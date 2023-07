Delfine greifen Schwimmer an – mindestens drei Menschen verletzt

Von: Martina Lippl

Delfine sind hochintelligente Meeressäuger und gelten Menschen gegenüber als freundlich (Symbolfoto). © G. Lacz/imago

Delfine haben Schwimmer angegriffen und verletzt. Die Vorfälle ereigneten sich im seichten Wasser vor einem Strand in Japan.

Mihama – Delfine sind eigentlich für ihr freundliches Verhalten gegenüber Menschen bekannt. Jetzt sind bei einer Reihe von Delfin-Attacken Badende vor der Küste Japans verletzt worden. Ein Delfin rammte einen Mann am Suishohama-Strand. Dabei erlitt der Schwimmer mehrere Rippenbrüche, berichten lokale Medien unter Berufung auf die Polizei. Der um die 60-Jährige war am frühen Sonntagmorgen im Meer schwimmen gegangen, als ein Delfin ihn im Wasser angriff. Augenzeugen alarmierten gegen 4.30 Uhr Ortszeit die Polizei, heißt es beim japanischen Nachrichtenportal Asahi Shinbun.

Delfine greifen Schwimmer an – Polizei berichten von gebrochenen Rippen und Bisswunden

Der Mann war mit seinem Freund etwa fünf Meter vom Strand entfernt im Meer baden. Dann attackierte ihn ein Delfin. Der Schwimmer brach sich drei bis vier Rippen und trug Bisswunden an seinen Händen davon. Ein zweiter Vorfall ereignete sich noch am selben Morgen: Ein etwa 40 Jahre alter Mann sei von einem Delfin in seinen linken Arm gebissen worden. Zwei weitere Menschen seien am selben Tag verletzt worden. Ob ein und derselbe Delfin für die aggressiven Attacken verantwortlich ist, war zunächst noch unklar.

„Wenn du einen siehst, dann geh nicht ins Wasser“ – Behörden warnen vor Delfinen

Offenbar war es nicht die erste Delfin-Attacke in dieser Region. In dieser Saison sind laut dem Bericht bereits sechs Delfin-Angriffe bei der Polizei gemeldet worden. Örtliche Behörden raten Badegästen eindringlich, sich zu ihrer eigenen Sicherheit von den Delfinen fernzuhalten.

„Wenn du einen siehst, dann geh nicht ins Wasser“, zitiert die japanische Zeitung einen Behördensprecher. Schon im vergangenen Jahr seien Delfin-Bisse bei Badegästen verzeichnet worden. Damals wurde hinter den Angriffen ein einzelner Delfin vermutet.

Aggressive Delfine? Ist das überhaupt möglich?

Delfine gelten als hochintelligent und freundlich. Laut der US-Naturschutzorganisation American Oceans sei es sehr selten, dass die Meeressäuger aggressives Verhalten gegenüber Menschen zeigen. Jedoch schreibt die Naturschutzorganisation: „Delfine sind wilde Tiere und können Menschen als potenzielle Bedrohung für ihr Revier oder ihre Beute ansehen.“ Und weiter: „In manchen Fällen greifen Delfine Menschen auch zum Spaß an, was aufgrund ihrer Größe und Stärke gefährlich sein kann.“ Delfine seien keine Raubtiere oder Mörder, betonen die Naturschützer.

Fachleute vermuten, dass wilde Delfine das Schwimmen an der Seite von Menschen als „unglaublich stressig“ empfinden, berichtet der BBC.

Im Mittelmeer verbreiten dagegen Orca-Attacken unter Seglern Angst und Schrecken. Orcas tauchen aus dem Nichts auf und greifen Boote an. Meeresbiolog:innen sprechen von einem neuen Phänomen. (ml)