Durchbruch in der Forschung: Neuer Parkinson-Test erkennt Krankheit schon vor Ausbruch

Von: Kilian Bäuml

Parkinson wurde bisher oft erst anhand der Symptome diagnostiziert. Jetzt haben Forschende einen Test entwickelt, der die Krankheit vor ihrem Ausbruch erkennt.

Frankfurt – Mit dem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit, an Parkinson zu erkranken. Laut dem Handbuch MSD Manual leidet eine von zehn Personen über 80 an der Krankheit. Hauptsymptom von Parkinson sind Muskelstörungen. Dazu gehört vor allem der Tremor, den rund zwei Drittel der Erkrankten als Symptom bekommen. Das sind unwillkürliche und häufig zitternde Bewegungen bestimmter Körperteile, beispielsweise der Hände.

Bislang gab es keine Möglichkeit, die Krankheit frühzeitig zu erkennen. Patienten leiden deshalb bei der Diagnose häufig bereits an den Symptomen von Parkinson. Das könnte sich jedoch schon bald ändern, denn erstmals kann ein Test objektiv die biologischen Kennzeichen der Erkrankung nachweisen – ein Durchbruch in der Parkinson-Forschung.

Parkinson-Test bietet revolutionäre Möglichkeiten in der Forschung

Die neuen Ergebnisse der Forschung wurden in der Fachzeitschrift The Lancet Neurology veröffentlicht. Für die Analyse wurden über 1000 Teilnehmende zwischen Juli 2010 und Juli 2019 beobachtet, von denen über die Hälfte an Parkinson erkrankt waren. Die anderen Teilnehmenden waren Kontrollpersonen oder kamen aus Risikogruppen oder Gruppen mit Vorerkrankungen, wie Schlafstörungen und Geruchsverlust – beides frühe Anzeichen für Parkinson.

Über 1000 Personen waren rund zehn Jahre lang Teil der Analyse. (Symbolbild) © Unai Huizi/Imago

Von den Teilnehmenden wurden Proben ihres Liquors genommen. Das ist eine Flüssigkeit, die im zentralen Nervensystem, im Hirn und Rückenmark, vorkommt. Mit dem neuen Test konnte das fehlgefaltete Protein Alpha-Synclein in den Proben nachgewiesen werden. „Der neue Test, der so genannte Alpha-Synuclein-Seed-Amplification-Assay (αSyn-SAA), stellt für die Forschung eine revolutionäre Möglichkeit dar, die Parkinson-Krankheit biologisch zu definieren, und bietet ein wichtiges Instrument für die Planung klinischer Studien und die Bewertung der Behandlungseffekte sowie für die Früherkennung der Krankheitspathologie“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nach Forschungs-Erfog: „Neue, biologische Ära in der Parkinson-Forschung“

„Die Validierung dieses Biomarkers läutet eine neue, biologische Ära in der Parkinson-Forschung ein“, sagte Kenneth Marek, leitender PPMI-Forscher und Präsident am Institute for Neurodegenerative Disorders. „Mithilfe von αSyn-SAA können wir bereits jetzt neue Erkenntnisse über die Parkinson-Krankheit gewinnen, die jeden Aspekt der Arzneimittelentwicklung und letztlich der klinischen Versorgung verändern werden.“

Mit folgenden Symptomen kann sich eine Parkinson-Erkrankung bemerkbar machen:

Gestörte Kontrolle der Muskeln

Instabilität, vor allem beim Laufen

Steife Gelenke

Schlafstörungen

Tremor, häufig in Händen und Füßen

Bei einem Drittel der Parkinson-Patienten entwickelt sich eine Demenz

Quelle: MSD

Das Protein wurde auch in den Proben von Teilnehmenden festgestellt, bei denen Parkinson noch nicht diagnostiziert wurde. Diese Personen waren bereits älter oder hatten aus anderen Gründen ein erhöhtes Risiko an Parkinson zu erkranken. Deshalb liegt nahe, dass mit dem Test eine Erkrankung noch vor Ausbruch der typischen Symptome möglich ist, was das Zeitfenster für eine präventive Behandlung vergrößert.

Womöglich bald präventive Therapien für Parkinson – Neue Erkenntnisse der Forschung

Laut Marek werde man durch den Test schnell in der Lage sein, neue Therapien zu testen und auf Patienten auszurichten. Weiter werde man auch weitere Studien zu Wirkstoffen starten, die das Potenzial haben, präventiv zu wirken und eine Erkrankung an Parkinson dadurch zu verhindern.

Erst letztes Jahr wurden in einer anderen Studie Risikofaktoren für Parkinson untersucht. In der Forschung kommt es immer wieder zu erstaunlichen Erkenntnissen, beispielsweise kam es auch zu einem Durchbruch in der Krebsforschung, da eine Möglichkeit festgestellt wurde, wie sich Metastasen bilden. (kiba)