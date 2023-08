Die Ruine wird zur Todesfalle

Von: Johannes Dieterich

Das fünfstöckige Gebäude in der Innenstadt ist ein sogenanntes gekapertes Haus. Spatari/AFP © Spatari/afp

Bei einem Brand in Johannesburg sterben mehr als 70 Menschen

Sie liegen in vier Reihen auf der Straße, manche unter Decken, andere unter Folien, wieder andere in Leichensäcke gepackt: Die Opfer des verheerendsten Gebäudebrands in der Geschichte Südafrikas. Mindestens 73 Menschen kamen bei dem Feuer im Zentrum von Johannesburg ums Leben, darunter sieben Kinder. Mehr als 50 Menschen wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Selbst Stunden nach dem Ausbruch der Flammen kurz nach Mitternacht fanden Feuerwehrleute am Donnerstag noch weitere menschliche Überreste: „So etwas habe ich in meinen zwanzig Berufsjahren noch niemals gesehen“, sagt der Sprecher des Johannesburger „Emergency Management Service“, Robert Mulaudzi.

Dass die Folgen so verheerend waren, liegt vor allem daran, dass es sich bei dem Gebäude in der Johannesburger Delvers-Street um einen „gehijackten“ Apartmentblock handelt: Häuser, die von der Stadtverwaltung als unsicher geschlossen werden, dann jedoch von kriminellen Gangs aufgebrochen und illegal vermietet werden. Derartige Gebäude haben in der Regel weder Strom noch Wasser, auf ihren Etagen errichten die Menschen Bretterhütten wie in Slums, zwischen denen es nur enge und verwinkelte Passagen gibt. Im Haus in der Delvers-Street sollen mehr als 200 Menschen gelebt haben – in rund 80 Bretterhütten. Gekocht wird mit Kohle, für Licht sorgen Paraffinlampen oder Kerzen. Eine abgebrannte Kerze habe den Brand verursacht, ist die im Erdgeschoss lebende Nzombizodwa Ncube überzeugt. „Mein Nachbar hat seine Kerze nicht ausgeblasen, bevor er einschlief“, sagt die 20-Jährige.

Gittertür war verschlossen

Aus Sicherheitsgründen war das Gebäude mit einer Gittertür verschlossen – und wurde so vollends zur Falle. Die meisten Toten seien in unmittelbarer Nähe zur Eingangstür gefunden worden, teilt die Feuerwehr mit.

Colleen Makhubele, Sprecherin der Stadtverwaltung, zeigt sich aufgebracht. „Die Bewohner des Gebäudes leben alle illegal hier“, schimpft sie: „Sie besetzen mir nichts, dir nichts Häuser und scheren sich um kein Gesetz.“ Auch Nichtregierungsorganisationen wie das „Legal Resources Center“ bekommen von der Sprecherin ihr Fett weg: Sie seien für das derzeitige Dilemma „zumindest mitverantwortlich“. Als Johannesburgs Verwaltung vor rund zwanzig Jahren besetzte Gebäude räumen ließ, zogen die Anwälte vor Gericht: Niemand dürfe aus einem Haus geworfen werden, solange keine alternative Unterkunft angeboten werde, urteilten die Richter. Und weil die Stadt keine freien Unterkünfte hat, kann sie seitdem auch keine Gebäude mehr räumen.

Die Koordinatorin des Johannesburger Netzwerks für Obdachlose, Mary Gillet-de Klerk, will die Katastrophe vorausgesehen haben: „Überraschend ist nur, dass sie sich nicht früher erreignete.“ Allerdings macht Johannesburg immer häufiger mit Desastern von sich reden: Anfang August brannte ein Gebäude in Yeoville ab, für weltweite Schlagzeilen sorgte im Juli eine Explosion in der Innenstadt, die einen ganzen Straßenzug aufriss.

Bürgermeister Kabelo Gwamanda, der seinen Job einem umstrittenen Deal des regierenden ANC mit den linkspopulistischen Economic Freedom Fighters (EFF) verdankt, versicherte, dass die Stadt bei der Lösung des Wohnungsproblems Fortschritte mache. So sei das Gebäude in der Delvers-Street bereits zum Umbau für Sozialwohnungen vorgesehen gewesen: „Es ist tragisch, dass dem nun das Feuer zuvorkam.“