Baby überlebt Flucht in Benzinkanister: Migranten aus schwerer Not vor Torrevieja gerettet

Von: Stefan Wieczorek

Ein Fischerboot entdeckte vor 45 vor Spaniens Mittelmeerküste die im Meer treibenden 14 Menschen. 18 Stunden zuvor war ihr Boot gekentert, sie waren am Ende ihrer Kräfte.

Torrevieja - 18 Stunden, eine Nacht lang und quälende Stunden bei starker Hitze waren 14 Menschen, nachdem ihr Boot auf der Fahrt gen Spanien gekentert war, in Schwimmwesten auf dem Mittelmeer getrieben. Am Donnerstag entdeckte ein Fischerboot die afrikanischen Migranten 45 Meilen vor Torrevieja an der südlichen Costa Blanca, informierte die zuständigen Behörden und holte die in schwere Not geratenen Menschen selbst an Bord. Zu den Geretteten zählte Medienberichten zufolge eine Frau mit ihren beiden Kindern: Ein siebenjähriges Mädchen und ein zweimonatiges Baby. Letzteres überlebte in einem Benzinkanister aus Plastik, der in ein kleines Rettungsboot umfunktioniert wurde. Zwei Menschen starben offenbar, einer blieb vermisst, berichtet costanachrichten.com.

Costa Blanca: Baby überlebt in Benzinkanister - Migranten in schwerer Not gerettet

Das Schiff Salvamar Leo von Spaniens Seenotrettungseinheit Salvamento Marítimo beförderte die 14 in schwere Not im Mittelmeer geratenen Migranten in den Hafen von Alicante. Hier nahm sie die auf Fälle dieser Art spezialisierte Station des spanischen Roten Kreuzes Cruz Roja auf und stellte fest, dass die Algerier zahlreiche Verbrennungen und Irritationen der Haut durch die Sonne, aber auch chemische Stoffe und Quallen erlitten hatten. Den Rettungskräften zufolge waren die versorgten Menschen am Ende ihrer Kräfte und kaum zum Laufen fähig. Vor allem der Zustand des Mädchens und des Babys, das im Benzinkanister auf dem Meer überlebt hatte, war kritisch, aber beide sind wohl außer Lebensgefahr.

Das spanische Fischerboot Nuevo Joaquina Antonio aus Almería in Andalusien hatte die Migranten vor der Costa Blanca entdeckt und aus dem Wasser geholt. Der Bootskapitän war vom Zustand der an Bord geholten Menschen offenbar so beeindruckt, dass er noch Stunden später von hoher See aus das Rote Kreuz in Alicante kontaktierte, um insbesondere nach der Gesundheit des schwer angeschlagenen Babys zu fragen. Die afrikanischen Migranten selbst erklärten im Anschluss, dass ihr Boot am Mittwoch gegen 17.30 Uhr vor Spaniens Küste gekentert war. Seitdem hätten sie im Mittelmeer treibend verzweifelt auf Hilfe gewartet. Nur dank ihrer Schwimmwesten hätten sie sich über Wasser halten können.

Gestartet westlich von Algier: Schatten aus Händen und Westen

Zwei Menschen hätten sich allerdings nicht retten können, berichtete die Gruppe. Den Schilderungen zufolge ertranken sie noch bevor das Boot der Migranten kenterte. Einer der tödlich Verunglückten war offenbar der Neffe eines des Geretteten. Noch ein weiterer Insasse sei fortgetrieben worden, blieb aber auch nach einer Suche der spanischen Rettungseinheiten per Boot und Flugzeug weiter vermisst. Gestartet war die Fahrt der Afrikaner über das Mittelmeer in der westlich von Algier gelegenen Stadt Tipaza. Vor Spanien jedoch geriet das Boot ins Straucheln und kenterte. Die Insassen fielen ins Wasser und kamen in dieser schweren Not noch auf die Idee, den Benzinkanister aus Plastik aufzuschneiden, um das Baby dort hineinzulegen.

Damit es im Inneren des Kanisters auf dem Meer trieb, stützten sie diesen mit nicht benutzten Schwimmwesten. Über dieser Konstruktion bildeten die im Wasser schwimmenden Menschen im Wechsel Schatten aus Händen über dem Kind. Damit retteten die Mitreisenden ihm wohl das Leben. Ein noch jüngerer Migrant war übrigens fast zeitgleich in einem anderen Boot an die Costa Blanca unterwegs: Ebenfalls am Donnerstag, mehrere Stunden vor der beschriebenen Rettung, entdeckten spanische Fischer 50 Meilen vor Alicante ein Boot mit afrikanischen Migranten, und das Schiff Salvamar Leo brachte letztere zum Hafen. Es handelte sich um 14 Männer und eine hochschwangere Frau (38 Wochen) mit ihrem noch ungeborenen Kind im Bauch.

Hochgefährliche Überfahrt: 20.000 Tote seit 2014

Am Mittwoch waren zudem in Benidorm fünf Meilen vor der Küste 13 algerische Migranten in einem Boot aufgetaucht. Am Wochenende zuvor landeten 28 Menschen aus Afrika an Stränden der Costa Blanca. In einem Boot fuhren drei Frauen mit fünf Minderjährigen mit, darunter zwei Ungeborene. Längst nicht alle Menschen, die die hochgefährliche Überfahrt aus Afrika nach Spanien wagen, haben das Glück anzukommen. Bereits 20.000 im Mittelmeer ertrunkene Menschen seit 2014 zählen die für Migration zuständigen Behörden in Europa. Im Jahr 2023 habe sich aktuellen Berichten zufolge die Zahl der tödlichen Unfälle auf dem Meer innerhalb weniger Monate zugespitzt wie schon seit 2017 nicht mehr.