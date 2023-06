Alleine neben Panoramaweg: Deutscher Wanderer stirbt in den Südtiroler Alpen

Von: Kilian Bäuml

Ein deutscher Urlauber starb beim Wandern in den Alpen in Südtirol. Der Tourist war allein auf einem Panoramaweg unterwegs und stürzte.

Mals – Ein deutscher Tourist kam am Dienstag (20. Juni) im Südtiroler Vinschgau ums Leben. Der Mann aus Deutschland soll außerhalb des Panoramawegs unterwegs gewesen und etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt sein, berichtet das Nachrichtenportal suedtirolnews.it unter Berufung auf die Bergrettung. Bei dem Wanderer handelt es sich offenbar um einen 88-jährigen, der allein in den Bergen unterwegs war.

Für den Deutschen Urlauber kam nach einem Sturz in den Tiroler Alpen leider jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © Jan Eifert/Imago

Passenten sollen den Vorfall beobachtet und einen Notruf abgesetzt haben. Laut dem Rettungsstellenleiter der Bergrettung Mals, Robert Stecher, soll der ältere Herr etwa gegen 15.30 Uhr gestürzt sein. Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät, der Notarzt konnte nur noch den Tod des deutschen Urlaubers feststellen.

Deutscher Urlauber stürzt in den Tiroler Alpen fünf Meter tief und stirbt

Die Todesursache des Mannes ist bisher nicht geklärt – wahrscheinlich hat der Wanderer einen falschen Schritt gesetzt oder ist gestolpert. Es könnte jedoch auch ein Leiden zu dem Sturz geführt haben, das unerwartet und plötzlich auftrat.

Gefahr beim Wandern in den Alpen – auch jüngere Urlauber sterben immer wieder

Viele Menschen verbringen ihre Urlaube am liebsten in den Bergen. Für den oft steilen Weg aufwärts wird man oft mit einem schönen Ausblick belohnt. Nicht zu unterschätzen ist jedoch auch die Gefahr, die mit der Höhe einhergeht. Ob Unfall beim Wandern, Kreislaufversagen durch die Anstrengung oder anderes – allein in Österreich kommt es in den Alpen zu circa 300 Toten im Jahr. Jetzt haben die Berge in Tirol auch das Leben eines deutschen Urlaubers gekostet.

Auch für jüngere Personen bergen die Alpen immer wieder Gefahren, vor allem eine Brücke in den Schweizer Alpen. Erst vor kurzem stürzte eine 31-jährige Frau aus Kanada von der Alpen-Brücke in den Tod. Ein anderer Wanderer überlebte den 80 Meter tiefen Sturz sogar und konnte trotz winterlicher Verhältnisse gerettet werden. (kiba)