Die marode Metropole

Von: Johannes Dieterich

Was da unter der Straße explodierte, ist noch unklar. afp © AFP

Eine massive Explosion legt die Probleme im südafrikanischen Johannesburg schonungslos offen.

Szenen wie aus einem Hollywood-Apokalypse-Streifen: Minibusse fliegen durch die Luft, mitten in der Stadt reißt eine Straße auf und hinterlässt eine klaffende Spalte, Menschen rennend schreiend davon. Was sich am Mittwoch im alten Geschäftsviertel der südafrikanischen Metropole Johannesburg abspielte, ist in Dutzenden Videos in sozialen Netzwerken zu sehen. Angesichts des choreografiert wirkenden Synchronflugs von vier Minibussen meint man es mit einem Filmtrick zu tun zu haben. Doch die Bilder sind echt – so echt wie die 48 Menschen, die von der Explosion unter einer Hauptverkehrsstraße im Zentrum Johannesburgs durch die Luft gewirbelt wurden und teils schwer verletzt im Krankenhaus endeten. Ein Mann wurde von einem der Kleinbusse getötet. Die dreispurige Lilian-Ngoy-Straße ist auf gut 400 Metern wie nach einem Erdbeben aufgerissen. Aber in Johannesburg bebt die Erde nicht in dieser Stärke.

Veraltete Infrastruktur

Zwei Tage nach dem Unglück steht noch immer nicht fest, auf was die Explosion zurückzuführen ist. Augenzeug:innen glauben an einen Terroranschlag, andere machen die Straßenhändlerinnen und -händler verantwortlich, die organische Abfälle in die Kanalisation werfen, wo sie sich unter Freisetzung von Methangas zersetzen würden. Wieder andere schieben die Schuld Obdachlosen in die Schuhe, die in der Kanalisation übernachten, oder illegalen Bergarbeitern, die in verlassenen Stollen rund um Johannesburg nach Goldresten suchen. Das städtische Gaswerk will mit der Explosion nichts zu tun haben. Sein Netzwerk habe keinerlei Druckverlust erlitten, hieß es. Fest steht, dass die Explosion von einem Gas verursacht worden sein muss. Doch welches und wie es freigesetzt wurde, steht in den Sternen.

Überrascht ist trotzdem niemand. Fachleute verweisen auf die heruntergekommene Infrastruktur der Sechs-Millionen-Stadt, in der regelmäßig veraltete Anlagen in Flammen aufgehen. Allein 2021 wurden den Wasserwerken 55 000 Lecks gemeldet, in den Straßen der Stadt wurden kürzlich gut 30 000 offene Schlaglöcher gezählt. Jahrzehntelang legte die Verwaltung keinen Wert auf die Wartung der Infrastruktur. Ihr vier Milliarden Euro umfassendes Budget wird zur Hälfte für Gehälter ausgegeben. Obdachlose bevölkern Parks und offene Räume, Diebe klauen alle möglichen Kabel aus der Erde oder von Masten, Häuser werden besetzt und selbst Ampeln gestohlen. Illegale Minenarbeiter:innen sollen in stillgelegten Stollen sogar Sprengstoff verwenden, zudem haben Chemikalien der einstigen Minen das Grundwasser verseucht. „Aus der Stadt des Goldes ist eine Stadt des Elends und des Niedergangs geworden“, klagt die Johannesburger Journalistin Mandy Wiener.

Verantwortlich werden vor allem Kommunalpolitiker:innen gemacht, denen die eigene Bereicherung wichtiger als die Zukunft der Metropole sei. Die Stadtbehörde ist in Sachen Kompetenz vollkommen ausgeblutet: „Wir suchen dringend Gas-Experten, Bau-, Elektro- und Wasseringenieure“, flehte die Verwaltung nach der Explosion auf Whatsapp. Johannesburg beschäftige 40 000 Angestellte, weiß der Onlinedienst Daily Maverick. Doch die Personalpolitik des regierenden Afrikanischen Nationalkongress (ANC), der Parteimitgliedern statt Fachleuten die Jobs zuschustert, hat das Sachverständnis auf den Hund gebracht. Bürgermeister Kabelo Gwamanda zeigt sich von der Krise heillos überfordert. Der Politiker der Kleinstpartei Al-Ja’amah verdankt sein Amt einer Koalitionsvereinbarung des ANC mit den linkspopulistischen Economic Freedom Fighters (EFF). Weil sich diese nicht auf einen ihrer Kandidaten verständigen konnte, bestimmten sie den abiturlosen Gwamanda als farblosen Frontmann. Das Krisenmanagement hat unterdessen der Premierminister der Gauteng-Provinz, ANC-Mann Panyaza Lesufi, übernommen.

Die Bevölkerung der Innenstadt muss sich jetzt auf noch härtere Zeiten gefasst machen. Häuser an der Unfallstelle wurden vorübergehend geräumt, Straßen großräumig abgesperrt, die Strom-, Wasser- und Gasversorgung wird für Wochen, wenn nicht für Monate unterbrochen sein. „A World Class African City“ pries sich Johannesburg einst selbst. „Vorhof der Hölle“ wäre passender gewesen.