Die Rammböcke unter den „Helikopter-Eltern“: „Schneepflug-Eltern“ räumen alles und jeden aus dem Weg

Von: Romina Kunze

Teilen

Wer Kinder hat, möchte nur das Beste für seine Kleinen. So manche Eltern schießen heutzutage aber in puncto Fürsorge über das Ziel hinaus. Leidtragende sind die Kinder selbst.

Kassel – Jeder, der schon einmal auf zwei Brettern gestanden hat, dürfte den Begriff „Schneepflug“ auch einmal außerhalb seines eigentlichen Kontextes gehört haben. In jedem Fall macht der Schneepflug eins: Er räumt alles aus dem Weg. Und auch in pädagogischer Hinsicht taucht der Begriff mittlerweile auf.

Denn, vergleichbar mit dem klobigen Pflügen, räumen sogenannte „Schneepflug-Eltern“ unbeirrt alles und jeden aus der Bahn, um ihren Kindern den Weg zu ebnen.

„Schneepflug-Eltern“ als die Rammböcke unter den „Helikopter-Mamas und -Papas“

Sogenannte „Helikopter-Eltern“ dürften selbst kinderlosen Menschen längst ein geläufiger Begriff sein: Er wird umgangssprachlich gerne für eben jene Mütter und Väter benutzt, die ihre Kinder besser noch als ihren eigenen Augapfel hüten und beispielsweise auf jeden Fall persönlich in die Schule fahren; statt sie mit dem Fahrrad loszuschicken. Idealerweise bis in den Klassenraum.

„Schneepflug-Eltern“ sind eine extreme Form von Helikopter-Eltern, bei denen Fürsorge schon zu Überbehütung wird. (Symbolfoto) © Inga Kjer/dpa

Als wohl die extremste Form der Helikopter-Eltern darf man getrost die „Schneepflug-Eltern“ verstehen, die im Kern wie „Curling-Eltern“ ihre Kinder vor potenziellen Gefahren bewahren möchten. Doch während „Curling-Eltern“ versuchen, ihren Kindern einen möglichst glatten und ungehinderten Weg durch das Leben zu ermöglichen, räumen Schneepflug-Mamas und -Papas humorlos alles weg, das sich ihnen auch nur in den Weg stellen könnte.

Differenzen im Sandkasten oder auf dem Schulhof werden ebenso höchst persönlich ausgefochten, wie bessere Noten vom Klassenlehrer eingefordert. Hausaufgaben übernimmt der Schneepflug-Elternteil natürlich auch kurzerhand selbst, sollten sie den Junior zu sehr fordern.

„Schneepflug-Eltern“ kein festgelegter Begriff – Überbehütung durch Eltern nimmt trotzdem zu

Wissenschaftlich belegt seien die Begriffe für die verschiedenen Erziehungsmethoden nicht, wie Psychologe Claus Koch klarstellt. Doch der zunehmende Trend zur Überbehütung durch Eltern wird auch von Experten deutlich vernommen. „Was tatsächlich zugenommen hat, sind die Ängste von Eltern, die Zukunft ihrer Kinder betreffend“, erklärt Psychologe Koch.

2013 schätzte Josef Kraus, der ehemalige und bereits verstorbene Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, dass etwa zehn bis 15 Prozent aller Mütter und Väter Verhaltensmuster von „Helikopter-Eltern“ an den Tag legten. Dass sich die Kurve in den letzten zehn Jahren eher nach oben als nach unten bewegt hat, legt ein Tweet einer Mutter nahe: Demnach hätten Eltern Tränen in den Augen gehabt haben, als ihnen die Schulleitung untersagte, die Kinder in die Schule zu fahren.

„Generation lebensunfähig“: Wenn die übertriebene Fürsorge zur Problem fürs Kind wird

So belustigt oder empört manch einer über jene Mamis und Papis den Kopf schütteln mag, die ihre Sprösslinge in Watte packen, so problematisch kann die überbehütete Erziehung für die Kinder sein. „Kindern von Helikoptereltern fehlt es oft an sozialer Kompetenz und Eigeninitiative“, erklärt Prof. Dr. Stephan Bender, Direktor der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters der Uniklinik Köln, gegenüber dem Gesundheitsmagazin der AOK.

Ist das noch Fürsorge oder schon Überbehütung? „Schneepflug-Eltern“ meinen es gut, verhätscheln ihre Kinder aber. Die Folgen können von Unsicherheiten bis hin zu Unselbständigkeit reichen. (Symbolfoto) © Anastasiya Amraeva/Imago

Oftmals hätten die Kinder dadurch „Probleme, ihre Bedürfnisse zu äußern“, seien nicht eigenständig und könnten „ihre Begabungen nicht voll entfalten“, so der Experte. Die Folge: eine „Generation lebensunfähig“? Neben typischen Merkmalen von überbehüteten Kindern thematisiert Bender auch mögliche Umstände der Eltern. Soziale Medien spielten dabei eine Rolle. Vor allem Mütter hätten es heutzutage schwer, müssten gegen die Klischees der berufstätigen Rabenmutter und der verhätschelnden Helikoptermutter ankämpfen.

Die größte Herausforderung der Eltern sei laut Bender, ihren Kindern nicht sämtliche Herausforderungen abnehmen zu wollen. „Die elterliche Funktion besteht unter anderem darin, ihr Kind nur so lange zu unterstützen, bis der Punkt erreicht ist, an dem es allein übernehmen kann“, zitiert ihn das Gesundheitsmagazin der AOK. Dass das Pendel aber auch durchaus in die andere Richtung ausschlagen kann, zeigt ein Trend aus den USA: nach dem Prinzip der „Freilandhaltung“ werden dort häufig wenig bis gar keine Grenzen gesteckt. (rku/dpa)