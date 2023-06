„Drugchecking ist keine heimliche Legalisierung“

Von: Andreas Sieler

Drogenanalysen direkt vor Ort, etwa im Berliner Nachtleben, sind derzeit noch Zukunftsmusik. © Imago Images

In Berlin können Konsumierende ihre Drogen analysieren lassen. Ein Gespräch mit Nina Pritszens vom Träger „vista“ darüber, warum das Angebot trotz aller Kritik ein Schritt in die richtige Richtung ist.

Frau Pritszens, seit dieser Woche ist Drugchecking in Berlin möglich. Können Sie schon sagen, wie das Angebot angenommen wird?

Drugchecking Seit dieser Woche ist in Berlin das sogenannte Drugchecking möglich. Dabei können Drogenkonsumentinnen und -konsumenten verschiedenste Drogen für eine chemische Analyse abgeben, bei der etwa potenziell gefährliche Substanzen oder ein hoher Wirkstoffgehalt festgestellt werden können. Das Angebot ist anonym und kostenlos. Die Substanzen werden in einem Labor untersucht, Konsumierende erhalten das Analyseergebnis nach einigen Tagen. Weitere Projektträger sind die Schwulenberatung Berlin und die Fixpunkt gGmbH. Die Analyse geht mit einer Beratung einher. Ziel des Projekts ist die Suchtprävention und Schadensminimierung bei Drogenkonsum. Warnungen vor bereits untersuchten Präparaten – etwa vor hochdosiertem MDMA – sind bereits auf der Projektwebseite zu sehen. Dort gibt es auch zahlreiche Informationen über Drugchecking: https://drugchecking.berlin/ Mit dem Projekt nimmt Berlin in Deutschland eine Vorreiterrolle ein. In anderen Bundesländern, etwa Hessen, gibt es seit Jahren Pläne für vergleichbare Modellprojekte, die bislang nicht umgesetzt werden. In manchen europäischen Ländern ist Drugchecking seit Jahren möglich, etwa in den Niederlanden, Frankreich und Spanien. Entgegen häufig genannter Kritik, Drugchecking würde den Drogenkonsum erhöhen, kam Berichten zufolge bereits 2011 eine Studie in der Schweiz zu dem Ergebnis, dass die Angebote sogar zu einem Rückgang des Konsums führten. Laut der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht besteht bei dem Thema jedoch auch Bedarf an weiterer Forschung. (ansi)

Wir hatten noch nie ein Projekt, bei dem es ein so großes öffentliches Interesse gab. Alleine die Presseanfragen übersteigen das, was wir bearbeiten können und es gab viele Nachfragen von Drogenkonsumierenden aufgrund der Presseberichte. Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage auf lange Sicht größer sein wird, als das, was wir leisten können. Die Erfahrungen aus anderen europäischen Ländern zeigen, dass Drugchecking ein sehr attraktives Angebot ist, weil Konsumierende ein Interesse daran haben, das gesundheitliche Risiko, das Drogenkonsum mit sich bringt, besser einschätzen zu können und unerwünschte Überdosierungen und Begleiterscheinungen zu vermeiden.

An wen richtet sich das Angebot. Eher an Partygänger:innen?

Nein, wir haben drei Standorte und alle drei Träger sind etwas unterschiedlich aufgestellt. Wir bei „vista“ haben an Nutzern und Nutzerinnen ein sehr breites Spektrum und bieten Drugchecking in einer Drogenberatungsstelle an. Nach ersten Erfahrungen gehen wir davon aus, dass viele Menschen, die auf Partys konsumieren, bei uns ihre Drogen analysieren lassen – Amphetamin, Ketamin. Mit dabei ist aber unter anderem auch die Fixpunkt gGmbH, die auch viele Angebote für Opiatkonsument:innen hat. Aus Konsumentenperspektive sind hier die Anforderungen sehr hoch, da sie mehrere Tage vor dem Konsum einen Teil der Substanz abgeben müssen. Deswegen brauchen wir perspektivisch ein anderes Angebot.

Wie müsste das aussehen?

