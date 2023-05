Dieses Wetter!

Von: Boris Halva

Und dann liegt da auch noch eine Bananenschale, die nicht lustig ist. imago images © Imago Images

Der „Playboy“ hat die Gemütslage der Deutschen erkundet. Musste das sein?

Natürlich, die Interviews sind hochkarätig – aber sonst gilt der „Playboy“ ja eher als Fachblatt für den Blick auf die Oberfläche. Umso überraschender, dass das hochglänzende Magazin nun eine Umfrage veröffentlicht hat, die einen tiefen Blick ins Seelenleben der Deutschen ermöglicht. Und da sieht es ziemlich „miesepetrig“ aus, wie die Nachrichtenagentur AFP meldete, denn 58 Prozent der Deutschen bezeichnen sich der Umfrage zufolge als „nicht so gut“ bis „sehr schlecht“ gelaunt.

Erklärungen für die Gemütsschieflage lieferte das Institut Norstat, das für die Erhebung 1002 Frauen und Männer in Deutschland befragt hat, natürlich auch. 46 Prozent gaben an, „das vorherrschende Wertesystem“ sei der Grund für ihre schlechte Stimmung, außerdem würden „harte Erfolgsfaktoren wie Durchsetzungsfähigkeit hierzulande wichtiger genommen als weiche Erfolgsfaktoren wie Umgangsformen oder Charme“.

Und als ob einem das Blabla des Neoliberalismus das Leben nicht schon schwer genug macht, ist man allüberall von „Neid und Rechthaberei“ umzingelt! Zumindest finden 39 Prozent der Befragten, dass diese Charaktereigenschaften bei den Deutschen „stärker ausgeprägt“ seien „als unter den europäischen Nachbarn“. Die natürlich alle viel besser drauf sind als die deutschen Miesepeters und Miesepetras: Die Bestgelaunten leben demnach in Dänemark (finden 54 Prozent) sowie in Italien (45 Prozent) und den Niederlanden (34 Prozent). Aber: Leben die glücklichsten Menschen nicht in Finnland? Oder haben Glück und gute Laune am Ende gar nichts miteinander zu tun?

Bananenschale? Nicht lustig!

Sei’s drum: Das Wetter – und das ist ja schon fast wieder beruhigend – hat deutlichen Einfluss auf die Stimmung, zumindest gaben das 32 Prozent an. Und 45 Prozent der Befragten erklärten, von aktuellen politischen Themen wie etwa der Genderdebatte schlechte Laune zu bekommen. Aber offenbar nicht nur die quietschbunte queere Community, auch die graue Bürokratie nervt – und zwar 54 Prozent der Menschen hierzulande! Und während die Inflation 64 Prozent der Befragten aufs Gemüt drückt, nehmen 36 Prozent den sinkenden Wohlstand in Deutschland „verbittert zur Kenntnis“. Allerdings finden genauso viele, dass „die Deutschen bezüglich ihres Wohlstands auf zu hohem Niveau jammern“.

Doch nicht nur im Großen finden die Deutschen mannigfach Gründe, „nicht so gut“ bis „sehr schlecht“ gelaunt zu sein. So gaben 52 Prozent an, humorlos „auf persönliche kleine Missgeschicke wie etwa das Ausrutschen auf einer Bananenschale“ zu reagieren. Nun sind Bananenschalensketche ja sowieso nicht lustig – aber immerhin lachen 41 Prozent der Befragten darüber. Was ja wiederum bedeuten würde: Egal, wie das Wetter ist – das Glas mit den Gutgelaunten ist fast halb voll.