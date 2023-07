Eltern sprechen nach Ecstasy-Tod ihrer 13-jährigen Finja erstmals: „Zerstört ist unser Leben eigentlich“

Von: Michelle Brey

Ein junges Mädchen ist nach dem Konsum von Drogen gestorben. Ihre Eltern wenden sich nun erstmals an die Öffentlichkeit.

Neubrandenburg - Der Tod der 13-jährigen Finja aus Mecklenburg-Vorpommern sorgt für großes Aufsehen. Das Mädchen konsumierte offenbar „Blue Punisher“, eine Ecstasy-Pille. In einem Interview bei „Stern TV am Sonntag“ wandten sich ihre Eltern erstmals an die Öffentlichkeit. „Man steht vor einem tiefen schwarzen Loch, funktioniert eigentlich bloß und denkt sich: Warum?“, sagte die Mutter. „Zerstört ist unser Leben eigentlich“, äußerte sich der Vater. Finja sei ein fröhliches Mädchen gewesen.

Droge Blue Punisher, besondere Erscheinungsform von Ecstasy Gefahr schweren Nebenwirkungen bis hin zum Herzstillstand Hintergrund viel zu hohe Konzentration des Wirkstoffs MDMA (3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin)

Die Ecstasy-Pille „Blue Punisher“ soll mit ihrem Namen und dem eingestanzten Totenkopf an den Marvel-Charakter „The Punisher“ erinnern. © Ennio Leanza/picture alliance/dpa/Keystone

„Blue Punisher“: 13-Jährige stirbt knapp 48 Stunden nach Drogen-Konsum

Die 13-Jährige sei am Samstagmittag (24. Juni) losgegangen, wollte sich mit Freunden treffen und um 18 Uhr wieder da sein, erzählte ihr Mutter. Dann habe der Rettungswagen angerufen. „Wir haben Ihre Tochter, aber keine Panik, wird nur die Hitze sein“, lauteten die Worte den Eltern zufolge. Eine Fehleinschätzung, wie sich später herausstellt.

Nach der Einlieferung ihrer Tochter waren die Eltern in die Klinik in Neubrandenburg gefahren. „Dann ging auch alles ganz, ganz schnell. Das war Wahnsinn“, ließ die Mutter die Geschehnisse Revue passieren. Finja habe auf nichts mehr reagiert. Der Vater erzählte, den Ärzten in der Klinik habe die Zeit gefehlt. „Sie haben mit aller Macht alles getan für unsere Tochter. Man konnte ihr nicht mehr helfen. Die Zeit hat einfach gefehlt. Das ging so schnell.“

Knapp 48 Stunden nach dem Konsum der Ecstasy-Pille starb die 13-Jährige. Ihre Eltern zeigten sich überzeugt, dass Finja die Droge nicht freiwillig konsumiert habe. Denn erst wenige Tage zuvor habe ihre Tochter den Kollaps einer Freundin nach Drogenkonsum selbst miterlebt.

Nach Drogen-Tod einer 13-Jährigen: Eltern wenden sich mit emotionalem Appell an die Öffentlichkeit

Im Interview bei „Stern TV am Sonntag“ richteten die Eltern einen Appell an alle Kinder und Jugendlichen. „Nehmt keine bunten Pillen! Wenn etwas angeboten wird, nicht annehmen! Weggehen, Polizei rufen! Es darf nicht noch einmal passieren, dass wegen des Zeugs jemand stirbt“, sagte sie. Vorfälle mit der chemischen Droge „Blue Punisher“ sorgen jedoch in mehreren Bundesländern für Aufsehen.

Mecklenburg-Vorpommern: Eine 14- und eine 15-Jährige haben das Krankenhaus wieder verlassen. Sie lagen wegen Ecstasy-Konsums auf der Intensivstation. Es handelte sich um die Droge „Blue Punisher“. Auch auf dem Fusion-Festival an der Mecklenburgischen Seenplatte waren die Pillen aufgetaucht. Sicherheitsleute des Festivals hatten bereits am Mittwoch (28. Juni) einen 29-Jährigen festgesetzt, bei dem neben anderen Drogen auch diese Pillen gefunden wurden.

Sachsen-Anhalt: Am Freitag (30. Juni) wurde der Tod einer 18-Jährigen bekannt. Angaben der Staatsanwaltschaft zufolge gestand ein 21-Jähriger den gemeinsamen Konsum von Ecstasy. Die junge Frau sei bereits am 24. Juni in Halle gestorben. Ob auch hier „Blue Punisher" im Spiel war, war zunächst noch unklar. „Blue Punisher" hat jedoch auch dieses Bundesland erreicht. „Diese Ecstasy-Variante ist uns bekannt und auch in Sachsen-Anhalt in Umlauf", sagte Michael Klocke, Sprecher der Landeskriminalamts (LKA) der Mitteldeutschen Zeitung.

Brandenburg: Nach dem Tod einer 15-Jährigen laufen Ermittlungen. Es wird eine Überdosis chemischer Drogen vermutet. Um welche Art von Drogen es sich handele, hatte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Potsdam nicht gesagt.

Nach dem Tod einer 15-Jährigen laufen Ermittlungen. Es wird eine Überdosis chemischer Drogen vermutet. Um welche Art von Drogen es sich handele, hatte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Potsdam nicht gesagt. Bayern: Wie die Polizei Oberfranken informierte, könnte die Droge in Kulmbach auf dem Altstadtfest in Umlauf gekommen sein. Ein 19-Jähriger hatte die Pillen bei sich. Er wurde festgenommen.

Bei der Droge „Blue Punisher“ handelt es sich um eine besondere Erscheinungsform von Ecstasy-Tabletten. Herkunft und Wirkstoff können davon unabhängig variieren. Zuletzt waren solche Pillen durch eine offenbar sehr hohe und gefährliche Konzentration aufgefallen. (mbr mit dpa)