Die erste Adresse für Liebende

Von: Boris Halva

Die etwa 500 Jahre alte Eiche im Wald bei Eutin soll etliche Liebespaare verkuppelt haben. imago images © Imago Images

Als vor 30 Jahren die fünfstelligen Postleitzahlen eingeführt werden, erhält auch ein Baum im Dodauer Forst seine eigene Anschrift.

Für einen sogenannten toten Briefkasten geht es an der Bräutigamseiche recht turbulent zu. Wenn man Wikipedia glauben darf, gibt es auch in Zeiten von E-Mails und Chats immer noch etliche Menschen, die ihre Hoffnungen und Wünsche auf Papier niederschreiben und an die Adresse „Bräutigamseiche, Dodauer Forst, 23701 Eutin“ schicken. Dem Onlinelexikon zufolge werden die Briefe noch immer täglich von der Post in dem Astloch deponiert und können – weil an diesem Ort das Briefgeheimnis nicht gilt – von allen gelesen werden, die dort die Sprossen der Leiter erklimmen.

Die stattliche Eiche war schon vor der Umstellung von vier- auf fünfstellige Postleitzahlen am 1. Juli 1993 die erste Adresse für Liebende oder solche, die es werden wollten, gewissermaßen eine analoge Datingplattform. Angeblich sollen sich in den gut hundert Jahren nach der ersten dokumentierten Hochzeit einer Försterstochter und eines Schokoladenfabrikanten, die sich am 2. Juni 1891 unterm Blätterdach das Jawort gaben, über die Korrespondenz via Astloch rund 100 Ehen angebahnt haben.

Auch die Bräutigamseiche blieb nicht allein: Im April 2009 bekam mit der Himmelgeister Kastanie ein zweiter Baum eine eigene Postleitzahl – allerdings ist von der Kastanie nur noch ein fünf Meter hoher Stamm übrig, den ein Baumgeist bewohnen soll. Wer dem in diesen düsteren Zeiten warme Worte zukommen lassen will, hier die Adresse: Baumgeist, Himmelgeister Kastanie, Kölner Weg, 40589 Düsseldorf