Derzeit dauert es drei bis sieben Tage bis Konsumierende ein Analyseergebnis haben, je nachdem wie komplex die Analyse ist. Das setzt voraus, dass sie den Konsum soweit vorausplanen. Was man Ergänzend zu diesem Modell bräuchte, ist zum Einen ein Drugchecking, das im Berliner Nachtleben und Partysetting vor Ort ist, wo die Menschen innerhalb von 30 bis 40 Minuten ihr Analyseergebnis erhalten. Zum Anderen benötigen wir unbedingt Drugchecking in Drogenkonsumräumen, weil die Menschen dort, gerade wenn sie intravenös konsumieren, das höchste Mortalitätsrisiko haben. Das ist aber per Gesetz verboten, weil der Paragraf, der die Drogenkonsumräume ermöglicht, Drugchecking ausschließt. Diese Bundesgesetzgebung muss ganz dringend geändert werden. Die Zahl der Drogentoten steigt ja kontinuierlich.

Sie sprachen von Erfahrungen aus anderen Ländern – wie sehen die aus?

Es gibt Drugchecking in manchen europäischen Ländern schon seit 30 Jahren. Das ist auch Anfang der 2000er Jahre in den Niederlanden wissenschaftlich evaluiert worden. Ich weiß nicht, ob dort im Moment noch viel geforscht wird, weil es ja eine eingeführte und bewährte Maßnahme ist. In Deutschland hinken wir hinterher.

Lässt sich denn sagen, wie viele der Drogentoten in Deutschland auf verunreinigte oder gefährlich hoch dosierte Drogen zurückgehen?

Die Schwierigkeit ist, dass wir nicht genau wissen, was bei den als Drogentoten geführten Menschen tatsächlich zum Tod geführt hat. Im Großen und Ganzen geht es darum, Gefahren zu reduzieren und die Zahl der Drogentoten wieder deutlich zu senken, da waren wir durchaus einmal erfolgreich, doch in den vergangenen Jahren steigt die Zahl kontinuierlich. Drugchecking ist dafür nicht die einzige Maßnahme. Es geht etwa darum, eine flächendeckende Verteilung von Naloxon (Anm: ein Medikament gegen Opioid-Vergiftung) zu ermöglichen, deutlich mehr Safer-Use-Trainings und Erste Hilfe für Drogenkonsumierende zu initiieren. Wir brauchen dringend eine Strukturreform der opioidgestützten Substitutionsbehandlung mit niedrigschwelligen Zugängen, wir erreichen deutschlandweit nur jeden zweiten Opiatkonsumierenden mit Substitution. Es ist in der PREMOS-Studie erforscht worden, dass dies die Behandlungsmaßnahme schlechthin ist und sich damit die Lebensbedingungen der Betroffenen deutlich verbessert. Da müssen wir besser werden. Zudem müssen wir Angebote für Amphetamin- und Metamphetaminkonsumierende ausbauen und diese gezielter ansprechen, wir brauchen Drogenkonsumräume in allen Bundesländern. Wir brauchen auch eine gesicherte Finanzierung der Angebote der Sucht- und Drogenhilfe. Und wir brauchen an der Schnittstelle von Justizvollzug und Gesundheitssystem deutlich bessere Übergangsstellen.

Woran hakt es dort?

Nehmen wir an, jemand kommt aus der Haft, war dort abstinent, weil es keinen Zugang gab und die Person wurde nicht substituiert. Dann kommt sie frei und nimmt die Menge an Opiaten, die sie vor der Inhaftierung gewöhnt war. Das kann schnell zum Tod führen. Wir müssen die Menschen auf ihre Entlassung besser vorbereiten. Oder noch besser: Inhaftierungen vermeiden.

Wie läuft das in der Praxis – vermutlich suchen die wenigsten, die aus der Haft entlassen werden, danach die Drogenberatung auf, oder?

Es gibt Menschen, die während der Haft Beratung in Anspruch nehmen – oder sich in Substitution begeben. Schwierig ist der Krankenversicherungsschutz, dieser ruht in der Haft. Wer entlassen wird, muss dann erst schauen, welche Leistungen kann ich beantragen, welche Krankenkasse ist für mich zuständig? Das sind häufig Situationen, die sich über Wochen hinstrecken und in denen Menschen rückfällig werden. Ein gutes Entlassungsmanagement wäre das A und O. Das setzt aber voraus, dass der Justizvollzug dafür das Personal hat. In Berlin hat er das nicht.

Sie finden es nicht sinnvoll, für Drogenkonsum beziehungsweise den Besitz, in Haft zu kommen?

