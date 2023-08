Gerstenkorn oder Hautkrebs: Ab wann sollten Sie zum Arzt?

Von: Robin Dittrich

Ein Gerstenkorn oder Hagelkorn kann überaus unangenehm werden. Verschwindet das vermeintliche Korn nicht, sollte der Gang zur ärztlichen Fachperson folgen.

Frankfurt – In der Medizin wird zwischen Hagel- und Gerstenkörnern unterschieden. Für Laien ist der Unterschied der Körner zu Hautkrebs teils nicht zu erkennen. Ab welchem Zeitpunkt sollte eine ärztliche Fachperson aufgesucht werden?

So unterscheiden sich Gerstenkörner und Hagelkörner

Im Gegensatz zu einem Gerstenkorn handelt es sich bei Hagelkörnern (Chalazia) nicht um eine Infektion. Ein Hagelkorn ist lediglich entzündet, ähnlich wie bei einem Pickel sind Talgdrüsen vergrößert. Das führt zu einem geschwollenen Augenlid, Schmerzen und Reizungen am Auge. Diese Symptome sollten nach wenigen Tagen abklingen. Es bleibt dennoch eine gerundete, schmerzlose Schwellung im Augenlid zurück, die innerhalb von zwei bis acht Wochen verschwinden sollte, schreibt msdmanuals.

Ein Gerstenkorn kann leicht von Mediziner:innen von einem Hagelkorn und Hautkrebs unterschieden werden. © Jochen Tack/Imago (Symbolbild)

Ein Gerstenkorn wird hingegen meist durch eine Staphylokokkeninfektion ausgelöst. Diese können nur selten, bei manchen Menschen aber auch ständig auftreten. Bei einem Gerstenkorn ist oft nur ein kleiner Bereich des Augenlids geschwollen, der klein und rund ist. Betroffene haben das Gefühl, einen Fremdkörper unter dem Lid zu haben. Gerstenkörner verschwinden in der Regel bereits nach zwei bis vier Tagen – sie platzen und setzen eine kleine Menge an (oft eitrigem) Material frei.

Wann kann es sich bei Problemen am Auge um Hautkrebs handeln?

Zum Gersten- und Hagelkorn unterschieden werden muss das Basalzellkarzinom, die häufigste Hautkrebsart – es wird auch als Basaliom bezeichnet. Wie msdmanuals schreibt, „entsteht zunächst ein kleiner, glänzender Knoten auf der Haut, der sich langsam vergrößert.“ In den USA erkranken rund vier Millionen Menschen pro Jahr daran, in Deutschland über 200.000. Hauptursache für ein Basaliom ist eine intensive und über mehrere Jahre andauernde Sonnenbestrahlung. Anzeichen für Krebs sollten nicht ignoriert werden.

Besonders oft treten Basaliome im Bereich des Gesichtes oder am Hals auf. Um sicherzugehen, dass es sich um Hautkrebs handelt, nehmen behandelnde Mediziner:innen eine Probe und untersuchen diese unter dem Mikroskop. Die Behandlung eines Basalioms ist in der Regel fast immer erfolgreich und nimmt nur selten einen tödlichen Ausgang. Handelt es sich um Hautkrebs, kann dieser meist problemlos entfernt werden. Die Krebs-Früherkennung ist deshalb enorm wichtig. Verschwindet ein Pickel oder Knötchen am Auge nicht innerhalb weniger Tage oder Wochen von selbst oder verschlimmert sich, sollte deshalb Fachpersonal aufgesucht werden.