Schreckliche Tat im Urlaub: Deutscher attackiert und erschossen – weitere Urlauberin schwer verletzt

Von: Joshua Eibl

Der Traum zu reisen, wurde für einen deutschen Urlauber in Mexiko zum Albtraum. Er starb, seine 32-jährige Freundin wurde schwer verletzt.

Cancún/München – In Mexiko hat sich eine grausame Tat ereignet, durch die ein deutscher Tourist ums Leben gekommen ist. Der Tourist und seine britische Freundin waren in ihrem Ferienhaus in der Nähe von Cancún von bewaffneten Männern überfallen worden und offenbar sofort erschossen.

Deutscher von unbekannten Tätern in Mexiko erschossen – Freundin schwer verletzt

In der Nacht zum 9. Juni waren bewaffnete Männer in die Ranch gestürmt und wollten das Paar offenbar ausrauben. Darauf würden die bisherigen Ermittlungen hinweisen, wie Mexikos Generalstaatsanwalt Óscar Montes de Oca auf einer Pressekonferenz erklärte. Als der Deutsche Widerstand leisten wollte, wurde er von den fünf bewaffneten Männern erschossen, seine britische Freundin wurde auf der Flucht von den unbekannten Tätern angeschossen, und schwer verletzt. Wie die mexikanische Newsplattform Riviera Maya News berichtet, war das Paar erst seit weniger als zwei Wochen in der Unterkunft. Offenbar gehört einer Deutschen das Ferienhaus, das Paar wollte für zwei Wochen auf die Unterkunft aufpassen. Sie wanderten Ende 2022 nach Mexiko aus, um dort ein neues Leben zu beginnen.

Rettungshubschrauber bringt Britin in Notaufnahme: Schusswunde durch den Darm

Ein Rettungshubschrauber brachte die 32-Jährige nach Playa del Carmen ins Krankenhaus. Wie eine Freundin der Britin berichtet, erlitt sie eine Schusswunde durch den Darm. Nun sammelt die Freundin Spenden bei gofundme.com für die Verletzte, die keine Auslandskrankenversicherung besitzt. Über 14.000 Euro sind bei der Aktion schon zusammengekommen (Stand: 20. Juni 2023), mit dem Ziel, sie in eine Privatklinik zu verlegen oder nach Deutschland zu transportieren. Doch auch in Europa können Urlaubsorte zur Gefahr werden, vor kurzem ertrank ein deutscher Tourist im Mittelmeer.