Gesundheitspolitisch ergibt das keinen Sinn, weil die Haft nichts besser macht. Volkswirtschaftlich ergibt es auch keinen Sinn, weil die Haft Steuergeld kostet.

Nun ist der Besitz von Drogen illegal. Drugchecking setzt aber den Besitz voraus und ist legal. Kann man sinngemäß von einer Art Besitzlegalisierung durch die Hintertür sprechen?

Nein. Wenn die Polizei davon ausgehen müsste, dass nun alle zum Drugchecking gehen, müsste sie da auch ermitteln. Wir haben Drugchecking in unsere Standorte implementiert, wo viele Menschen, auch Abstinente, hinkommen, die unterschiedliche Angebote in Anspruch nehmen. Das ist kein rechtsfreier Raum. In die Einrichtung bringen Nutzer:innen Kleinstmengen mit, die dort verbleiben und ins Labor gebracht werden. Wir führen über jeden Krümel Buch. Drugchecking ist keine heimliche Legalisierung. Die Debatte um regulierte Drogenmärkte muss man aber trotzdem führen. Wie komplex die ist, sieht man an der Cannabis-Debatte. Letztlich geht es um Themen des Gesundheitsschutzes – und da muss man auch fragen: was nützt die Strafverfolgung an der Stelle? Es ist auch keine neue Information, dass Kleinsthändler, die häufig selbst abhängig sind, und auch die Drogenkonsumierenden, eher von Repressionen betroffen sind, als die, die das große Geld damit machen. Für gesundheitspolitische Maßnahmen ist die Strafverfolgung nicht hilfreich.

Noch ein Punkt zur Kritik am Drugchecking: viele Gegner:innen behaupten, dass es den Drogenkonsum fördert …

Den Vorwurf gab es in allen Ländern. Ich sehe dem gelassen entgegen, weil sich der Vorwurf über Jahrzehnte in anderen Ländern nirgendwo bestätigt hat. Der Drogenkonsum hat nicht zugenommen. Was es aber den Teilnehmenden gebracht hat, ist ein verantwortungsbewussterer Zugang – und was für uns interessant ist: dass wir zu Menschen, die konsumieren, frühzeitiger Kontakt bekommen. Häufig kommen Menschen erst zu uns, wenn sie Schwierigkeiten im Alltag haben und gesundheitliche Probleme, die man vorher hätte vermeiden können, wenn wir über Risikokompetenz und kontrollierten Konsum gesprochen hätten.

Die Vorteile überwiegen also …

Alle Angebote, aus denen sich für Drogenkonsumierende etwas positives entwickelt hat, haben wahnsinnig lange gedauert. Und in all den Zeiten ist uns nie jemand begegnet, der gesagt hat, „Ach, wissen Sie, es gibt so gute Angebote, da dachte ich, ich fange mal an, Drogen zu konsumieren“. Solche Bedenken gab es auch bei der Substitution. Es gibt immer den Gedanken, es den Menschen nicht leicht zu machen. Mein Ansatz ist ein anderer: wer Unterstützung braucht, dem müssen wir es so leicht wie möglich machen, diese in Anspruch zu nehmen. Wer keine Drogen konsumieren möchte, den oder die kann man auch anders darin bestärken, als gesundheitsförderliche Maßnahmen für Drogenkonsumierende besonders schlecht zu gestalten.

Mit welcher Kritik werden Sie darüber hinaus konfrontiert?

Es gibt Kritik von beiden Seiten. Manchen geht das zu weit, was wir machen. Andere sagen, es sei nicht progressiv genug, drei Projekte reichen nicht aus, es ist doof, dass man dahin kommen muss, stattdessen müssten wir dahin gehen, wo die Menschen Drogen konsumieren: Partysetting und Drogenkonsumraum. Diese Kritik ist auch berechtigt. Mit dem Drugchecking, das wir jetzt haben, darf die Entwicklung nicht aufhören. Es ist gut, aber nur ein Schritt in die richtige Richtung.

Nina Pritszens (45) ist seit fünf Jahren Geschäftsführerin bei „vista“ (Verbund für integrative soziale und therapeutische Arbeit gGmbH) in Berlin. Das Unternehmen kümmert sich an 15 Standorten in der Hauptstadt um Menschen mit Suchtproblemen und betreut und berät Menschen in psychosozialen Notlagen. © Privat

