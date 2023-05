Der Bär als des Menschen Wolf

Von: Patrick Guyton

Noch ist nicht klar, welcher Bär hier Anfang Mai im Landkreis Traunstein in die Fotofalle getappt ist. Privat/Bayerisches Landesamt für Umwelt/dpa © Privat/Bayerisches Landesamt für Umwelt/dpa

In Bayern rufen die einen nach Abschussrechten, die anderen raten zu Ruhe – und Zäunen.

Schon wieder ist einer gesehen und fotografiert worden, Anfang voriger Woche im Oberallgäu bei Bad Hindelang: ein Bär in Bayern, im nahezu südlichsten Flecken der Republik an der Grenze zu Tirol, malerisches Voralpenland. Das Tier habe sich artgerecht verhalten und sofort zurückgezogen, teilt das Landesamt für Umwelt mit.

Und doch ist die Aufregung groß. Mehr als ein Dutzend Mal schon wurde im Freistaat in diesem Jahr ein Braunbär entdeckt – durch Spuren, Sichtungen oder Fotofallen. Und durch das bisher nachgewiesene Reißen von zumindest drei Schafen im Landkreis Rosenheim. Und dann ist da noch der Wolf, der umherstreift und ebenfalls Schafe reißt.

„Der Frust ist ziemlich groß.“ Das sagt Stefan Köhler vom Bayerischen Bauernverband im Gespräch über die Stimmung vor Ort und die Landwirte am bayerischen Alpenrand. Sie sehen sich Wolf und Bär ausgeliefert. Sie überlegen, die Herden von oben auf der Alm wieder zurück zum Hof nach unten zu bringen. Dort müssten sie aber das Futter bekommen, das eigentlich für den kommenden Winter gedacht war.

Die Stimmung schwenkte ins Alarmistische, seit Mitte April im norditalienischen Trentino ein Jogger von einem Bären getötet worden war. Eine große, widersprüchliche Melange offenbart sich da: Der bayerische Alpenraum mit romantischen Bergwäldern für alle, auch für Wildtiere? Was ist mit der kleinbäuerlichen und dafür bewunderten Landwirtschaft? Und was ist mit den Feriengästen, die Urlaub auf dem Bauernhof machen, und die Bären und wohl auch Wölfe mögen, aber nicht gerade in ihrer Nähe?

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) steigt voll ins Thema ein, in Bayern ist Wahlkampf. Er reist zu den Menschen in den Voralpen, auf dem Land erhofft er sich Stimmen. Und er sagt, „der Wolf gehört nicht hierher“. Aber: Den Wolf muss man vom Bären trennen. Zwar sind Meister Petz und Balu der Bär aus dem Dschungelbuch beliebte Kinderbuch- oder Filmfiguren, aber die reale Begegnung ist dann schon mit Ängsten verbunden. Uwe Friedel vom bayerischen Bund Naturschutz (BN) meint, dass man gar nicht gegen den Bären vorgehen solle und könne. Der Einzelgänger ist streng geschützt, Abschüsse sind nur bei akuter Gefahr möglich. „Er ernährt sich vorwiegend vegetarisch“, sagt Friedel, und beim Fleisch bevorzuge er Insekten.

Träfen Mensch und Bär aufeinander, ginge der Bär in aller Regel weg, denn der Mensch gehöre nicht in sein Beuteschema. Wer einem Bären begegne, sollte ruhig bleiben und sich langsam entfernen, hektische Bewegungen oder Attacken gegenüber dem Tier seien gefährlich. Im „unwahrscheinlichen Fall“, dass der Bär auf einen zukomme, sollte man sich auf den Boden legen und tot stellen.

Zum Schutz vor den Wildtieren empfiehlt Friedel jenen, die ihre Herden schützen wollen: Elektrozäune um die Weiden und Hütehunde. Das seien kluge Ratschläge fernab der Praxis, entgegnet Stefan Köhler vom Bauernverband. „Häufig ist das Gelände zu steil und bergig, um Zäune zu bauen“, meint er. Auch könne man die Elektroinstallationen nicht anbringen wegen der vielen Urlaubsgäste, die gern Felder und Almen erkundeten.

Ein Rudel? Unwahrscheinlich

Wölfe dürfen seit kurzem erschossen werden, wenn ein Tier gerissen wurde, so sieht es die neue Bayerische Wolfsverordnung vor. Der BN klagt dagegen, das sei nicht vereinbar mit europäischem Naturschutzrecht. Mit dem Bär jedenfalls wird man länger zu tun haben, er wandert allein nach Bayern. Einer von ihnen zog weiter gen Österreich, bei Salzburg wurde er vom Zug erfasst, er starb sofort. Eine Rudelbildung hält der BN für sehr unwahrscheinlich. Ebenso wie eine Ausbreitung etwa nach Baden-Württemberg.

Bei den Bären hatte Bruno, der sogenannte „Problembär“, 2006 in Bayern für Aufregung gesorgt. Weil er den Menschen zu nahe kam, wurde er abgeschossen. Er steht ausgestopft im Museum im Schloss Nymphenburg in München, wo er von vielen Grundschulkindern besichtigt wird. Manchen Kindern, so heißt es, kämen die Tränen, wenn sie Bruno sähen.