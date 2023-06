Die wollen wohl nur spielen

Von: Martin Dahms

Auch Orcas haben von Region zu Region unterschiedliche Vorlieben, wie Mark Simmonds sagt: Die einen fressen Wale, andere ramponieren lieber Segelboote. GTOA/dpa © GTOA/dpa

Auch diesen Sommer kommen Orcas kleineren Schiffen in der Straße von Gibraltar sehr nahe.

Wenn Mark Simmonds sagt, „Orcas sind für uns immer sehr dramatische Tiere gewesen“, dann meint er das im Sinne von: spektakulär, aufregend. Und dass die Meeressäuger die Menschen immer wieder überraschen. Neuerdings, seit 2020, spielen sie in der Straße von Gibraltar mit Segelbooten. Das ist kein Spiel, das den Menschen an Bord gefällt.

Anfang Mai erwischte es die „Albaron Champagne“ in der Nähe von Barbate an der spanischen Südküste. Anderthalb Stunden lang hätten die Tiere auf sein Boot „eingehämmert“, berichtete der Schweizer Werner Schaufelberger hinterher dem Züricher „Tages-Anzeiger“. Die spanische Seenotrettung brachte die Besatzung in Sicherheit, kurz darauf sank die Jacht.

Wenn Tiere etwas tun, was sie bisher nicht getan haben, sucht der Mensch Erklärungen. Welchen Nutzen ziehen sie aus dem, was sie tun? Wahrscheinlich ist die Frage falsch gestellt. „Neue Verhaltensweisen unter Orcas gibt es immer wieder“, sagt Simmonds, der wissenschaftlicher Direktor der Meeresschutzorganisation „Oceancare“ ist. „Und manche dieser Verhaltensweisen haben keinen offensichtlichen Nutzen für die Tiere.“ So haben sie schon die Laute anderer Tierarten imitiert. Oder sich einen toten Lachs auf den Kopf gelegt. Jetzt stößt eine Gruppe von ihnen, die im Frühjahr und Sommer in der Straße von Gibraltar lebt, gelegentlich Segelboote an und macht sich über deren Ruder her.

„Sie zeigen einander, wie stark sie sind. Was sie draufhaben. Wie interessant sie sind“, glaubt Simmonds. So wie ein Kind, das ruft: „Guck mal, was ich kann.“ Oder wie ein Pfau, der sein Rad schlägt. Oder wie ein Erwachsener, sagt Simmonds, der in seinem Porsche durch die Gegend fahre. Was die Orcas – oder Schwertwale – wahrscheinlich nicht tun, ist auf Menschenjagd zu gehen. Ihr Angriff auf die Boote ist in Wirklichkeit kein Angriff, auch wenn sich das für die Menschen an Bord so anfühlt.

Orcas sind die Könige der Meere. Jede Gruppe von ihnen (jede „kulturelle Einheit“, sagt Simmonds) hat ihre eigenen Ernährungsgewohnheiten. Manche greifen andere Wale an und fressen sie – weswegen sie auch den Beinamen Killerwale tragen: Nicht weil sie alles killen, was ihnen in den Weg kommt, sondern weil sie in der Lage sind, Wale zu töten. Nahe Neuseeland lebt eine Gruppe, die sich auf Haie und Rochen spezialisiert hat. Die Großfamilie in der Straße von Gibraltar – mit wahrscheinlich 39 Mitgliedern – liebt Thunfisch. Menschen aber verschmähen sie. Jedenfalls gibt es keinen bekannten Fall, in dem wildlebende Orcas nach Menschen geschnappt hätten. „Wir stehen nicht auf ihrem Speiseplan“, sagt Simmonds.

Seit im Jahr 2020 – zuerst vor der Küste im nordwestspanischen Galicien, wo sich die iberischen Orcas im Spätsommer und Herbst aufhalten – die ersten Bootsberührungen gemeldet wurden, wird über diese Zwischenfälle Buch geführt. 505 solcher „Interaktionen“, wie das die Fachleute nennen, gab es bisher. Meistens ist kaum was passiert. Etwa 100 Boote nahmen in der einen oder anderen Form Schaden, drei von ihnen sanken, so wie die „Albaron Champagne“. Alle Menschen kamen heil davon.

Die Zwischenfälle wären vermeidbar, sagt der Präsident der Walschutzorganisation Circe, Renaud de Stephanis, im Gespräch mit dem spanischen Staatsrundfunk RTVE, „wenn die Leute einfach nur darüber informiert wären, wo sie sich bewegen können und wo nicht“. Seit März gibt es eine App, Orcinus, auf der Sichtungen und Begegnungen mit Orcas registriert werden können. Die spanische Regierung will außerdem sechs der Tiere mit GPS-Sendern „markieren“ (das ist das Wort, das die Regierung benutzt), damit man weiß, wo sie sind, um sie in Ruhe lassen zu können.

Sowieso sind die Orcas weniger ein Problem für uns Menschen als wir für sie. Zwar machen wir keine Jagd auf sie, aber als ungewollter Beifang landen sie in den Fischernetzen wie jährlich Zehn- oder Hunderttausende andere Wale und Delfine auch. Was ihnen aber am meisten zu schaffen macht, sagt Simmonds, ist die Meeresverschmutzung, vor allem mit Polychlorierten Biphenylen (PCBs), die mit großer Sicherheit ihre Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.

An der Westküste Schottlands wird seit den 1990er Jahren eine Gruppe von ursprünglich zehn Orcas beobachtet, die heute nur noch aus zwei (männlichen) Mitgliedern besteht, also vor dem Verschwinden steht. Dasselbe Schicksal droht den iberischen Orcas. „Sie sind schwer mit Umweltgiften belastet“, sagt Simmonds. „Es ist absehbar, dass ihre Fortpflanzung in Gefahr ist.“ Das ist das eigentliche Drama.

Mark Simmonds ist wissenschaftlicher Direktor der Meeresschutzorganisation „Oceancare“. privat © Privat