelte, wie RTL und fuerteventurazeitung.de unter Berufung auf die Behörden vor Ort berichten.

Demnach habe zunächst der Mann seine Frau (40) getötet, indem er mit einem schweren Gegenstand gegen ihren Kopf geschlagen habe und sich anschließend selbst das Leben genommen. Offenbar gibt es Hinweise, dass der Mann (40) erstickt sei.

Das Ehepaar aus Deutschland wurde am Samstag (15. April) von Hotelangestellten in ihrem Zimmer gefunden, nachdem sich Verwandte besorgt beim Hotel gemeldet hatten. Zuvor sei das Ehepaar zwei Tage lang nicht telefonisch erreichbar gewesen.

Hinweis aus der Redaktion Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leiden, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bei Depressionen und anderen psychischen Notfall-Situationen gibt es außerdem unter www.deutsche-depressionshilfe.de.

Deutsches Ehepaar tot auf Fuerteventura gefunden: Gewaltverbrechen an Urlaubern nicht ausgeschlossen

Erstmeldung vom 15. April: Fuerteventura – In dem spanischen Urlaubsparadies Fuerteventura wurden zwei deutsche Touristen tot in einem Hotelzimmer gefunden. Wie die Fuerteventura Zeitung zunächst berichtete, könnte es sich mindestens in einem Todesfall um ein Verbrechen handeln. Auch Suizid sei demnach nicht auszuschließen. Der Mann und die Frau – dem TV-Sender TELE5 Spain zufolge ein Ehepaar – sollen um die 45 Jahre alt gewesen sein und im Club Aldiana Urlaub gemacht haben. Die Leichen wurden bereits am Donnerstag, 13. April 2023, in dem Hotelzimmer gefunden.

Zwei Deutsche tot auf Fuerteventura gefunden – Ermittlungen laufen

Laut der Fuerteventura Zeitung haben Angehörige des mutmaßlichen Ehepaares bei der Rezeption des Hotels angerufen – da die Urlauber nicht zu erreichen waren. Ein Angestellter des Clubs soll die beiden Toten anschließend in ihrem Hotelzimmer vorgefunden haben.

RTL News zufolge werten Ermittler aktuell Überwachungskameras der Ferienanlage aus, um auf diese Weise die letzten Tage der deutschen Touristen nachvollziehen zu können. Auch deutsche Behörden wurden im Zuge dessen eingeschaltet. Die Guardia Civil hat die Ermittlungen übernommen und wartet nun auf das Ergebnis der Autopsie der beiden Toten.