Siebter Verdächtiger nach Einbruch in Dresdner Grünes Gewölbe gefasst

Von: Sarah Neumeyer

Die ausgeraubte Vitrine im Juwelenzimmer des Historischen Grünen Gewölbes im Residenzschloss in Dresden. Aus Sachsens Schatzkammermuseum Grünes Gewölbe wurden kostbare historische Juwelen gestohlen. © Oliver Killig/dpa

Mehr als zwei Jahre nach dem Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden ist ein weiterer Verdächtiger gefasst worden.

Dresden – Mehr als zwei Jahre nach dem spektakulären Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden ist ein siebter Verdächtiger gefasst worden. Der 22-Jährige wurde am Rande der Hauptverhandlung gegen die wegen der Tat bereits vor dem Dresdner Landgericht stehenden sechs Angeklagten festgenommen. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag (10. Mai) in Dresden mit. Dem Mann wird demnach vorgeworfen, das Grüne Gewölbe ausgekundschaftet zu haben.

Der Verdächtige besuchte laut Angaben der Ermittelnden die Verhandlung gegen seine mutmaßlichen Komplizen, die sich seit Ende Januar 2022 vor dem Dresdner Landgericht verantworten müssen. Diese waren zwischen November 2020 und August 2021 festgenommen worden. Ermittelnde der Sonderkommission „Epaulette“ haben das Fahrzeug sowie die Wohnung des 22-Jährigen in Berlin-Kreuzberg durchsucht. Unterstützt wurden sie dabei den Angaben zufolge von der Berliner Polizei.

Einbruch in Grünes Gewölbe in Dresden: Siebter Tatverdächtiger gefasst

Dem 22-Jährigen werden Beihilfe zu einem schweren Bandendiebstahl und weiteren Straftaten vorgeworfen. Erkenntnissen der Ermittelnden zufolge soll der gefasste Verdächtige „den sechs Hauptbeschuldigten in Kenntnis des gesamten Tatplans umfassende Hilfestellung bei der Planung und Durchführung“ der Tat vom November 2019 geleistet haben, wie es in der Mitteilung zu seiner Festnahme hieß. Er soll am Mittwoch dem Ermittlungsrichter in Dresden vorgeführt werden.

Staatsanwaltschaft und Polizei hatten im März bekanntgegeben, dass sie nach einem siebten möglichen Tatbeteiligten fahndeten. Er soll damaligen Angaben zufolge am Vortag des Einbruchs als Besucher in dem Museum gewesen und sich mehrmals auch im Juwelenzimmer aufgehalten haben. Demnach verhielt er sich laut Videoaufzeichnungen dabei äußerst auffällig. Die Identität des Manns war zunächst allerdings unklar.

Einbruch in Grünes Gewölbe in Dresden: Wertvoller Juwelenschmuck gestohlen

Bei dem Einbruch in das Dresdner Grüne Gewölbe waren kostbare historische Juwelen aus dem 18. Jahrhundert gestohlen worden. Von der Beute fehlt bislang jede Spur. Für entscheidende Hinweise wurde eine Belohnung von anderthalb Millionen Euro ausgelobt.

Die Täter drangen nachts über ein zuvor präpariertes Seitenfenster in das Museum ein und zertrümmerten mit einer Axt eine Vitrine in einem Ausstellungsraum. Anschließend flüchteten sie mit einem Auto. Die sechs bereits vor Gericht stehenden Hauptbeschuldigen gehören zum einschlägig bekannten Berliner Remmo-Clan. Zwei Beschuldigte verbüßen wegen der Beteiligung am Diebstahl einer hundert Kilogramm schweren Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum derzeit bereits mehrjährige Jugendstrafen. (sne mit AFP/epd)